سفير المجر بالقاهرة: بدء توريد عربات القطار لمصر في 2020

تحرير:أ.ش.أ ١٣ ديسمبر ٢٠١٩ - ١٠:٠٠ ص

قطار

قال سفير المجر بالقاهرة بيتر كيفك إنه من المتوقع بدء توريد بعض عربات القطار لمصر في الربع الأول من عام 2020 والتي ستدعم برنامج التحديث الذي تنفذه هيئة السكك الحديدية في مصر، مشيرا إلى أن العربات الجديدة ستزيد من مستوى الراحة في وسائل النقل العام وستقلل من مخاطر الحوادث. وأعرب سفير المجر، عن سعادته بعودة القطارات المجرية لمصر، .موضحا أن الشركة المجرية " جانز –مافيج " كانت تقوم بتوريد عربات القطار للسكك الحديدية لمصر خلال فترة الستينيات والسبعينات.

وأوضح أن مصر والمجر وروسيا وقعوا على اتفاق آلية تسهيل ائتمان واتفاق الضمان للمشروع، ما يتيح لهيئة السكك الحديدية المصرية شراء 300ر1 ألف عربة قطار وكذلك تصنيع عربات القطار من خلال التعاون الثلاثي.