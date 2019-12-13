سيولة مرورية في شوارع القاهرة والجيزة دون حوادث

١٣ ديسمبر ٢٠١٩ - ١٠:١٥ ص

سيولة مرورية - أرشيفية

سيولة مرورية وانسياب حركة السيارات سجلتهما غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور بالشوارع والمحاور الرئيسية في القاهرة والجيزة، اليوم الجمعة، وسط انتشار الخدمات المرورية، لتسيير الحركة، البداية من انتظام حركة السيارات بطريق كورنيش النيل أمام مبنى ماسبيرو، وصولا إلى ميداني عبد المنعم رياض والتحرير، وكذلك منطقة الإسعاف والمسطح الأرضي بشارع رمسيس، وسط انتظام الخدمات في مختلف المحاور والميادين وفقا لخطة الانتشار الموضوعة من مساعد وزير الداخلية مدير الإدارة العامة للمرور.

غرفة عمليات مرور الجيزة برئاسة اللواء محمود عبد الرازق سجلت سيولة مرورية بشارعي فيصل والهرم، وميداني الجيزة والنهضة، ومحيط جامعة القاهرة، وشارع النيل السياحي، الأمر نفسه أعلى محور 26 يوليو للقادم من مناطق 6 أكتوبر والشيخ زايد اتجاه ميدان لبنان.من ناحية أخرى، وضعت الإدارة العامة للمرور خطة محكمة خلال

غرفة عمليات مرور الجيزة برئاسة اللواء محمود عبد الرازق سجلت سيولة مرورية بشارعي فيصل والهرم، وميداني الجيزة والنهضة، ومحيط جامعة القاهرة، وشارع النيل السياحي، الأمر نفسه أعلى محور 26 يوليو للقادم من مناطق 6 أكتوبر والشيخ زايد اتجاه ميدان لبنان.



من ناحية أخرى، وضعت الإدارة العامة للمرور خطة محكمة خلال الفترة المقبلة مع توقعات بهطول الأمطار، وتركزت في تكثيف الوجود المروري فى جميع الطرق الصحراوية الرابطة بين المحافظات عن طريق الدفع بسيارات الإغاثة والأقوال الثابتة والمتحركة وسيارات الدفع الرباعي والأوناش ودراجات التدخل السريع.



وشملت أيضا التنسيق التام مع غرف عمليات النجدة والإسعاف والحماية المدنية، والربط مع غرف عمليات المحافظات المختلفة للتدخل في حالات الطوارئ.



