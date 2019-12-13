حقيقة تفشي الالتهاب السحائي في المدارس.. الصحة ترد

تحرير:التحرير ١٣ ديسمبر ٢٠١٩ - ١٠:٣٦ ص

وزيرة الصحة

كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، أنه فى ضوء ما تردد من أنباء تُفيد تفشى الالتهاب السحائى بين طلاب المدارس بعدد من المحافظات، تواصل المركز مع وزارة الصحة والسكان، التى نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لتفشى مرض الالتهاب السحائى الوبائى بين طلاب المدارس بعدد من محافظات الجمهورية، مُوضحةً أنه لم يتم رصد أى حالات إصابة بين الطلاب بأى محافظة، وأن الوضع الصحى لطلاب المدارس آمن تمامًا.

وأكدت وزارة الصحة، أن هناك جهود وقائية مبذولة لتجنب الإصابة بهذا المرض والمتمثلة فى تطعيم تلاميذ المدارس فى السنوات الدراسية "أولى حضانة – أولى ابتدائى – أولى إعدادى – أولى ثانوى" ضد مرض الالتهاب السحائى، بالإضافة إلى تطعيم المسافرين إلى الدول المتوطن بها هذا المرض، وكذلك المسافرين للحج والعمرة والفئات