رياضة

صلاح يحتفل بأعياد الكريسماس بلفتة إنسانية

١٣ ديسمبر ٢٠١٩ - ١٠:١٥ ص
محمد صلاح
محمد صلاح
بدأ العالم الاحتفال بأعياد الكريسماس، وهي المناسبة التي لم تمر مرور الكرام على فريق ليفربول ولاعبيه، الذين حرصوا على تقديم لفتة إنسانية مميزة احتفالًا بتلك المناسبة، ووفقًا للموقع الرسمي للريدز، فإن العديد من لاعبي ليفربول وأعضاء الجهاز الفني قاموا بزيارة إلى أحد مستشفيات الأطفال المصابين بالأورام، للاحتفال معهم بأعياد الكريسماس، وحضر الزيارة نجم المنتخب الوطني محمد صلاح وزميليه السنغالي ساديو ماني والهولندي فيرجيل فان دايك، بالإضافة إلى المدرب الألماني يورجن كلوب.
ومنح لاعبو ليفربول الأطفال عددًا من الهدايا، كما تم التقاط معهم بعض الصور التذكارية. يذكر أن ليفربول يستعد لمواجهة واتفورد، غدًا السبت، ضمن منافسات الجولة الـ17 من الدوري الإنجليزي الممتاز. ويحتل ليفربول صدارة جدول الترتيب برصيد 46 نقطة بعد مرور 16 جولة، وبفارق 8 نقاط عن الوصيف ليستر سيتي، وبفارق
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رونالدينيو: ليونيل ميسي الأفضل في عصره

يرى أسطورة كرة القدم البرازيلية، رونالدينيو، بأن النجم الأرجنيتني ليونيل ميسي ليس اللاعب الأفضل في تاريخ كرة القدم، بل الأفضل في عصره وفقط، ورد رونالدينيو على سؤاله عن رأيه في فوز ميسي بالكرة الذهبية لأفضل لاعب للمرة السادسة في مشواره بحسب ما نقلت وكالة الأنباء الإسبانية، قال "سعيد من أجل ميسي لأنه صديق لي كما أنه بات رمزا لبرشلونة"، وتابع "لا أحب المقارنات لأنه من الصعب تحديد من هو الأفضل في التاريخ فهناك دييجو مارادونا وبيليه ورونالدو (الظاهرة)".
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بعد الانتقادات.. عماد متعب يوجه رسالة لمصطفى محمد

وجه عماد متعب مهاجم النادي الأهلي الأسبق، رسالة إلى مصطفى محمد مهاجم الزمالك بعد الانتقادات التي تعرض لها الأخير خلال الفترة الأخيرة، وقال خلال تحليله للقاء عبر "أون سبورت": "نصيحة لمصطفى محمد ورسالة لمن يتحدث كثيرا، مصطفى شاب ونبحث عن مهاجمين في الكرة المصرية، لذا عندما يظهر لاعب مثله ويتألق مع المنتخب الأولمبي والزمالك لا يصح أن نضع عليه ضغوط كبيرة، يجب إعطائه وقته". وأضاف نجم الأهلي الأسبق: "مصطفى يتحرك بشكل جيد ومميز في منطقة الجزاء ويجب أن نكون في ظهره حتى نرى بعد أعوام مهاجم لمنتخب مصر".
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بعد انتقادات أحمد بلال.. مصطفى محمد: مش سامعك من الـDJ

احتفل مصطفى محمد لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بهدفه في شباك بيراميدز، بعد المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الخميس، وانتهت بفوز الأبيض بهدفين نظيفين، وأقيمت على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة السابعة من مسابقة الدوري الممتاز. وأحرز مصطفى محمد الهدف الأول لأبناء ميت عقبة في الدقيقة 52، وأضاف محمود علاء الهدف الثاني في الدقيقة 79، ليرتفع رصيد الزمالك إلى 13 نقطة يحتل بها المركز الرابع في جدول المسابقة، ونشر مهاجم الزمالك صور احتفاله بهدفه في بيراميدز وعلق قائلا: "مش سامعك من الـDJ".
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محمد صلاح

هدف محمد صلاح مرشح لجائزة الأفضل في دوري الأبطال

رشح الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا» هدف محمد صلاح نجم المنتخب الوطني والفريق الأول لنادي ليفربول الإنجليزي، في مرمى أر بي سالزبورج النمساوي، للفوز بجائزة هدف الجولة في بطولة دوري أبطال أوروبا. وحقق فريق ليفربول فوزًا ثمينًا على نظيره ريد بول سالزبورج النمساوي، بهدفين نظيفين، سجلهما نابي كيتا ومحمد صلاح، في المباراة التي جمعتهما مساء الثلاثاء الماضي، على ملعب «ريد بول»، ضمن مواجهات الجولة السادسة من منافسات المجموعة الخامسة لدور المجموعات ببطولة دوري الأبطال.
يورجن كلوب

كلوب يتغى بهدف محمد صلاح في شباك سالزبورج

تغنى المدرب الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول، بالدولي المصري محمد صلاح، بعد الأداء الذي قدمه أمام فريق سالزبورج في اللقاء الذي جمعهما مساء الثلاثاء في ختام دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا، قائلا: "صلاح سجل هدفه من أصعب الفرص التي أتيحت له، لقد لعب بشكل جيد للغاية، لكنه لم يسجل الفرص التي كان يسجلها في المعتاد، هدف صعب للغاية لكن تم تنفيذه بشكل مثير". وسجل محمد صلاح هدفه رقم 200 في مسيرته مع الأندية ومنتخب مصر، بواقع 82 هدفا مع ليفربول، 34 مع روما، 20 مع بازل، 12 مع المقاولون، 9 مع فيورنتينا، هدفين مع تشيلسي، و41 مع المنتخب.
يورجن كلوب

كلوب: مباراة سالزبورج نهائي بالنسبة لليفربول

تحدث الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي عن لقاء الريدز وسالزبورج النمساوي في دوري الأبطال، مشيرًا إلى أن اللقاء يعتبر «نهائي» بالنسبة له. وقال كلوب: "نابولي كانوا في أفضل حالاتهم، وكذلك سالزبورج، استطاعوا الخروج بنتيجتين مهمتين أمامنا، لكننا نملك مباراة تعد بمثابة نهائي للجميع، ونحضر لها على هذا الأساس". وأكمل المدير الفني للريدز في تصريحات أبرزها الموقع الرسمي لليفربول: "سالزبورج فريق قوي، لكن الأخبار الجيدة أننا أقوياء أيضًا، وهذا ما سنقدمه في الغد".
محمد صلاح

تقرير إسباني يكشف سبب رفض صلاح الانضمام لريال مدريد

كشف تقرير صحفي إسباني عن إمكانية انضمام محمد صلاح نجم فريق ليفربول والمنتخب المصري، إلى ريال مدريد، مشيرًا إلى أن اللاعب رفض عرض الريال لأسباب عديدة، من بينها وجود سيرجو راموس. وجاء في تقرير لوكالة الأنباء "eldesmarque" أن صلاح رفض الانضمام للملكي بسبب الموسم المتميز الذي يقدمه الريدز، كما أنه لا يرغب في مزاملة سيرجو راموس، مدافع المرينجي. ونشرت وكالة الأنباء في وقت سابق أن فلورينتينو بيريز، رئيس نادي ريال مدريد، يبحث إمكانية ضم لاعبين كبار مثل صلاح، وهو ما رفضه اللاعب لعدم اللعب بجوار راموس.
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