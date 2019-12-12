بعد الانتقادات.. عماد متعب يوجه رسالة لمصطفى محمد

تحرير:أحمد سعيد ١٢ ديسمبر ٢٠١٩ - ١١:٣٦ م

عماد متعب

وجه عماد متعب مهاجم النادي الأهلي الأسبق، رسالة إلى مصطفى محمد مهاجم الزمالك بعد الانتقادات التي تعرض لها الأخير خلال الفترة الأخيرة، وقال خلال تحليله للقاء عبر "أون سبورت": "نصيحة لمصطفى محمد ورسالة لمن يتحدث كثيرا، مصطفى شاب ونبحث عن مهاجمين في الكرة المصرية، لذا عندما يظهر لاعب مثله ويتألق مع المنتخب الأولمبي والزمالك لا يصح أن نضع عليه ضغوط كبيرة، يجب إعطائه وقته". وأضاف نجم الأهلي الأسبق: "مصطفى يتحرك بشكل جيد ومميز في منطقة الجزاء ويجب أن نكون في ظهره حتى نرى بعد أعوام مهاجم لمنتخب مصر".

وتابع: "المهاجمون عملة نادرة وعندما نرى لاعب لديه الموهبة يجب أن نقلل من الضغط عليه ولا نحمله المسؤولية". ووجه رساله له، قائلًا: "لا تركز مع من ينتقدك، ركز في تدريباتك وعملك داخل منطقة الجزاء، وأي كرة عرضية يجب أن تكون موجودا، مبروك على الهدف وبداية موفقة، حتى لو لم تسجل فأنت لست مطالبا بذلك". وأتم: