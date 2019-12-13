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تشيلي: لا ناجين من حادث تحطم طائرة عسكرية

تحرير:أ.ش.أ ١٣ ديسمبر ٢٠١٩ - ١٠:٥٥ ص
تحطم طائرة - أرشيفية
تحطم طائرة - أرشيفية
أعلنت تشيلي أن عمليات البحث لم تؤد إلى العثور عن ناجين من طائرة شحن تحطمت خلال رحلتها إلى القارة القطبية الجنوبية وعلى متنها 38 شخصا. وقال إدواردو موسكايرا، الجنرال بسلاح الجو، في تصريح نقلته قناة "روسيا اليوم"، "إنه جمع أشلاء بشرية خلال عملية البحث، لكنه لم يعثر على أي ناجين"، موضحا أن الطائرة لم ترسل أي إشارات استغاثة، مرجحا هبوط الطائرة اضطراريا بعد نفاد الوقود. يذكر أن طائرة نقل عسكرية من طراز "سي 130 هيركليز" اختفت بعد فترة وجيزة من إقلاعها في وقت متأخر من مساء الاثنين الماضي من مدينة بونتا أريناس في تشيلي، باتجاه قاعدة في القارة القطبية الجنوبية.
وكان على متن الطائرة 38 شخصا، من بينهم 17 هم أفراد طاقم الطائرة و21 راكبا كانوا جميعا في مهمة دعم لوجيستي، بينهم 3 مدنيين. يشار إلى أن تشيلي تسيطر على حوالي 1.2 مليون كيلومتر مربع في منطقة القارة القطبية الجنوبية، وهي المنطقة المتاخمة للأراضي المتنازع عليها بين المملكة المتحدة والأرجنتين، كما توجد لديها
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انفجار-في- ديار -بكر (3)

إصابة 25 شخصًا في انفجار بمبني سكني شرق ألمانيا

أعلنت الشرطة الألمانية إصابة 25 شخصا على الأقل اليوم الجمعة، في انفجار وقع بمبنى سكني في مدينة "بلانكنبرج" الواقعة شرقي البلاد.
بركان-النار-في-جواتيمالا (1)

ارتفاع حصيلة قتلى ثوران بركان نيوزيلندا إلى 14 شخصًا

ارتفعت حصيلة ضحايا ثوران بركان جزيرة "وايت آيلاند" النيوزيلندية إلى 14 قتيلا. وقالت السلطات في نيوزيلندا، وفقا لقناة "روسيا اليوم" الجمعة، "إن فرق الإنقاذ انتشلت 6 جثث لقوا مصرعهم جراء حمم البركان الذي ثار مؤخرا في الجزيرة، وإن الجثث تم نقلها على سفينة"، مرجحة إمكانية ثوران البركان مرة أخرى خلال الـ24 ساعة المقبلة، وهو ما قد يعقد مهمات رجال الإنقاذ. وكشفت صحيفة "الجارديان" البريطانية، أن الظروف غير المستقرة، وأن الغازات السامة وسقوط الرماد منع فرق الإنقاذ من البحث في إجراء عمليات بحث وإغاثة على البر في الجزيرة، التي تقع على بعد 30 ميلا من الساحل الشرقي للجزيرة الشمالية في نيوزيلندا.
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الاتحاد الأوروبي: اتفاق أردوغان والسراج انتهاك للقانون الدولي

اعتبر قادة دول الاتحاد الأوروبي الاتفاق حول ترسيم حدود مناطق النفوذ في المتوسط بين تركيا وحكومة الوفاق الوطني الليبية، انتهاكا للقانون الدولي. وجاء في مسودة البيان الختامي للاجتماع الوزاري الأخير للاتحاد في بروكسل، وفقا لقناة "روسيا اليوم" الفضائية مساء أمس الأربعاء، أنه من المتوقع أن يصدر عن القمة الأوروبية هذا الأسبوع، أن "مذكرة التفاهم التركية الليبية حول ترسيم حدود المناطق الاقتصادية البحرية في المتوسط، تنتهك الحقوق السيادية لدول ثالثة ولا تتطابق مع قانون البحار للأمم المتحدة".
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مصرع 5 أشخاص وفقدان 35 آخرين في انهيار أرضي بأفغانستان

