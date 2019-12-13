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باحث مصريات يكشف أسرار «ميت رهينة» الأثرية

عباس: الموقع الأثري لمنف في الوقت الحالي اقتصر على مواقع حول قرية ميت رهينة على الضفة الغربية لنهر النيل والتي تضمنت أهم ما تبقى من معالم منف الأثرية
تحرير:أ.ش.أ ١٣ ديسمبر ٢٠١٩ - ١١:٢٩ ص
منطقة أثرية - أرشيفية
منطقة أثرية - أرشيفية
كشف باحث المصريات الدكتور محمد رأفت عباس، عن أسرار مدينة منف "ميت رهينة"، التي تعد كتابا عظيما يحكى تاريخ الحضارة المصرية القديمة، خاصة بعد إعلان وزارة الآثار مؤخرا العثور على تمثال نادر للملك رمسيس الثاني علي هيئة "الكا"، داخل قطعة أرض بالقرب من معبد "الإله بتاح" بالمنطقة، إلى جانب عدد كبير من الكتل الأثرية وخراطيش للملك رمسيس الثاني. وقال عباس، اليوم الجمعة، إن "منف هي المدينة التي بدأ بها ومنها التاريخ؛ فهي أولى عواصم مصر الموحدة، وعاصمة الإقليم الأول من أقاليم مصر السفلى، والتي يشغل موقعها الحالي قرية ميت رهينة الواقعة على مسافة 24 كيلومترا إلى الجنوب من القاهرة".
وأضاف أن عظمة منف التاريخية تتجلى بوضوح في أن أحد أسمائها، أو اسم معبدها الكبير "حت كا بتاح" ( معبد روح بتاح ) قد أشتق منه المسمى اليوناني لمصر "إجيبتوس" والذي اشتق منه مسمى بلادنا في سائر لغات العالم المختلفة.وأوضح أن الجذور التاريخية لمدينة منف تعود إلى عصر الأسرات المبكر، حيث تأسست نحو عام 3100 قبل
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البصل

المصري معروف بجودته.. «الزراعة» ترد على تراجع صادرات البصل

نفى مجلس الوزراء ما تردد في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء عن تراجع صادرات محصول البصل المصري لضعف جودته. وذكر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، في بيان اليوم الجمعة، أنه تواصل مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، وأكدت أنه لا صحة لتراجع صادرات محصول البصل المصري، وأن العام الحالي قد شهد زيادة ملحوظة في صادرات محصول البصل بما يقارب 45% عن العام الماضي، مُشددةً على جودة وسلامة محصول البصل المُصدَّر، وأنه لم يتم تلقي أي شكاوى من الدول المستوردة للمحصول.
وزير-التموين - على المصيلحي (2)

بيع لحوم منتهية الصلاحية بالمجمعات الاستهلاكية.. التموين ترد

نفى مجلس الوزراء، اليوم الجمعة، صحة ما تردد في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء حول قيام وزارة التموين ببيع لحوم منتهية الصلاحية بالمجمعات الاستهلاكية بأسعار مخفضة. وذكر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، أنه بالتواصل مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، أكدت أنه لا صحة لوجود أي لحوم منتهية الصلاحية بالمجمعات الاستهلاكية التابعة للوزارة، مشددة على أن جميع اللحوم المتداولة بالمجمعات الاستهلاكية آمنة وسليمة تمامًا، وصالحة للاستهلاك الآدمي، وتخضع للفحص والرقابة من قبل الجهات المعنية، مُوضحةً أن قرار تخفيض سعر اللحوم يأتي في إطار حرص الدولة على تخفيف العبء عن المواطنين.
ايناس-عبد-الدايم-وزيرة-الثقافة-تزور-معرض-الكتاب-بالاسكندرية (1)

هل الميزانية تُهدد انعقاد معرض الكتاب في دورة 2020؟

نفى مجلس الوزراء ما تردد في بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء حول وجود أزمة بميزانية معرض الكتاب تُهدد انعقاد دورة 2020. وذكر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء في بيان اليوم الجمعة، أنه بالتواصل مع وزارة الثقافة، أكدت أنه لا صحة لوجود أزمة بميزانية معرض الكتاب، مُشيرةً إلى انطلاق المعرض في موعده المُقرر خلال الفترة من 22 يناير حتى 4 فبراير القادم، مع توفير كافة الموارد المالية والدعم اللازم من أجل إخراج معرض القاهرة الدولي للكتاب بشكل يليق بمكانة وأهمية مصر، باعتباره أكبر المعارض العربية والإفريقية.
منتدى-شباب-العالم

