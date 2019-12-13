جريمة

«قتلها علشان مبتخلفش».. لغز جثة سيدة داخل شقة برديس

١٣ ديسمبر ٢٠١٩ - ١٠:٤٠ ص
جثة
جثة
"زوجها قتلها علشان مبتخلفش" كلمات خرجت كالرصاص من أفواه أسرة ربة منزل لم تكمل عقدها الثاني بعد، عُثر عليها جثة هامدة داخل شقتها بمنطقة "برديس" بمحافظة سوهاج واختفاء زوجها في ظروف غامضة، لاسيما اترفاع حدة الخلافات بينه وبين رفيقة دربه ورفضه إتمام تعليمها لتشكل القضية لغزا محيرا يعكف ضباط إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج على فك طلاسمه تنسيقا مع قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء الدين سليم الذي وجه بتكثيف التحريات والاستعانة بعناصر الشرطة السرية.
البداية تعود إلى تلقي مأمور قسم شرطة البلينا إشارة من مستشفى البلينا المركزي بوصول "إيمان.م.ج" 18 عامًا ربة منزل تقيم برديس دائرة المركز جثة هامدة.بسؤال والدتها "إلهام.ا.ا" 40 عامًا ربة منزل، وعمها "عاشور.ج.ا" 50 عاما، عامل، اتهما زوجها "محمود.ي.م" 20 عاما سائق، بالتسبب في وفاتها لوجود خلافات زوجية
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اشارة-مرور (1)

خريطة وتوقيت التحويلات المرورية إثر غلق كوبرى الجلاء

كشفت الإدارة العامة لمرور القاهرة عن خريطة التحويلات المرورية جراء غلق كوبرى الجلاء، وذلك في إطار استكمال أعمال التطوير التى تشهدها منطقة كوبرى الجلاء بميدان الطيران بمصر الجديدة، فقد تقرر غلق الكوبرى بالاتجاهين وذلك بالتوقيتات الآتية: من الساعة 11مساء الخميس الموافق 2019/12/12 حتى الساعة 8 صباحاً يوم السبت الموافق 2019/12/14، ومن الساعة 11 مساء السبت الموافق 2019/12/14 إلى الساعة 6 صباحاً يومياً حتى انتهاء الأعمال/ ومن الساعة 11مساء الخميس الموافق 2019/12/19 حتى الساعة 8 صباحاً يوم السبت الموافق 2019/12/21 ، وذلك إذا اقتضى الأمر.
اشارة-مرور (2)

سيولة مرورية في شوارع القاهرة والجيزة دون حوادث

سيولة مرورية وانسياب حركة السيارات سجلتهما غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور بالشوارع والمحاور الرئيسية في القاهرة والجيزة، اليوم الجمعة، وسط انتشار الخدمات المرورية، لتسيير الحركة، البداية من انتظام حركة السيارات بطريق كورنيش النيل أمام مبنى ماسبيرو، وصولا إلى ميداني عبد المنعم رياض والتحرير، وكذلك منطقة الإسعاف والمسطح الأرضي بشارع رمسيس، وسط انتظام الخدمات في مختلف المحاور والميادين وفقا لخطة الانتشار الموضوعة من مساعد وزير الداخلية مدير الإدارة العامة للمرور.
محكمة-ارشفية

«خطفوا طفل وقتلوه».. جنايات المنيا تُحيل 5 متهمين للمفتي

أحالت محكمة جنايات المنيا برئاسة المستشار أشرف محمد علي، وعضوية المستشارين محمد طه عبد الله ومحمد صلاح، وأمانة سر محمد مصطفى هارون وعلي العسلي، مساء اليوم الخميس، أوراق 5 متهمين إلى مفتي الجمهورية، لاستطلاع الرأي الشرعي في قرار إعدامهم بتهمة اختطاف طفل وقتله بإحدى القرى التابعة لمركز سمالوط عام 2014، وقال مصدر قانوني إن المحكمة قضت بإحالة أوراق كل من: «عبدالظاهر. م»، 24 عاما، و«محمد. م»، 38 عاما، مزراعين، و«سيد. ش»، 32 عاما، عاطل، و«رضا. م»، 25 عاما، وشقيقه «أمين»، 23 عاما، عاطلين.
الأمطار تضرب محافظتي القاهرة والإسكندرية (16)

