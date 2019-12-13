سياسة

مصر

عرب

أمريكا

عالم

اقتصاد

الجيش الليبي: «لدينا سيطرة كاملة على العدو في طرابلس»

تحرير:أ.ش.أ ١٣ ديسمبر ٢٠١٩ - ١٠:٤٠ ص
المسماري
المسماري
أكد المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي اللواء أحمد المسماري اليوم الجمعة، سيطرة الجيش جويا على العاصمة الليبية، قائلاً : "لدينا سيطرة جوية ومدفعية كاملة على العدو في طرابلس". وأضاف في اتصال هاتفي مع قناة "العربية" الإخبارية، "إن قواتنا نفذت عمليات نوعية ضد أهداف لكتائب حكومة الوفاق في طرابلس"، مشددا على أن نداء القائد خليفة حفتر للميليشيات من أجل إلقاء السلاح هو الأخير.
وأشار إلى أن وحدات الجيش بدأت بالتقدم نحو العاصمة وأن بعض المساندين في الداخل بدأوا القيام بعملياتٍ نوعية ضد الميليشيات داخل طرابلس، مضيفا أن المعركة التي أعلنت ما زالت في بدايتها وأن حكومة الوفاق لديها ميليشيات غير متجانسة ولن تصمد أمام القوات المسلحة في كل مراحل هذه المعركة.وأعلنت شعبة الإعلام الحربي
اقرأ المزيد
الحرب-في-اليمن (2)

مركز حقوقي: 98 ألف انتهاك حوثي بحق المدنيين في اليمن

أفاد تقرير حقوقي يمني، بارتكاب ميليشيا الحوثي 98 ألفا و628 انتهاكا ضد المدنيين في 18 محافظة يمنية منذ انقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر 2014 وحتى 30 أكتوبر 2019. وذكر التقرير الصادر عن "الشبكة اليمنية للحقوق والحريات"، والذي أوردته قناة "العربية" الإخبارية، إن فريقها الميداني رصد 14 ألفا و222 حالة قتل طالت المدنيين اليمنيين في 18 محافظة، بينهم 618 امرأة و974 طفلا. ووثق التقرير مقتل 646 مدنيا جراء الألغام التي زرعتها ميليشيات الحوثي، بينهم 123 طفلا و157 امرأة، بالإضافة إلى 33 ألف و438 حالة إصابة في صفوف المدنيين بسبب الألغام، بينها 2467 امرأة و1780 طفلا.
انتخابات الجزائر

«ميهوبي».. الأديب الأوفر حظا للوصول إلى قصر المرادية

انطلقت خامس انتخابات رئاسية تعددية تشهدها الجزائر منذ ربع قرن وسط حالة من الانقسام لاختيار خليفة الرئيس المستقيل عبدالعزيز بوتفليقة، وهذه الانتخابات تأتي في ظروف مختلفة بشكل جذري عما سبقها، وذلك بسبب الحراك الشعبي الذي ضغط على الرئيس السابق للتنحي، وأفضى إلى انقسام الشارع بين مؤيد ومعارض للانتخابات ، وسط دعوات للمقاطعة. ويعد هذا ثالث موعد يتحدد لإجراء الانتخابات خلال عام واحد، حيث ألغت السلطات موعدين سابقين أولهما 18 أبريل التي كانت ستمنح بوتقليقة عهدة خامسة. وبعد ذلك جرى تحديد 4 يوليو موعدا لانتخابات جديدة، وتم إلغائها لعدم وجود مرشحين.
الطائي

اغتيال وخطف واعتقال.. مثلث إخماد الحراك في العراق

لا تزال سياسة القمع مستمرة في الشارع العراقي، في محاولات فاشلة للحد من الاحتجاجات المستمرة منذ أكثر من شهرين، إلا أن المتظاهرين يصرون على البقاء حتى تحقيق مطالبهم، رغم كل محاولات إخماد الحراك، وسط مؤشرات تنذر بتعقيد المشهد. ولم يقتصر الأمر على اقتحام ساحات التظاهر والتعامل مع المتظاهرين واستخدام الرصاص الحي في محاولة لترهيبهم، ما نتج عنه سقوط العديد من القتلى، بل وصل الأمر إلى الاغتيالات التي أصبحت مسلسلا شبه يومي، وتزايدت حالات اغتيال الناشطين والصحفيين.
القمة الخليجية 2

