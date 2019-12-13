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التعليم العالي: مصر السابع عالميا في أبحاث تآكل الفلزات وحمايتها

تحرير:أ.ش.أ ١٣ ديسمبر ٢٠١٩ - ١١:١١ ص
خالد عبد الغفار
خالد عبد الغفار
أعلن الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي حصول مصر على المركز السابع عالميا في ا?بحاث العلمية الخاصة بتآكل الفلزات وحمايتها باستخدام مثبطات التآكل خلال الفترة من 2016 - 2018. وأشار عبد الغفار فى بيان أصدرته الوزارة اليوم، إلى أن نتائج منصة Scival العالمية، كشفت عن حصول الصين على المركز ا?ول، ثم الولايات المتحدة الأمريكية، الهند، اليابان، المملكة المتحدة، كندا، وجاءت مصر في المركز السابع بفارق بسيط عن كندا.
وأكد أهمية دراسة علم تآكل الفلزات، نظراً للخسائر المادية المباشرة وغير المباشرة التي تسببها عمليات التآكل للمنشآت المعدنية التي تستهلك من 3-5% من إجمالي الناتج القومي للبلدان الصناعية وهي أرقام تقدر ببلايين الدولارات.وأوضح أن التميز الواضح في النشر العلمي يرجع إلى الاهتمام بتطوير البنية التحتية البحثية
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البصل

المصري معروف بجودته.. «الزراعة» ترد على تراجع صادرات البصل

نفى مجلس الوزراء ما تردد في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء عن تراجع صادرات محصول البصل المصري لضعف جودته. وذكر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، في بيان اليوم الجمعة، أنه تواصل مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، وأكدت أنه لا صحة لتراجع صادرات محصول البصل المصري، وأن العام الحالي قد شهد زيادة ملحوظة في صادرات محصول البصل بما يقارب 45% عن العام الماضي، مُشددةً على جودة وسلامة محصول البصل المُصدَّر، وأنه لم يتم تلقي أي شكاوى من الدول المستوردة للمحصول.
وزير-التموين - على المصيلحي (2)

بيع لحوم منتهية الصلاحية بالمجمعات الاستهلاكية.. التموين ترد

نفى مجلس الوزراء، اليوم الجمعة، صحة ما تردد في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء حول قيام وزارة التموين ببيع لحوم منتهية الصلاحية بالمجمعات الاستهلاكية بأسعار مخفضة. وذكر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، أنه بالتواصل مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، أكدت أنه لا صحة لوجود أي لحوم منتهية الصلاحية بالمجمعات الاستهلاكية التابعة للوزارة، مشددة على أن جميع اللحوم المتداولة بالمجمعات الاستهلاكية آمنة وسليمة تمامًا، وصالحة للاستهلاك الآدمي، وتخضع للفحص والرقابة من قبل الجهات المعنية، مُوضحةً أن قرار تخفيض سعر اللحوم يأتي في إطار حرص الدولة على تخفيف العبء عن المواطنين.
ايناس-عبد-الدايم-وزيرة-الثقافة-تزور-معرض-الكتاب-بالاسكندرية (1)

هل الميزانية تُهدد انعقاد معرض الكتاب في دورة 2020؟

نفى مجلس الوزراء ما تردد في بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء حول وجود أزمة بميزانية معرض الكتاب تُهدد انعقاد دورة 2020. وذكر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء في بيان اليوم الجمعة، أنه بالتواصل مع وزارة الثقافة، أكدت أنه لا صحة لوجود أزمة بميزانية معرض الكتاب، مُشيرةً إلى انطلاق المعرض في موعده المُقرر خلال الفترة من 22 يناير حتى 4 فبراير القادم، مع توفير كافة الموارد المالية والدعم اللازم من أجل إخراج معرض القاهرة الدولي للكتاب بشكل يليق بمكانة وأهمية مصر، باعتباره أكبر المعارض العربية والإفريقية.
منتدى-شباب-العالم

