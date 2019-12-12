وفاة شريف السقا مخرج برنامج «الحكاية» في حادث سير

تحرير:محمد أبو زيد ١٢ ديسمبر ٢٠١٩ - ١١:٣٣ م

المخرج شريف السقا

توفي شريف السقا، مخرج برنامج الحكاية الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب، على شاشة "MBC مصر" أثر تعرضه لحادث سير، وستشيع الجنازة غدا من مسجد الشرطة بـ6 أكتوبر عقب صلاة الجمعة.. والمخرج الراحل هو شقيق الإعلامي مصطفى السقا، المشرف العام على شبكة قنوات "أوربت" في مصر، ويعد شريف السقا واحدا من أبرز مخرجي برامج "التوك شو" في مصر، وعمل مخرجًا لبرنامج "القاهرة اليوم" على شاشة قناة "أوربت" لسنوات طويلة الذي كان يقدمه عمرو أديب قبل رحيله عن القناة، وانتقاله مع "أديب" إلى برنامج كل يوم.

وكان شريف السقا يعمل مخرجا بالقنوات التعليمية التابعة لقطاع قنوات النيل المتخصصة، ونعى مجلس نقابة الإعلاميين برئاسة الدكتور طارق سعدة، المخرج الراحل. وقال سعدة ناعيا "السقا": "إن الإعلام المصري والعربي فقد مخرجا مبدعا كان يخرج أقوى البرامج في قناة Mbc مصر وهو برنامج الحكاية الذي يقدمه عمرو أديب"، مختتما