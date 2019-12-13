حياة

حكايات

موضة

أجهزة

سيارات

أبراج

جوجل تكشف عن ميزة جديدة في خدمة «جي ميل»

تحرير:أ.ش.أ ١٣ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٩:٤٨ ص
جوجل
جوجل
أعلنت شركة جوجل عن إطلاق وظيفة جديدة بخدمة البريد الإلكتروني "جي ميل" تتيح للمستخدم إمكانية إرسال الرسائل الإلكترونية كمرفقات بدلا من إعادة توجيهها. وأوضحت الشركة، وفقا لقناة "سكاي نيوز" الإخبارية، اليوم الجمعة، أن الوظيفة الجديدة تقوم بنسخ الرسائل الإلكترونية في مرفق، بدلا من إعادة توجيهها، وتظهر أهمية هذه الوظيفة عند الرغبة في إرسال عدة رسائل تدور حول موضوع معين.
وأضافت أنه تم توفير عدة إمكانيات لإرسال الرسائل الإلكترونية كمرفقات، حيث يمكن للمستخدم تحديد مجموعة من الرسائل في البريد الوارد، ويتم نقلها إلى الرسالة الإلكترونية الجديدة عن طريق وظيفة السحب والإفلات (Drag & Drop) بواسطة الزر الأيمن للفأرة، وعندئذ تظهر الرسائل الإلكترونية بشكل منفصل كمرفقات.وأشارت
اقرأ المزيد
1 (4)

منصة هواوي HMS تحصد شهادة أعلى معايير حماية البيانات

أعلنت شركة هواوي عن فوز منصتها Huawei Mobile Services HMS بأول مجموعة على مستوى العالم من شهادات معيار ISO/IEC رقم 27701 الصادرة عن المعهد البريطاني للمعايير “British Standards Institution”، وذلك على هامش المؤتمر السنوي لحماية البيانات الأوروبية- European Data Protection 2019 في بروكسل، بلجيكا، حيث تعتمد منصة Huawei Mobile Services HMS دائمًا على تقنيات الأمان الرائدة في القطاع مع التركيز على حماية الخصوصية باعتبارها ركيزة أساسية في تصميم المنتجات.
deezer

تطبيق «ديزر».. نجم جديد بعالم الموسيقى على الموبايل

مع تزايد الاعتماد على الهواتف الذكية في السنوات الأخيرة، باتت تطبيقات المحتوى الترفيهي أكثر ما يلجأ إليه المستخدمون، يأتي ذلك مع تزايد مهام الحياة اليومية، وازدحام الطرق المستمر، ما يعني تواجد المستهلك فترة طويلة خارج المنزل، ومن هذا المنطلق باتت تتصارع شركات عالمية على تقديم محتوى فريد ومختلف لمستخدمي الهواتف الذكية، ومن بين تلك الشركات تأتي شركة ديزر بمنصة ذكية تهتم بتقديم كل ما له علاقة بالمحتوى الموسيقي، واستطاعت ديزر على مدار شهور قليلة أن تستحوذ على ثقة عدد كبير من المستهلكين.
تويتر

تويتر تعلن قائمة الأحداث الأكثر تأثيرًا في عام 2019

مع اقتراب عام 2019 من نهايته، يستعرض تويتر أهم الأحداث التي شهدتها المنصة خلال العام عن طريق استخلاص البيانات من التغريدات والوسوم وتحليلها وتسليط الضوء على أبرز القصص التي قادت المحادثات العامة حول قطاع الترفيه في مصر خلال عام 2019. وشهدت قائمة أكثر المشاهير التي تمت الإشارة إليهم في مصر عددًا من التغيرات في التصنيف على مدار السنوات الثلاث الماضية، وشهد العام الحالي ظهور الممثلين صلاح عبد الله وأحمد صلاح في المراكز الأربعة الأولى، بينما ارتقى الممثل نبيل الحلفاوي إلى القمة، وانتقل الفنان الكوميدي محمد هنيدي إلى المركز الثالث.
اقرأ المزيد من الأخبار
للإعلان على موقع التحرير: [email protected]
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: [email protected]