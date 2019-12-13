ارتفاع حصيلة قتلى ثوران بركان نيوزيلندا إلى 14 شخصًا

تحرير:أ.ش.أ ١٣ ديسمبر ٢٠١٩ - ١٠:١٤ ص

بركان - أرشيفية

ارتفعت حصيلة ضحايا ثوران بركان جزيرة "وايت آيلاند" النيوزيلندية إلى 14 قتيلا. وقالت السلطات في نيوزيلندا، وفقا لقناة "روسيا اليوم" الجمعة، "إن فرق الإنقاذ انتشلت 6 جثث لقوا مصرعهم جراء حمم البركان الذي ثار مؤخرا في الجزيرة، وإن الجثث تم نقلها على سفينة"، مرجحة إمكانية ثوران البركان مرة أخرى خلال الـ24 ساعة المقبلة، وهو ما قد يعقد مهمات رجال الإنقاذ. وكشفت صحيفة "الجارديان" البريطانية، أن الظروف غير المستقرة، وأن الغازات السامة وسقوط الرماد منع فرق الإنقاذ من البحث في إجراء عمليات بحث وإغاثة على البر في الجزيرة، التي تقع على بعد 30 ميلا من الساحل الشرقي للجزيرة الشمالية في نيوزيلندا.

وذكرت الشرطة أن نحو 50 شخصا كانوا في الجزيرة عندما انفجر البركان، الذي يعد أكثر براكين نيوزيلندا نشاطا، وكان بينهم أكثر من 20 سائحا أستراليا، مشيرة إلى أنه تم إنقاذ 23 شخصا فقط حتى الآن جميعهم تعرض لإصابات أغلبها حروق وبينهم 7 أشخاص في حالة حرجة.يذكر أن الشرطة النيوزيلندية أعلنت، الاثنين الماضي، مقتل