بعد ابتسامة الملك سلمان.. هل اقترب حل أزمة قطر؟

كانت تلوح في الأفق مؤشرات إيجابية باقتراب الأزمة القطرية من الحل، إلا أن تلك المؤشرات قد تبددت بعد القمة الخليجية الـ40، التي عُقدت بالعاصمة السعودية الرياض، إذ لم يتضمن البيان الختامي لقمة مجلس التعاون الخليجي أي إشارات مباشرة إلى تلك الأزمة. وربما زاد من تعقيد المشهد عدم حضور أمير قطر الشيخ تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني، رغم توجيه العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، الدعوة له للمشاركة في القمة، لكنه شارك رئيس الوزراء القطري الشيخ عبد الله بن ناصر آل ثاني، بتكليف من تميم.
اقرأ المزيد من الأخبار
شعار-الناتو

الناتو: لابد من حل سياسي لتسوية الأزمة في أفغانستان

أكد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) ينس ستولتنبرج، على ضرورة تبني حل سياسي عن طريق التفاوض لتسوية الأزمة في أفغانستان، قائلا: "نحن ملتزمون بمواصلة دعم أفغانستان، لأننا نعتقد اعتقادًا راسخًا بأن أفضل طريقة يدعم بها الناتو جهود السلام، هي أن يتم تدريب قوات الأمن الأفغانية، ومساعدتها، وإسداء المشورة لها حتى تدرك حركة طالبان الإرهابية أنها لن تنتصر أبدا في ساحة المعركة"، وذلك بحسب ما ذكرته قناة "طلوع نيوز" الأفغانية، في تقرير لها، اليوم الخميس.
احمد-المسماري (2)

المسماري: معركة الجيش الليبي أصبحت ضد أطماع تركيا

أعلن المتحدث الرسمي باسم الجيش الوطني الليبي العميد أحمد المسماري، أن الجيش الليبي سيواجه بكل قوة الاتفاق الذي عقده فايز السراج مع تركيا والذي يهدد ثروة وسيادة ليبيا، مشيرًا إلى أن المعركة أصبحت ضد الأطماع التركية في الأراضي الليبية، مضيفا خلال مؤتمر صحفي، أوردته قناة "العربية" الفضائية مساء اليوم الأربعاء، أن سلاح الجو الليبي يفرض سيطرة مطلقة فوق أجواء البلاد، مؤكدًا أن معركة الجيش الليبي تهدف لمنع داعش والقاعدة من التحصن في ملاذ آمنة على الأراضي الليبية، لافتا إلى أن الجيش اتخذ كل الترتيبات لإعادة هيكلة بعض الوحدات في الغرب.
الجيش-الليبي

الجيش الليبي يستعيد السيطرة على حقل نفط بالشرق

قالت قوات الجيش الوطني الليبي، اليوم الخميس، إنها طردت مجموعات مسلحة من حقل الفيل النفطي البالغة طاقته 70 ألف برميل يوميا بعد شن غارات جوية على المنطقة، مما تسبب في توقف الإنتاج. وكانت قوات الشرق شنت هجوما مضادا بعد أن سيطرت قوات متحالفة مع الحكومة المعترف بها دوليا في طرابلس على الحقل يوم الأربعاء. وقال أحمد المسماري المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، إن القوات طردت المجموعة المنافسة وإنها تقوم بتأمين الحقل، وذلك بحسب تصريحات لوكالة "رويترز" للأنباء.
-بشار-الأسد

الأسد: على فرنسا وقف دعمها للإرهاب والخروج من سوريا

قال الرئيس السوري بشار الأسد إن بلاده "لا تطلب من فرنسا دعما للرئيس ولا يهمنا أن يقولوا إنه جيد أو سيء، هذا موضوع سوري.. وعلى فرنسا أن توقف دعمها للإرهاب وتخرج قواتها من سوريا"، مضيفا: "لا نطلب شيئا من الحكومة الفرنسية، لا نطلب منهم حتى دعما، لا سياسيا، ولا اقتصاديا، ولا أمنيا. لسنا بحاجة لهم ونستطيع أن ندير أمورنا في سوريا، لا نريد منهم دعما للرئيس، لا يعنيني هذا الموضوع، ولا يهمنا أن يقولوا إنه جيد أو سيء، هذا موضوع سوري أيضا، ولكن ما نطلبه هو أن يتوقفوا عن دعم كل ما من شأنه أن يزيد الدماء والقتل والعذاب في سوريا".
للإعلان على موقع التحرير: [email protected]
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: [email protected]