جوجل تكشف عن ميزة جديدة في خدمة «جي ميل»

تحرير:أ.ش.أ ١٣ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٩:٤٨ ص

جوجل

أعلنت شركة جوجل عن إطلاق وظيفة جديدة بخدمة البريد الإلكتروني "جي ميل" تتيح للمستخدم إمكانية إرسال الرسائل الإلكترونية كمرفقات بدلا من إعادة توجيهها. وأوضحت الشركة، وفقا لقناة "سكاي نيوز" الإخبارية، اليوم الجمعة، أن الوظيفة الجديدة تقوم بنسخ الرسائل الإلكترونية في مرفق، بدلا من إعادة توجيهها، وتظهر أهمية هذه الوظيفة عند الرغبة في إرسال عدة رسائل تدور حول موضوع معين.

وأضافت أنه تم توفير عدة إمكانيات لإرسال الرسائل الإلكترونية كمرفقات، حيث يمكن للمستخدم تحديد مجموعة من الرسائل في البريد الوارد، ويتم نقلها إلى الرسالة الإلكترونية الجديدة عن طريق وظيفة السحب والإفلات (Drag & Drop) بواسطة الزر الأيمن للفأرة، وعندئذ تظهر الرسائل الإلكترونية بشكل منفصل كمرفقات.وأشارت