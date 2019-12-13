رياضة

رونالدينيو: ليونيل ميسي الأفضل في عصره

١٣ ديسمبر ٢٠١٩ - ١٠:٠١ ص
ليونيل ميسي
ليونيل ميسي
يرى أسطورة كرة القدم البرازيلية، رونالدينيو، بأن النجم الأرجنيتني ليونيل ميسي ليس اللاعب الأفضل في تاريخ كرة القدم، بل الأفضل في عصره وفقط، ورد رونالدينيو على سؤاله عن رأيه في فوز ميسي بالكرة الذهبية لأفضل لاعب للمرة السادسة في مشواره بحسب ما نقلت وكالة الأنباء الإسبانية، قال "سعيد من أجل ميسي لأنه صديق لي كما أنه بات رمزا لبرشلونة"، وتابع "لا أحب المقارنات لأنه من الصعب تحديد من هو الأفضل في التاريخ فهناك دييجو مارادونا وبيليه ورونالدو (الظاهرة)".
وشدد "لا يمكنني أن اقول إن ليونيل ميسي هو الأفضل في التاريخ، ولكنه نعم الأفضل في عصره".وجاءت تصريحات رونالدينيو، للصحفيين عقب خوضه أمس الخميس، مباراة استعراضية لتنس كرة القدم في ملعب "سنتيناريو" بولاية موريلوس بوسط المكسيك، حيث تم إعلانه سفيرا رياضيا وزائرا مميزا.وأمام نحو 5 آلاف شخص ورفقة لاعب كرة
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صلاح يحتفل بأعياد الكريسماس بلفتة إنسانية

بدأ العالم الاحتفال بأعياد الكريسماس، وهي المناسبة التي لم تمر مرور الكرام على فريق ليفربول ولاعبيه، الذين حرصوا على تقديم لفتة إنسانية مميزة احتفالًا بتلك المناسبة، ووفقًا للموقع الرسمي للريدز، فإن العديد من لاعبي ليفربول وأعضاء الجهاز الفني قاموا بزيارة إلى أحد مستشفيات الأطفال المصابين بالأورام، للاحتفال معهم بأعياد الكريسماس، وحضر الزيارة نجم المنتخب الوطني محمد صلاح وزميليه السنغالي ساديو ماني والهولندي فيرجيل فان دايك، بالإضافة إلى المدرب الألماني يورجن كلوب.
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بعد الانتقادات.. عماد متعب يوجه رسالة لمصطفى محمد

وجه عماد متعب مهاجم النادي الأهلي الأسبق، رسالة إلى مصطفى محمد مهاجم الزمالك بعد الانتقادات التي تعرض لها الأخير خلال الفترة الأخيرة، وقال خلال تحليله للقاء عبر "أون سبورت": "نصيحة لمصطفى محمد ورسالة لمن يتحدث كثيرا، مصطفى شاب ونبحث عن مهاجمين في الكرة المصرية، لذا عندما يظهر لاعب مثله ويتألق مع المنتخب الأولمبي والزمالك لا يصح أن نضع عليه ضغوط كبيرة، يجب إعطائه وقته". وأضاف نجم الأهلي الأسبق: "مصطفى يتحرك بشكل جيد ومميز في منطقة الجزاء ويجب أن نكون في ظهره حتى نرى بعد أعوام مهاجم لمنتخب مصر".
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بعد انتقادات أحمد بلال.. مصطفى محمد: مش سامعك من الـDJ

احتفل مصطفى محمد لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بهدفه في شباك بيراميدز، بعد المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الخميس، وانتهت بفوز الأبيض بهدفين نظيفين، وأقيمت على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة السابعة من مسابقة الدوري الممتاز. وأحرز مصطفى محمد الهدف الأول لأبناء ميت عقبة في الدقيقة 52، وأضاف محمود علاء الهدف الثاني في الدقيقة 79، ليرتفع رصيد الزمالك إلى 13 نقطة يحتل بها المركز الرابع في جدول المسابقة، ونشر مهاجم الزمالك صور احتفاله بهدفه في بيراميدز وعلق قائلا: "مش سامعك من الـDJ".
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برشلونة يستهدف تجديد عقد ميسي خوفًا من الاعتزال

