45 سيارة إسعاف وعيادتان.. «الصحة» تستعد لمنتدى شباب العالم

تحرير:أ.ش.أ ١٣ ديسمبر ٢٠١٩ - ١١:٣٤ ص

منتدى شباب العالم

قالت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، إن الوزارة أعدت خطة شاملة للتأمين الطبي لمنتدى شباب العالم المقرر أن ينطلق غدا السبت ويستمر حتى 17 ديسمبر الجاري بمدينة شرم الشيخ تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي. وأوضح الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة في بيان اليوم الجمعة، أن الخطة تشمل الدفع بـ45 سيارة إسعاف مجهزة، وعيادتين ميدانيتين لتأمين قاعة المؤتمرات مجهزتين على أعلى مستوى بجميع الأدوية والمستلزمات الطبية، وفرق طبية من كافة التخصصات كالطواريء والقلب وأمراض باطنة وجراحة وعظام وذلك لتقديم الإسعافات الأولية، والتعامل مع أية حالة مرضية في الحال.

وقال مجاهد إن كل عيادة مجهزة بوحدة رعاية مركزة للحالات الحرجة لتقديم الخدمة الطبية على مدار 24 ساعة، مشيرًا إلى أنه تم التنسيق لإخلاء الحالات بعد إسعافها إلى مستشفىيات ذات الخدمة الثلاثية مثل مستشفى شرم الشيخ الدولي.وأكد مجاهد أنه تم رفع درجة الاستعداد إلى الدرجة القصوى بجميع مستشفيات محافظات إقليم