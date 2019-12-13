جريمة

سيولة مرورية في شوارع القاهرة والجيزة دون حوادث

١٣ ديسمبر ٢٠١٩ - ١٠:١٥ ص
سيولة مرورية - أرشيفية
سيولة مرورية - أرشيفية
سيولة مرورية وانسياب حركة السيارات سجلتهما غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور بالشوارع والمحاور الرئيسية في القاهرة والجيزة، اليوم الجمعة، وسط انتشار الخدمات المرورية، لتسيير الحركة، البداية من انتظام حركة السيارات بطريق كورنيش النيل أمام مبنى ماسبيرو، وصولا إلى ميداني عبد المنعم رياض والتحرير، وكذلك منطقة الإسعاف والمسطح الأرضي بشارع رمسيس، وسط انتظام الخدمات في مختلف المحاور والميادين وفقا لخطة الانتشار الموضوعة من مساعد وزير الداخلية مدير الإدارة العامة للمرور.
غرفة عمليات مرور الجيزة برئاسة اللواء محمود عبد الرازق سجلت سيولة مرورية بشارعي فيصل والهرم، وميداني الجيزة والنهضة، ومحيط جامعة القاهرة، وشارع النيل السياحي، الأمر نفسه أعلى محور 26 يوليو للقادم من مناطق 6 أكتوبر والشيخ زايد اتجاه ميدان لبنان.من ناحية أخرى، وضعت الإدارة العامة للمرور خطة محكمة خلال
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اشارة-مرور (1)

خريطة وتوقيت التحويلات المرورية إثر غلق كوبرى الجلاء

كشفت الإدارة العامة لمرور القاهرة عن خريطة التحويلات المرورية جراء غلق كوبرى الجلاء، وذلك في إطار استكمال أعمال التطوير التى تشهدها منطقة كوبرى الجلاء بميدان الطيران بمصر الجديدة، فقد تقرر غلق الكوبرى بالاتجاهين وذلك بالتوقيتات الآتية: من الساعة 11مساء الخميس الموافق 2019/12/12 حتى الساعة 8 صباحاً يوم السبت الموافق 2019/12/14، ومن الساعة 11 مساء السبت الموافق 2019/12/14 إلى الساعة 6 صباحاً يومياً حتى انتهاء الأعمال/ ومن الساعة 11مساء الخميس الموافق 2019/12/19 حتى الساعة 8 صباحاً يوم السبت الموافق 2019/12/21 ، وذلك إذا اقتضى الأمر.
جثة

«قتلها علشان مبتخلفش».. لغز جثة سيدة داخل شقة برديس

"زوجها قتلها علشان مبتخلفش" كلمات خرجت كالرصاص من أفواه أسرة ربة منزل لم تكمل عقدها الثاني بعد، عُثر عليها جثة هامدة داخل شقتها بمنطقة "برديس" بمحافظة سوهاج واختفاء زوجها في ظروف غامضة، لاسيما اترفاع حدة الخلافات بينه وبين رفيقة دربه ورفضه إتمام تعليمها لتشكل القضية لغزا محيرا يعكف ضباط إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج على فك طلاسمه تنسيقا مع قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء الدين سليم الذي وجه بتكثيف التحريات والاستعانة بعناصر الشرطة السرية.
محكمة-ارشفية

«خطفوا طفل وقتلوه».. جنايات المنيا تُحيل 5 متهمين للمفتي

أحالت محكمة جنايات المنيا برئاسة المستشار أشرف محمد علي، وعضوية المستشارين محمد طه عبد الله ومحمد صلاح، وأمانة سر محمد مصطفى هارون وعلي العسلي، مساء اليوم الخميس، أوراق 5 متهمين إلى مفتي الجمهورية، لاستطلاع الرأي الشرعي في قرار إعدامهم بتهمة اختطاف طفل وقتله بإحدى القرى التابعة لمركز سمالوط عام 2014، وقال مصدر قانوني إن المحكمة قضت بإحالة أوراق كل من: «عبدالظاهر. م»، 24 عاما، و«محمد. م»، 38 عاما، مزراعين، و«سيد. ش»، 32 عاما، عاطل، و«رضا. م»، 25 عاما، وشقيقه «أمين»، 23 عاما، عاطلين.
الأمطار تضرب محافظتي القاهرة والإسكندرية (16)

