رونالدينيو: ليونيل ميسي الأفضل في عصره

١٣ ديسمبر ٢٠١٩ - ١٠:٠١ ص

ليونيل ميسي

يرى أسطورة كرة القدم البرازيلية، رونالدينيو، بأن النجم الأرجنيتني ليونيل ميسي ليس اللاعب الأفضل في تاريخ كرة القدم، بل الأفضل في عصره وفقط، ورد رونالدينيو على سؤاله عن رأيه في فوز ميسي بالكرة الذهبية لأفضل لاعب للمرة السادسة في مشواره بحسب ما نقلت وكالة الأنباء الإسبانية، قال "سعيد من أجل ميسي لأنه صديق لي كما أنه بات رمزا لبرشلونة"، وتابع "لا أحب المقارنات لأنه من الصعب تحديد من هو الأفضل في التاريخ فهناك دييجو مارادونا وبيليه ورونالدو (الظاهرة)".

وشدد "لا يمكنني أن اقول إن ليونيل ميسي هو الأفضل في التاريخ، ولكنه نعم الأفضل في عصره".وجاءت تصريحات رونالدينيو، للصحفيين عقب خوضه أمس الخميس، مباراة استعراضية لتنس كرة القدم في ملعب "سنتيناريو" بولاية موريلوس بوسط المكسيك، حيث تم إعلانه سفيرا رياضيا وزائرا مميزا.وأمام نحو 5 آلاف شخص ورفقة لاعب كرة

وشدد "لا يمكنني أن اقول إن ليونيل ميسي هو الأفضل في التاريخ، ولكنه نعم الأفضل في عصره".



وجاءت تصريحات رونالدينيو، للصحفيين عقب خوضه أمس الخميس، مباراة استعراضية لتنس كرة القدم في ملعب "سنتيناريو" بولاية موريلوس بوسط المكسيك، حيث تم إعلانه سفيرا رياضيا وزائرا مميزا.



وأمام نحو 5 آلاف شخص ورفقة لاعب كرة القدم المكسيكي السابق وحاكم ولاية موريلوس، كواوتيموك بلانكو، أبدى رونالدينيو امتنانه على التكريم قائلا "من الشرف أن أكون هنا".



يذكر أن رونالدينيو لعب في صفوف برشلونة بين عامي 2003 و2008، وتمكن على مدار تلك السنوات الخمس من التتويج بلقب الدوري الإسباني مرتين وبالسوبر الإسباني مرتين وبدوري أبطال أوروبا مرة واحدة.



وكان الإنجاز الأبرز في تاريخ النجم البرازيلي، هو التتويج بلقب كأس العالم رفقة منتخب بلاده، في نسخة 2002.