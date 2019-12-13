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حقيقة تفشي الالتهاب السحائي في المدارس.. الصحة ترد

تحرير:التحرير ١٣ ديسمبر ٢٠١٩ - ١٠:٣٦ ص
وزيرة الصحة
وزيرة الصحة
كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، أنه فى ضوء ما تردد من أنباء تُفيد تفشى الالتهاب السحائى بين طلاب المدارس بعدد من المحافظات، تواصل المركز مع وزارة الصحة والسكان، التى نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لتفشى مرض الالتهاب السحائى الوبائى بين طلاب المدارس بعدد من محافظات الجمهورية، مُوضحةً أنه لم يتم رصد أى حالات إصابة بين الطلاب بأى محافظة، وأن الوضع الصحى لطلاب المدارس آمن تمامًا.
وأكدت وزارة الصحة، أن هناك جهود وقائية مبذولة لتجنب الإصابة بهذا المرض والمتمثلة فى تطعيم تلاميذ المدارس فى السنوات الدراسية "أولى حضانة – أولى ابتدائى – أولى إعدادى – أولى ثانوى" ضد مرض الالتهاب السحائى، بالإضافة إلى تطعيم المسافرين إلى الدول المتوطن بها هذا المرض، وكذلك المسافرين للحج والعمرة والفئات
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البصل

المصري معروف بجودته.. «الزراعة» ترد على تراجع صادرات البصل

نفى مجلس الوزراء ما تردد في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء عن تراجع صادرات محصول البصل المصري لضعف جودته. وذكر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، في بيان اليوم الجمعة، أنه تواصل مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، وأكدت أنه لا صحة لتراجع صادرات محصول البصل المصري، وأن العام الحالي قد شهد زيادة ملحوظة في صادرات محصول البصل بما يقارب 45% عن العام الماضي، مُشددةً على جودة وسلامة محصول البصل المُصدَّر، وأنه لم يتم تلقي أي شكاوى من الدول المستوردة للمحصول.
وزير-التموين - على المصيلحي (2)

بيع لحوم منتهية الصلاحية بالمجمعات الاستهلاكية.. التموين ترد

نفى مجلس الوزراء، اليوم الجمعة، صحة ما تردد في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء حول قيام وزارة التموين ببيع لحوم منتهية الصلاحية بالمجمعات الاستهلاكية بأسعار مخفضة. وذكر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، أنه بالتواصل مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، أكدت أنه لا صحة لوجود أي لحوم منتهية الصلاحية بالمجمعات الاستهلاكية التابعة للوزارة، مشددة على أن جميع اللحوم المتداولة بالمجمعات الاستهلاكية آمنة وسليمة تمامًا، وصالحة للاستهلاك الآدمي، وتخضع للفحص والرقابة من قبل الجهات المعنية، مُوضحةً أن قرار تخفيض سعر اللحوم يأتي في إطار حرص الدولة على تخفيف العبء عن المواطنين.
ايناس-عبد-الدايم-وزيرة-الثقافة-تزور-معرض-الكتاب-بالاسكندرية (1)

هل الميزانية تُهدد انعقاد معرض الكتاب في دورة 2020؟

نفى مجلس الوزراء ما تردد في بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء حول وجود أزمة بميزانية معرض الكتاب تُهدد انعقاد دورة 2020. وذكر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء في بيان اليوم الجمعة، أنه بالتواصل مع وزارة الثقافة، أكدت أنه لا صحة لوجود أزمة بميزانية معرض الكتاب، مُشيرةً إلى انطلاق المعرض في موعده المُقرر خلال الفترة من 22 يناير حتى 4 فبراير القادم، مع توفير كافة الموارد المالية والدعم اللازم من أجل إخراج معرض القاهرة الدولي للكتاب بشكل يليق بمكانة وأهمية مصر، باعتباره أكبر المعارض العربية والإفريقية.
منتدى-شباب-العالم