لقى 5 من عمال المناجم الذين يعملون بشكل غير قانوني حتفهم فيما اعتُبر 35 أخرون في عداد المفقودين في انهيار أرضي في منجم للذهب بإقليم بدخشان شمال أفغانستان. ونقلت وكالة أنباء "خاما برس" الأفغانية اليوم الخميس عن محمد نزاري المتحدث باسم إقليم بدخشان، قوله إن 5 من عمال المناجم الذين يعملون بشكل غير قانوني لقوا حتفهم نتيجة انهيار أرضي في منجم بدخشان الذهبي واعتُبر 35 أخرون في عداد المفقودين. وأكد نزاري وجود 40 عاملاً في منجم ذهب في قرية خالي بحي راغ بدخشان وقت حدوث الانهيار الأرضي، قائلا إن سكان القرية عثروا على خمس جثث بعد الانهيار الأرضي، ولكن لا يزال 35 عاملاً آخرين في عداد المفقوين.
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بركان-النار-في-جواتيمالا (1)

ارتفاع حصيلة قتلى ثوران بركان نيوزيلندا إلى 14 شخصًا

ارتفعت حصيلة ضحايا ثوران بركان جزيرة "وايت آيلاند" النيوزيلندية إلى 14 قتيلا. وقالت السلطات في نيوزيلندا، وفقا لقناة "روسيا اليوم" الجمعة، "إن فرق الإنقاذ انتشلت 6 جثث لقوا مصرعهم جراء حمم البركان الذي ثار مؤخرا في الجزيرة، وإن الجثث تم نقلها على سفينة"، مرجحة إمكانية ثوران البركان مرة أخرى خلال الـ24 ساعة المقبلة، وهو ما قد يعقد مهمات رجال الإنقاذ. وكشفت صحيفة "الجارديان" البريطانية، أن الظروف غير المستقرة، وأن الغازات السامة وسقوط الرماد منع فرق الإنقاذ من البحث في إجراء عمليات بحث وإغاثة على البر في الجزيرة، التي تقع على بعد 30 ميلا من الساحل الشرقي للجزيرة الشمالية في نيوزيلندا.
بركان-النار-في-جواتيمالا (1)

5 قتلى و20 مصابًا في انفجار بركان بجزيرة نيوزيلندية

أعلنت الشرطة النيوزيلندية، مصرع 5 أشخاص، وإصابة 20 آخرين بينهم مواطنون محليون وسياح أجانب؛ بعد انفجار بركان على متن وايت آيلاند. وأشارت الشرطة حسب ما نقلته صحيفة "الجارديان" البريطانية إلى أنه خلال عمليات الإنقاذ بالمروحيات والطائرات بعد انفجار البركان على الجزيرة مساء الإثنين، لم يتم العثور على أي علامات على وجود حياة في أي وقت، مضيفًا أن الشرطة تعتقد أن أي شخص خرج من الجزيرة حيا تم إنقاذه أثناء عمليات الإجلاء. وأوضحت الشرطة أن هناك ما يصل إلى 20 شخصًا ما زالوا مفقودين، مؤكدة أن المسؤولين يعملون بشكل عاجل؛ لتأكيد عدد دقيق للضحايا.
طائرة- عسكرية -بمساعدات -الي -جيبوتي (2)

بأوامر الرئيس.. طائرة عسكرية بمساعدات إلى جيبوتي

على خلفية اضطراب حاد في الطقس يشهده عدد من دول القرن الإفريقي وهطول أمطار غزيرة وموجة من الفيضانات ضربت كلا من جيبوتي والصومال وكينيا مؤخرا، أسفرت عن خسائر كبيرة في الأرواح والممتلكات، وبتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي القائد الأعلى للقوات المسلحة للمعاونة فى دعم الأشقاء بدولة جيبوتى، أصدر الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى أوامره بإقلاع طائرة نقل عسكرية وعلى متنها مساعدات إنسانية عاجلة للأشقاء فى دولة جيبوتى.
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11 قتيلًا و42 مصابًا في انفجار بصالة أفراح غربي إيران

أعلن المتحدث باسم منظمة الطوارىء الإيرانية مجتبى خالدي، مصرع 11 شخصا وإصابة 42 آخرين في انفجار وقع في صالة للأفراح في مدينة (سقز) بمحافظة كردستان غربي إيران. وأوضح مجتبى خالدي في تصريح أوردته وكالة (فارس) الإيرانية، اليوم الجمعة- أنه بعد وقوع الانفجار تم إرسال 11 سيارة إسعاف إلى مكان الحادث، حيث تم نقل حالات الوفاة والمصابين إلى المراكز الطبية لتلقي العلاج. من جهته، أوضح مساعد محافظ كردستان للشؤون السياسية والأمنية والاجتماعية حسين خوش إقبال، أن الحادث أدى إلى مصرع 11 شخصا هم 5 أطفال و5 نساء ورجل واحد.
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