45 سيارة إسعاف وعيادتان.. «الصحة» تستعد لمنتدى شباب العالم

قالت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، إن الوزارة أعدت خطة شاملة للتأمين الطبي لمنتدى شباب العالم المقرر أن ينطلق غدا السبت ويستمر حتى 17 ديسمبر الجاري بمدينة شرم الشيخ تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي. وأوضح الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة في بيان اليوم الجمعة، أن الخطة تشمل الدفع بـ45 سيارة إسعاف مجهزة، وعيادتين ميدانيتين لتأمين قاعة المؤتمرات مجهزتين على أعلى مستوى بجميع الأدوية والمستلزمات الطبية، وفرق طبية من كافة التخصصات كالطواريء والقلب وأمراض باطنة وجراحة وعظام وذلك لتقديم الإسعافات الأولية، والتعامل مع أية حالة مرضية في الحال.
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المتحف-المصري-الكبير

المتحف الكبير يستقبل 309 قطع أثرية من عصور مختلفة

استقبل المتحف المصري الكبير، اليوم الإثنين، 309 قطع أثرية تنتمي إلى عصور مختلفة من بينهم 64 قطعة أثرية ثقيلة قادمة من المتحف المصري بالتحرير، وذلك وسط أجراءات أمنية من شرطة السياحة والآثار وشرطة النجدة. وقال المشرف العام على المتحف الكبير والمنطقة المحيطة عاطف مفتاح، في تصريح له، اليوم الإثنين، إنه من المقرر أن تدخل هذه القطع ضمن سيناريو العرض المتحفي، حيث ستعرض بعضها عند الدرج العظيم، والبعض الآخر في قاعات العرض المختلفة للمتحف كل حسب الحقبة الزمنية التي تنتمي إليها.
وزير-الاثار-خالد-العنانى-

الكشف عن 19 كتلة أثرية ضخمة بمنطقة ميت رهينة في الجيزة

قال رئيس قطاع الآثار المصرية بوزارة الآثار الدكتور أيمن عشماوي، إن أعمال التنقيب الأثري التي قامت بها البعثة الأثرية التابعة للوزارة اليوم في منطقة ميت رهينة بمحافظة الجيزة كشفت عن 19 كتلة أثرية ضخمة من الجرانيت الوردي والحجر الجيري عليها نقوش تصور الإله بتاح، إله مدينة منف، بالإضافة إلى خراطيش للملك رمسيس الثاني ونقوش أخرى تصور الملك أثناء ممارسة طقس "الحب سد"، مما يدل على أن هذه الكتل تمثل أجزاء من المعبد الكبير للإله بتاح بمنطقة ميت رهينة. وأضاف عشماوي- في تصريح اليوم الجمعة- إن المعاينة المبدئية التي قام بها مفتشو آثار منطقة ميت رهينة أقرت أثرية الكتل المكتشفة، مشيرة إلى أنها عبارة عن بلوكات من الجرانيت الوردي والحجر الجيري عليها نقوش هيروغليفية.
وزير-الاثار-خالد-العنانى-

الآثار تُعلن عن كشف جديد من العصر البيزنطي بدمياط الجديدة

نجحت البعثة المصرية العاملة بتل آثار الدير بمدينة دمياط الجديدة، في الكشف عن سبع عملات ذهبية من العصر البيزنطى، ومجموعة من تماثيل الأوشابتى حفر عليها خرطوش الملك بسماتيك الثانى أحد ملوك الأسرة ال 26. وأشار الدكتور أيمن عشماوي، رئيس قطاع الآثار المصرية وزارة الآثار، إلى أنه حفر على جميع العملات نقش عليه مكان الدار الذي تم سك العملة بها وهى "conop" وتعني القسطنطينية، موضحا أن البعثة عثرت أيضا على العديد من البقايا العظمية الآدمية المتحللة التى كانت تحوى بداخلها العديد من التمائم الجنائزية الرائعة من حيث الشكل ودقه التفاصيل حيث تميزت بتنوع خامات الصنع وإبداعها؛ منها تمائم لجعارين وعين حورس وتمائم القلب وعمود الجد وعقدة ايزيس وتمائم المعبودات الحامية كإيزيس ونفتيس وتاورت وحورس.
اسكندرية

سكب مواد بترولية على سور كورنيش الإسكندرية الأثري

فوجىء أهالي الإسكندرية بتشويه السور التاريخي لكورنيش المدينة الأثري، والذي يمتد من منطقة السلسلة بكامب شيزار مرورا بمحطة الرمل وصولا إلى المنشية، بزيوت المحركات والشحوم ما يمنع الجلوس عليه، وعبر السكندريون عن غضبهم الشديد إزاء هذا الإجراء مطالبين بفتح تحقيق موسع في الواقعة، ما يحرم أبناء المحافظة من الجلوس على سور الكورنيش، لافتين إلى أنها المرة الثانية التي يتم فيها سكب مواد بترولية على سور الكورنيش، فيما قام عمال شركة النظافة بنهضة مصر بعملية تنظيف للسور.
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