صلاح يحتفل بأعياد الكريسماس بلفتة إنسانية
١٣ ديسمبر ٢٠١٩ - ١٠:١٥ ص
محمد صلاح
بدأ العالم الاحتفال بأعياد الكريسماس، وهي المناسبة التي لم تمر مرور الكرام على فريق ليفربول ولاعبيه، الذين حرصوا على تقديم لفتة إنسانية مميزة احتفالًا بتلك المناسبة، ووفقًا للموقع الرسمي للريدز، فإن العديد من لاعبي ليفربول وأعضاء الجهاز الفني قاموا بزيارة إلى أحد مستشفيات الأطفال المصابين بالأورام، للاحتفال معهم بأعياد الكريسماس، وحضر الزيارة نجم المنتخب الوطني محمد صلاح وزميليه السنغالي ساديو ماني والهولندي فيرجيل فان دايك، بالإضافة إلى المدرب الألماني يورجن كلوب.
ومنح لاعبو ليفربول الأطفال عددًا من الهدايا، كما تم التقاط معهم بعض الصور التذكارية.
يذكر أن ليفربول يستعد لمواجهة واتفورد، غدًا السبت، ضمن منافسات الجولة الـ17 من الدوري الإنجليزي الممتاز.
ويحتل ليفربول صدارة جدول الترتيب برصيد 46 نقطة بعد مرور 16 جولة، وبفارق 8 نقاط عن الوصيف ليستر سيتي، وبفارق
ومنح لاعبو ليفربول الأطفال عددًا من الهدايا، كما تم التقاط معهم بعض الصور التذكارية.
يذكر أن ليفربول يستعد لمواجهة واتفورد، غدًا السبت، ضمن منافسات الجولة الـ17 من الدوري الإنجليزي الممتاز.
ويحتل ليفربول صدارة جدول الترتيب برصيد 46 نقطة بعد مرور 16 جولة، وبفارق 8 نقاط عن الوصيف ليستر سيتي، وبفارق 14 نقطة كاملة عن حامل اللقب مانشستر سيتي المتواجد في المركز الثالث.
وضمن ليفربول يوم الثلاثاء الماضي التأهل إلى دور الـ16 لمسابقة دوري أبطال أوروبا، وذلك بعد التغلب خارج ميدانه على ريد بول سالزبورج النمساوي بهدفين دون رد، ليضمن التأهل إلى الدور التالي في صدارة المجموعة الخامسة، متفوقًا على نابولي الإيطالي، ويتجنب بالتالي مواجهة الكبار في المرحلة المقبلة، في حملته نحو الدفاع عن لقبه الأوروبي بنجاح.