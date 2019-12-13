معتدل نهارًا شديد البرودة ليلًا.. الأرصاد تُعلن طقس اليوم

تحرير:أ.ش.أ ١٣ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٩:٤١ ص

أمطار

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، اليوم الجمعة، طقس معتدل شمالا حتى شمال الصعيد مائل للدفء على جنوب الصعيد نهارا شديد البرودة ليلا، كما تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية ومناطق من شمال الدلتا، والرياح أغلبها جنوبية غربية تنشط على شمال البلاد، تكون مثيرة للرمال والأتربة هناك، وتؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية على البحر المتوسط. وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة إلى مضطربة، والرياح جنوبية غربية، وعن حالة البحر الأحمر تكون معتدلة، والرياح السطحية شمالية غربية.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم:الصغرى العظمىالقاهرة 12 19شبين الكوم 12 19طنطا 12 18دمنهور 13 18الإسكندرية 13 18بلطيم 12 20مطروح 11 20السلوم 09 19 سيوة 07 16 بورسعيد 13 18دمياط 13 18الزقازيق 13 19الإسماعيلية 12 19السويس 12 19العريش 12 19 رفح 11 18رأس سدر 10 22 نخل 05 18 نويبع 12 20 طابا 09 18 كاترين

درجات الحرارة المتوقعة اليوم:

الصغرى العظمى

القاهرة 12 19

شبين الكوم 12 19

طنطا 12 18

دمنهور 13 18

الإسكندرية 13 18

بلطيم 12 20

مطروح 11 20

السلوم 09 19

سيوة 07 16

بورسعيد 13 18

دمياط 13 18

الزقازيق 13 19

الإسماعيلية 12 19

السويس 12 19

العريش 12 19

رفح 11 18

رأس سدر 10 22

نخل 05 18

نويبع 12 20

طابا 09 18

كاترين 04 11

الطور 11 22

شرم الشيخ 14 22

الغردقة 14 23

مرسى علم 12 25

الفيوم 10 21

بنى سويف 10 21

المنيا 10 21

أسيوط 09 19

سوهاج 11 19

قنا 11 20

الأقصر 10 20

أسوان 10 21

أبوسمبل 10 22

الوادى الجديد 08 22

شلاتين 17 26

أبو رماد 18 25

حلايب 18 23

رأس حدربة 19 23