45 سيارة إسعاف وعيادتان.. «الصحة» تستعد لمنتدى شباب العالم

قالت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، إن الوزارة أعدت خطة شاملة للتأمين الطبي لمنتدى شباب العالم المقرر أن ينطلق غدا السبت ويستمر حتى 17 ديسمبر الجاري بمدينة شرم الشيخ تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي. وأوضح الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة في بيان اليوم الجمعة، أن الخطة تشمل الدفع بـ45 سيارة إسعاف مجهزة، وعيادتين ميدانيتين لتأمين قاعة المؤتمرات مجهزتين على أعلى مستوى بجميع الأدوية والمستلزمات الطبية، وفرق طبية من كافة التخصصات كالطواريء والقلب وأمراض باطنة وجراحة وعظام وذلك لتقديم الإسعافات الأولية، والتعامل مع أية حالة مرضية في الحال.
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السيسى-وميركل

السيسي يشيد بالطفرة النوعية في العلاقات المصرية الألمانية

أشاد الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال لقائه، اليوم الأربعاء، المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، في دار المستشارية في العاصمة الألمانية برلين، بالطفرة النوعية التي تشهدها العلاقات الثنائية بين مصر وألمانيا في كافة المجالات، مؤكدا تطلع مصر لتعظيم التعاون الثنائي خلال الفترة المقبلة وتعزيز التنسيق السياسي وتبادل الرؤى بشأن مختلف الملفات ذات الاهتمام المشترك، معربا عن تقديره للقاء ميركل، وتطلعه لمزيد من انخراط ألمانيا عبر آليات مؤسساتها التنموية المختلفة في أولويات خطط التنمية المصرية بمختلف المجالات.
مجلس-النواب (1)

نائب: نحتاج لإعادة ثقافة الوقف بين المواطنين

قال محمد عبد الله زين الدين نائب إدكو ووكيل لجنة النقل، إن الأوقاف تعرضت للعديد من الأزمات والسرقات التي نتجت عن إما الاستعانة بشخصيات غير مؤهلة من خارج دولاب الهيئة، لإدارة ملف من أخطر ما يكون، وهو أموال الأوقاف وثروتها، ما ينتج عنه تخبط في القرارات، وإما لقضايا فساد تتعلق برؤساء مجالس الإدارة، مضيفا أن بعضا ممن جلسوا على كرسي الهيئة كانوا أبعد ما يكونون عن فهم أمورها وتعقيداتها المختلفة وحجم ثرواتهم في الداخل والخارج، وطبيعة عمل الموظفين في الهيئة، وآلية عمل المحصلين في المحافظات المختلفة وغير قادرين على وضع خطط عمل مستقبلية.
الجلسة-العامة-مجلس-النواب-القاعة

البرلمان يوافق على قرض بـ500 مليون دولار لدعم الحماية الاجتماعية

وافق مجلس النواب في جلسته العامة اليوم الثلاثاء، على قرض التمويل الاضافي لمشروع دعم شبكات الأمان الاجتماعي من البنك الدولي لإعادة الإعمار والتنمية بقيمة 500 مليون دولار. وناقش المجلس، تقرير لجنة التضامن والاسرة والاشخاص ذوي الإعاقه، قرار رئيس الجمهورية رقم 576 لسنة 2019، بشأن اتفاق قرض التمويل الإضافي لمشروع دعم شبكات الأمان الاجتماعي بين حكومة جمهورية مصر العربية، والبنك الدولي لإعادة الإعمار والتنمية، بمبلغ 500 مليون دولار أمريكي، والموقع بتاريخ 11 سبتمبر 2019.
جامعة-القاهرة

%4 زيادة في أعداد الطلاب المقيدين بالتعليم العالي

أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم السبت، بيانا صحفيا، بمناسبـة اليوم العالمي للطلاب، قال فيه: "بلغ إجمالي الطلاب المقيدين 3.104 مليون طالب خلال العام الدراسي 2018 - 2019 مقابل 2.985 مليون طالب خلال العام الدراسي 2017 - 2018 بزيادة بلغت نسبتها 4%"، مضيفا: "بلغت نسبة إجمالي الطلاب المقيدين بالجامعات الحكومية والأزهر 72.9%، بالجامعات الخاصة 6.3%، أما المعاهد العليا الخاصة فكانت النسبة 14.2%، والأكاديميات 1.1%، وبالمعاهد المتنوعة 0.8%، والمعاهد الفنية فوق المتوسطة (حكومية – خاصة) 4.8%، خلال العام الدراسي 2018 - 2019".
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