بسبب الأمطار.. مصرع شخصين وإصابة 4 آخرين بالإسماعيلية

تسببت سوء الأحوال الجوية في عدد من الحوادث بمحافظة الإسماعيلية، حيث لقي شخص يدعى «رسمي سويلم عودة»، مصرعه، وأصيب شخص يدعى «سلامة عودة سلامة»، 40 سنة، بمدينة فايد اليوم الخميس، نتيجة حادث سقوط سور مزرعة بقرية سرابيوم وبجوار الدير بمركز ومدينة فايد، تم إيداع المتوفى مشرحة الوحدة الصحية بسرابيوم، والمصاب إلى مستشفى فايد المركزي للعلاج، ولقي أيضا طفل مصرعه «يدعى محمد ياسر على سالم»، 5 سنوات، بعد سقوط نخلة عليه بمدينة فايد، أدت لوفاته، وأودع جثمانه مشرحة الوحدة الصحية بسرابيوم.
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حشيش

مباحث بولاق تكشف عن وكر لتجارة الحشيش يديره عاطلان

جهود متواصلة تقدمها أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لا سيما جرائم الاتجار فى المواد المخدرة، فقد أكدت تحريات ومعلومات مباحث قسم شرطة بولاق الدكرور بمديرية أمن الجيزة، قيام عاطلين لأحدهما معلومات جنائية مسجلة، مقيمين بدائرة القسم، بمزاولة نشاط إجرامي فى مجال الاتجار فى المواد المخدرة، وأنهما يتخذان دائرة القسم مسرحا لمزاولة نشاطهما غير المشروع، كما بينت التحريات التي أجراها ضباط وحدة المباحث أن المتهمين بصدد ترويج شحنة من مخدر الحشيش على عملائهما.
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«بابا فين؟»..المشهد الأخير لضحية قرص «الفيل الأزرق»

مفاجآت من العيار الثقيل حملتها أوراق التحقيق في مقتل طفلة على يد والدتها الصيدلانية في منطقة النزهة، إذ ضعت لها قرصا مخدرا "الفيل الأزرق" في كوب عصير للتخلص منها؛ لمرورها بأزمة نفسية منذ طلاقها، وكثرة سؤال الطفلة عن والدها، الأمر الذي دفعها للتخلص منها بتلك الطريقة البشعة ظنا أنها ستضع نهاية لمسلسل سؤال ابنتها المتكرر عن أبيها، ليتم التحفظ على الأم بعد عرضها على النيابة العامة التي تباشر التحقيق في الواقعة، وطلبت سرعة تحريات المباحث وتقرير مصلحة الطب الشرعي.
جثة

«قرض وغدر وجثة».. مكوجي يقتل عجوزًا ويشعل النار في جثتها

قرض قيمته 15 ألف جنيه بضمان والدة صديقه جعله يفكر في كيفية الحصول على المبلغ لسداد قسط القرض بعد مطالبتها له بسداد المبالغ المتأخرة عليه، وجد "إبراهيم" ضالته في سيدة عجوز تقيم بمفردها في شقة بالطابق الثالث بالسيدة زينب، وعلمه باحتفاظها بمبالغ مالية وتردده على مسكنها كونه عاملا بمحل مكواة، ويوم الواقعة توجه لمسكنها لتسليمها بعض الملابس ودخل الشقة وطلب منها كوب مياه وبمجرد دخولها للمطبخ قام بخنقها بيديه وعندما قاومته خنقها بايشارب حتى تأكد من وفاتها وقام بتكبيل يديها بعد ربط عنقها بمرحاض دورة المياه وأحضر بعض الملابس، وأشعل بجثتها النار.
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الأب خنقها والأخ ذبحها.. أسرار جريمة شرف في القطامية

مفاجأة من العيار الثقيل كشفها ضباط قطاع الأمن العام في واقعة العثور على جثة فتاة مدفونة خلف مساكن الجامع بمنطقة القطامية بالقاهرة، وتبين أن الفتاة من الأقصر وقتلها والدها وشقيقها بعد رحلة تعقب طويلة لارتباطها عاطفيًا بشاب من محافظة القليوبية. البداية بلاغ تلقاه مأمور قسم شرطة القطامية، بالعثور على جثة في حالة تعفن لسيدة مجهولة، وبها طعنات متفرقة ومكممة الفم بقطعة قماش بطريق العين السخنة القديم، أسفل مواسير خط مياه خلف مساكن الجامع، وبجوارها حقيبة يد فارغة وملابس حريمي.
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