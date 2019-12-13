صلاح يحتفل بأعياد الكريسماس بلفتة إنسانية

١٣ ديسمبر ٢٠١٩ - ١٠:١٥ ص

محمد صلاح

بدأ العالم الاحتفال بأعياد الكريسماس، وهي المناسبة التي لم تمر مرور الكرام على فريق ليفربول ولاعبيه، الذين حرصوا على تقديم لفتة إنسانية مميزة احتفالًا بتلك المناسبة، ووفقًا للموقع الرسمي للريدز، فإن العديد من لاعبي ليفربول وأعضاء الجهاز الفني قاموا بزيارة إلى أحد مستشفيات الأطفال المصابين بالأورام، للاحتفال معهم بأعياد الكريسماس، وحضر الزيارة نجم المنتخب الوطني محمد صلاح وزميليه السنغالي ساديو ماني والهولندي فيرجيل فان دايك، بالإضافة إلى المدرب الألماني يورجن كلوب.

ومنح لاعبو ليفربول الأطفال عددًا من الهدايا، كما تم التقاط معهم بعض الصور التذكارية. يذكر أن ليفربول يستعد لمواجهة واتفورد، غدًا السبت، ضمن منافسات الجولة الـ17 من الدوري الإنجليزي الممتاز. ويحتل ليفربول صدارة جدول الترتيب برصيد 46 نقطة بعد مرور 16 جولة، وبفارق 8 نقاط عن الوصيف ليستر سيتي، وبفارق