«قتلها علشان مبتخلفش».. لغز جثة سيدة داخل شقة برديس

١٣ ديسمبر ٢٠١٩ - ١٠:٤٠ ص

جثة

"زوجها قتلها علشان مبتخلفش" كلمات خرجت كالرصاص من أفواه أسرة ربة منزل لم تكمل عقدها الثاني بعد، عُثر عليها جثة هامدة داخل شقتها بمنطقة "برديس" بمحافظة سوهاج واختفاء زوجها في ظروف غامضة، لاسيما اترفاع حدة الخلافات بينه وبين رفيقة دربه ورفضه إتمام تعليمها لتشكل القضية لغزا محيرا يعكف ضباط إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج على فك طلاسمه تنسيقا مع قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء الدين سليم الذي وجه بتكثيف التحريات والاستعانة بعناصر الشرطة السرية.

البداية تعود إلى تلقي مأمور قسم شرطة البلينا إشارة من مستشفى البلينا المركزي بوصول "إيمان.م.ج" 18 عامًا ربة منزل تقيم برديس دائرة المركز جثة هامدة.بسؤال والدتها "إلهام.ا.ا" 40 عامًا ربة منزل، وعمها "عاشور.ج.ا" 50 عاما، عامل، اتهما زوجها "محمود.ي.م" 20 عاما سائق، بالتسبب في وفاتها لوجود خلافات زوجية

البداية تعود إلى تلقي مأمور قسم شرطة البلينا إشارة من مستشفى البلينا المركزي بوصول "إيمان.م.ج" 18 عامًا ربة منزل تقيم برديس دائرة المركز جثة هامدة.



بسؤال والدتها "إلهام.ا.ا" 40 عامًا ربة منزل، وعمها "عاشور.ج.ا" 50 عاما، عامل، اتهما زوجها "محمود.ي.م" 20 عاما سائق، بالتسبب في وفاتها لوجود خلافات زوجية بسبب عدم الإنجاب ورفضه استكمال تعليمها.



عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم الذي أنكر الاتهام المنسوب إليه، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأحاله

اللواء حسن محمود مدير أمن سوهاج، إلى النيابة العامة التي انتدبت الطب الشرعي لتشريح الجثة وبيان سبب الوفاة، وسرعة إجراء التحريات.



