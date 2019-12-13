التعليم العالي: مصر السابع عالميا في أبحاث تآكل الفلزات وحمايتها

تحرير:أ.ش.أ ١٣ ديسمبر ٢٠١٩ - ١١:١١ ص

خالد عبد الغفار

أعلن الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي حصول مصر على المركز السابع عالميا في ا?بحاث العلمية الخاصة بتآكل الفلزات وحمايتها باستخدام مثبطات التآكل خلال الفترة من 2016 - 2018. وأشار عبد الغفار فى بيان أصدرته الوزارة اليوم، إلى أن نتائج منصة Scival العالمية، كشفت عن حصول الصين على المركز ا?ول، ثم الولايات المتحدة الأمريكية، الهند، اليابان، المملكة المتحدة، كندا، وجاءت مصر في المركز السابع بفارق بسيط عن كندا.

وأكد أهمية دراسة علم تآكل الفلزات، نظراً للخسائر المادية المباشرة وغير المباشرة التي تسببها عمليات التآكل للمنشآت المعدنية التي تستهلك من 3-5% من إجمالي الناتج القومي للبلدان الصناعية وهي أرقام تقدر ببلايين الدولارات.وأوضح أن التميز الواضح في النشر العلمي يرجع إلى الاهتمام بتطوير البنية التحتية البحثية