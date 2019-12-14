هل يتساقط شعر الأطفال؟ 4 حالات مرضية تعرف عليها

سوء التغذية واتباع نظام غذائي يفتقر إلى العناصر الغذائية الأساسية مثل الحديد والزنك والبيوتين والنياسين والبروتين، يؤدي إلى فقدان الشعر وتساقطه.

تحرير:إسراء سليمان ١٤ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٢:٠٠ م

تعتبر المشكلات الجلدية من أكثر الحالات المرضية المزعجة، التي يعاني منها العديد من الأشخاص، تؤثر بشكل كبير على البشرة وفروة الرأس، لذا يوجد بعض الأشخاص يعانون من الثعلبة وتساقط الشعر والصلع، ولكن هل تعلم أن الأطفال أيضًا عرضة لتساقط الشعر؟ يتعرض الأطفال لحالات مرضية، تؤدي إلى فقدان الشعر، على سبيل المثال "تساقط الشعر الكربي"، و"سعفة الرأس"، وغيرها من المشكلات المرضية الأخرى، لذا يجب الحفاظ على صحة الطفل، وذلك حسبما صرح الموقع الأمريكي "boldsky.com".

يتعرض الأطفال لكثير من المشكلات المرضية، لذا يحتاجون إلى رعاية دائمة، إضافة إلى اتباع نظام غذائي صحي، غني بالعناصر الغذائية الهامة، التي يحتاجها الجسم، مثل البروتين والمعادن والفيتايمنات الهامة، لذا يجب إدراج الفواكه والخضراوات الورقية، واستهلاك معدلات كافية من الماء، وبالنسبة للشعر، يمر الطفل بمرحلة

يتعرض الأطفال لكثير من المشكلات المرضية، لذا يحتاجون إلى رعاية دائمة، إضافة إلى اتباع نظام غذائي صحي، غني بالعناصر الغذائية الهامة، التي يحتاجها الجسم، مثل البروتين والمعادن والفيتايمنات الهامة، لذا يجب إدراج الفواكه والخضراوات الورقية، واستهلاك معدلات كافية من الماء، وبالنسبة للشعر، يمر الطفل بمرحلة نمو للشعر وتستغرق 2-6 سنوات، وتعرف باسم "مرحلة التنامي"، ويتبعها "مرحلة التراجع"، وتستغرق ما يقرب من 2-3 أسبوع، وتعتبر مرحلة انتقالية تشير إلى نهاية نمو الشعر، وآخر مرحلة يمر بها الشعر "مرحلة الانتهاء"، تعتبر مرحلة الراحة، وتستمر لمدة 2-4 شهور، قبل أن يتساقط الشعر، وينمو مكانه الشعر الجديد.

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أسباب تساقط الشعر لدى الأطفال

يحدث تساقط الشعر أو مرض الثعلبة نتيجة بعض العوامل، التي تختلف في البالغين وفقًا لمشكلات تساقط الشعر، وما يلي بعض من المشكلات الصحية التي يتعرض لها الأطفال:

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1-تساقط الشعر الكربي

هي مشكلة مؤقتة يتساقط فيها الشعر بشكل واضح، تحدث بعد أن يعاني الطفل من مشكلة جسدية أو عاطفية، مثل الحمى أو العدوى، والإصابات الجسدية والإجهاد العاطفي واختلالات الفيتامينات، فالأطفال المصابون بـتساقط الشعر الكربي، يفقدون شعرهم أكثر مما يفقدونه عادة في "مرحلة الانتهاء"، و بدلاً من فقدان 100 شعرة يوميًا، قد يفقد الأطفال في هذه المرحلة ما يصل إلى 300 شعرة يوميًا، و في معظم الحالات، ينمو الشعر مرة أخرى مع مرور الوقت، ويستغرق من 6 أشهر إلى سنة واحدة.

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2-سعفة الرأس

التهاب سعفة الشعر المعروف أيضًا باسم سعفة الفروة، هو عدوى فطرية شائعة ومعدية تسبب طفحًا أحمر على شكل حلقة على جلد فروة الرأس، وتتمثل الأعراض في حكة في الجلد وتورم. يتم التشخيص عن طريق تجريف قطعة صغيرة من الجلد المصاب وإرساله إلى المختبر لتأكيد، أما بالنسبة لطرق العلاج، يستخدم في هذه الحالة الأدوية المضادة للفطريات.

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3-اضطراب نتف خصل الشعر

عندما يعاني الأطفال من القلق أو اضطراب الوسواس القهري، يؤدي ذلك إلى نتف الشعر، مما يؤدي إلى تساقطه على المدى البعيد، وتتمثل الأعراض في مناطق غير مكتملة بفروة الرأس، وتكسير الشعر، وبالنسبة لطرق العلاج، فالعلاج المعرفي السلوكي والدعم العاطفي، من أفضل ما يمكن استخدامه في هذه الحالة.

4-نقص التغذية

سوء التغذية، واتباع نظام غذائي يفتقر إلى العناصر الغذائية الأساسية، مثل الحديد والزنك والبيوتين والنياسين والبروتين، يؤدي ذلك إلى فقدان الشعر وتساقطه، يمكن أن يكون سبب نقص التغذية بسبب اضطرابات الأكل مثل فقدان الشهية أو اتباع نظام غذائي منخفض البروتين، بالإضافة إلى ذلك، فإن الأسباب الأخرى لفقدان الشعر عند الأطفال هي اضطراب الغدة الدرقية ، مرض السكري ، وفقر الدم ، والتشوهات الهيكلية في جذع الشعرة.