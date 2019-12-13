مركز حقوقي: 98 ألف انتهاك حوثي بحق المدنيين في اليمن

تحرير:أ.ش.أ ١٣ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٩:٥٢ ص

اليمن

أفاد تقرير حقوقي يمني، بارتكاب ميليشيا الحوثي 98 ألفا و628 انتهاكا ضد المدنيين في 18 محافظة يمنية منذ انقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر 2014 وحتى 30 أكتوبر 2019. وذكر التقرير الصادر عن "الشبكة اليمنية للحقوق والحريات"، والذي أوردته قناة "العربية" الإخبارية، إن فريقها الميداني رصد 14 ألفا و222 حالة قتل طالت المدنيين اليمنيين في 18 محافظة، بينهم 618 امرأة و974 طفلا. ووثق التقرير مقتل 646 مدنيا جراء الألغام التي زرعتها ميليشيات الحوثي، بينهم 123 طفلا و157 امرأة، بالإضافة إلى 33 ألف و438 حالة إصابة في صفوف المدنيين بسبب الألغام، بينها 2467 امرأة و1780 طفلا.

وأشار إلى أن عدد المختطفين والمختفين قسرا من المدنيين لدى مسلحي جماعة الحوثي بلغ نحو 12 ألفا و636 مختطفا ومخفيا في 20 محافظة يمنية، بينهم سياسيون وأكاديميون وناشطون وتربويون وأطباء، مبينا أن من بين المختطفين 222 طفلا و52 امرأة و7 أجانب. كما رصدت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات، 719 حالة تعذيب في سجون