بسبب الأمطار.. مصرع شخصين وإصابة 4 آخرين بالإسماعيلية

تسببت سوء الأحوال الجوية في عدد من الحوادث بمحافظة الإسماعيلية، حيث لقي شخص يدعى «رسمي سويلم عودة»، مصرعه، وأصيب شخص يدعى «سلامة عودة سلامة»، 40 سنة، بمدينة فايد اليوم الخميس، نتيجة حادث سقوط سور مزرعة بقرية سرابيوم وبجوار الدير بمركز ومدينة فايد، تم إيداع المتوفى مشرحة الوحدة الصحية بسرابيوم، والمصاب إلى مستشفى فايد المركزي للعلاج، ولقي أيضا طفل مصرعه «يدعى محمد ياسر على سالم»، 5 سنوات، بعد سقوط نخلة عليه بمدينة فايد، أدت لوفاته، وأودع جثمانه مشرحة الوحدة الصحية بسرابيوم.
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وزارة-الداخلية

الداخلية تشارك «أحباب الله» فرحتهم بأعياد الطفولة

نظم قطاع حقوق الإنسان بالتنسيق مع مديرية أمن القاهرة ومديرية التربية والتعليم بالقاهرة، يوماً ترفيهياً لعددٍ من أطفال مدارس ذوى الإعاقة وعدد من المشرفين وأولياء الأمور بمقر إدارة شرطة الخيالة بالقاهرة، وذلك بمناسبة الاحتفال بأعياد الطفولة، وذلك حرصاً من وزارة الداخلية تحت إشراف اللواء محمود توفيق مُمثلة في كافة القطاعات ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية على المشاركة فى الاحتفال بأعياد الطفولة (نوفمبر 2019)، وتقديم كافة سُبل الدعم للأطفال لاسيما من ذوى الإعاقة.
وزارة-الداخلية

الداخلية تعيد فتاة من الصم والبكم لأسرتها بالقاهرة

دور مجتمعي لا يقل أهمية عن نظيره الأمني يحظى باهتمام وزير الداخلية اللواء محمود توفيق، ويظهر بشكل واضح في توجيهاته المستمرة لكبار مساعديه ومدراء الأمن على مستوى الجمهورية ببناء جسور الثقة والتعاون مع المواطنين من خلال تعظيم الخدمات الإنسانية والإجتماعية لاسيما تذليل كافة العقبات التى تواجه المواطنين فى تقديم بلاغاتهم. وفي إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ من أحد المواطنين بالعثور على فتاة فى العقد الثانى من العمر يرجح أن تكون من "الصم والبكم"، ولم يستطع التوصل لأهليتها.
عاصفة-ترابية (6)

عاصفة ترابية تضرب طريق «الزعفرانة - السويس»

قررت الإدارة العامة للمرور، غلق طريق "الزعفرانة السويس"، اليوم الخميس؛ بسبب انعدام الرؤية نتيجة عاصفة ترابية شديدة، وتهيب بقائدي السيارات والمركبات المختلفة، الالتزام بتعليمات رجال المرور وبقواعد السير، حفاظًا على سلامتهم، حيث ينتشر رجال المرور ميدانيا على الطرق السريعة والرئيسية لتنبيه قائدي المركبات، واستعدادا لإغلاق الطرق التي تنخفض فيها مستويات الرؤية الرؤية عن 100 متر، بناء على تعليمات اللواء عصام شادي، مساعد وزير الداخلية مدير الإدارة العامة للمرور.
سقوط-امطار-على-مرسى-مطروح (6)

روشتة القيادة الآمنة أثناء سقوط الأمطار

72 ساعة طوارئ ستسود البلاد بعدما حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية اعتبارا من اليوم الخميس وحتى السبت؛ نتيجة نشاط حركة الرياح المثيرة للرمال والأتربة على شمال البلاد حتى القاهرة وشمال الصعيد، تصل لحد العاصفة، ما يؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية على الطرق، واضطراب الملاحة البحرية، وزيادة الإحساس ببرودة الطقس، وقدمت الإدارة العامة للمرور برئاسة اللواء عصام شادي إرشادات للقيادة الآمنة حرصا على سلامة قائدي السيارات ومرافقيهم خلال سقوط الأمطار أو وجود شبورة مائية.
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