يبدو أن إدارة برشلونة تتحلى بثقة كبيرة في قدرتها على إقناع نجم الفريق ليونيل ميسي بتجديد تعاقده، وذلك بعد أيام قليلة من تتويج البرغوث بالكرة الذهبية للمرة السادسة في تاريخه، وهو رقم قياسي في تاريخ الجائزة التي تقدمها مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية، خاصة أن عقده الحالي ينتهي في عام 2021. وأكدت صحيفة (موندو ديبورتيفو) الكتالونية، اليوم الأربعاء، أن رئيس النادي جوسيب ماريا بارتوميو، يجري بنفسه اتصالات شخصية مع ليو ومحيطه، للتفاوض بشأن تجديد عقده، علمًا بأن العقد الحالي يتضمن إمكانية رحيل "البرغوث"، العام المقبل، حال طلب ذلك.
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قمة نارية بين برشلونة وأتلتيكو في الليجا اليوم

يحتضن ملعب واندا متروبوليتانو، اليوم الأحد، قمة مباريات الجولة رقم 15 من الدوري الإسباني، وذلك عندما يستقبل أتلتيكو مدريد نظيره برشلونة، في تمام الساعة العاشرة مساءً، ويحتل برشلونة المركز الثاني برصيد 28 نقطة، بينما يوجد أتلتيكو مدريد في المركز الخامس برصيد 25 نقطة، وسبق أن تواجه الفريقان في الدوري الإسباني في 164 مباراة سابقة، حقق خلالها العملاق الكتالوني الانتصار في 74 مباراة وخسر 50 مواجهة أخرى، وتعادل في 40 لقاءً، وسجل لاعبو البارسا في تلك المباريات 319 هدفًا، واستقبلت شباكهم 242 هدفًا.
ليونيل ميسي (1)

موندو ديبورتيفو تكشف حقيقة تواصل ميسي مع نيمار

انتشرت العديد من التقارير الصحفية في الآونة الأخيرة، التي أفادت تواصل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، مع النجم البرازيلي الآخر نيمار، وذلك بعد خروج برشلونة من نصف نهائي دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، بالخسارة أمام ليفربول برباعية نظيفة على ملعب الأنفيلد، على الرغم من الفوز ذهابًا في الكامب نو بثلاثية نظيفة، وكانت مجلة "فرانس فوتبول" قد نشرت أن ميسي قال لنيمار عبر تطبيق واتساب: "معًا فقط يمكننا الفوز بلقب دوري الأبطال، أريدك أن تعود، وفي غضون عامين سأرحل وستكون وحيدًا وتأخذ مكاني".
برشلونة- بوروسيا دورتموند

برشلونة يحقق رقمًا قياسيًّا جديدًا في دوري الأبطال

حجز فريق برشلونة الإسباني مقعدًا في دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا، بعدما نجح الفريق الكتالوني في الخروج بفوز مهم أمام نظيره بوروسيا دورتموند الألماني بثلاثة أهداف لهدف، في المباراة التي جمعت بينهما، أمس الأربعاء، على ملعب كامب نو، بالجولة الخامسة من دور المجموعات، حيث تأهل البلوجرانا كمتصدر لمجموعته برصيد 11 نقطة، ويعد هذ الموسم الثالث عشر على التوالي الذي يتأهل فيه فريق برشلونة كمتصدر لمجموعته من دور المجموعات بدوري الأبطال. كما لم يفشل رفقاء ميسي في بلوغ دور الـ16 من البطولة القارية منذ موسم 2007-2008، كمتصدر لمجموعة.
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