45 سيارة إسعاف وعيادتان.. «الصحة» تستعد لمنتدى شباب العالم

قالت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، إن الوزارة أعدت خطة شاملة للتأمين الطبي لمنتدى شباب العالم المقرر أن ينطلق غدا السبت ويستمر حتى 17 ديسمبر الجاري بمدينة شرم الشيخ تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي. وأوضح الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة في بيان اليوم الجمعة، أن الخطة تشمل الدفع بـ45 سيارة إسعاف مجهزة، وعيادتين ميدانيتين لتأمين قاعة المؤتمرات مجهزتين على أعلى مستوى بجميع الأدوية والمستلزمات الطبية، وفرق طبية من كافة التخصصات كالطواريء والقلب وأمراض باطنة وجراحة وعظام وذلك لتقديم الإسعافات الأولية، والتعامل مع أية حالة مرضية في الحال.
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مجلس-النواب (1)

نائب: تعظيم الاستفادة من البحث بـ«التجارب السريرية»

أكد السيد الشريف رئيس اللجنة الخاصة المشكلة لدراسة وصياغة مواد مشروع قانون البحوث الطبية الإكلينيكية وكيل أول مجلس النواب، مراعاة تعظيم الاستفادة من منظومة البحث العلمي ودعمها، وضمان حماية جميع المشاركين في العملية البحثية، قائلا: "حريصون على عدم إتاحة فرصة للمتربصين لإثارة البلبلة خلال الفترة الراهنة من مسيرة العمل الوطني"، جاء ذلك خلال الاجتماع الرابع للجنة، اليوم الإثنين، المشكلة لمناقشة وإعداد تقرير فى شأن تعديلات مشروع القانون المعترض عليه من قبل رئيس الجمهورية.
الدكتورة-هالة-زايد وزير-الصحة (1)

حقيقة اشتراك المواطن في منظومة التأمين الشامل بـ2100 جنيه؟

أعلن المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، إنه فى ضوء ما تردد من أنباء حول وصول تكلفة اشتراك المواطن فى منظومة التأمين الصحي الجديدة إلى 2100 جنيه، تواصل المركز مع هيئة التأمين الصحي الشامل، والتي نفت صحة تلك الأنباء. وأكدت هيئة التأمين الصحى الشامل أنه لا صحة لما تم تداوله حول تكلفة اشتراك المواطن لـ2100جنيه في منظومة التأمين الصحي الجديدة، مُشددةً على أن نظام التأمين الصحى الجديد هو نظام تكافلي اجتماعي يغطي جميع المواطنين وتتحمل فيه الدولة اشتراك غير القادرين, وكافة تكاليف الفحوصات والعلاج الخاصة بهم، أما بالنسبة للقادرين فسيتم خصم اشتراك شهرى لن يتجاوز الـ 7% من إجمالي دخل المشترك عن الأسرة بأكملها.
تطعيم-أطفال-المدارس-أرشيفية

حقيقة انتشار فيروس «سي» بين طلاب المدارس بأسيوط

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تردد بشأن إصابة عدد كبير من طلاب المدارس بفيروس "سي" بمحافظة أسيوط. وأوضح المركز الإعلامي في تقرير توضيح الحقائق الصادر اليوم الجمعة، أنه تواصل مع وزارة الصحة والسكان، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لإصابة عدد كبير من طلاب المدارس بفيروس "سي" بالمحافظة، وأن الوضع الصحي بجميع مدارس محافظات مصر آمن تماماً، مُشددةً على اهتمام الدولة بالقضاء نهائياً على فيروس "سي" تماشياً مع الخطة القومية لمكافحة هذا المرض.
الدكتورة-هالة-زايد وزير-الصحة (1)

حقيقة نقص بعض الأدوية الحيوية في مستشفيات التأمين الصحي

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تردد من أنباء عن نقص أدوية "القلب والكبد وحقن الأنسولين" بمستشفيات التأمين الصحي. وأوضح المركز الإعلامي في تقرير توضيح الحقائق الصادر اليوم الجمعة، أنه تواصل مع وزارة الصحة والسكان، والتي نفت تلك الأنباء تماماً، مُؤكدةً أنه لا صحة لوجود عجز في أيٍ من الأدوية الحيوية بمستشفيات التأمين الصحي أو المستشفيات الحكومية، مُشددةً على توافر جميع الأدوية بكافة المستشفيات، وأن مخزونها الاستراتيجي مُطمئن ويكفي لمدة 6 أشهر، وأن جميع منافذ صرف وبيع الأدوية تخضع لعملية رقابة محكمة من قبل الوزارة.
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