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هل يتساقط شعر الأطفال؟ 4 حالات مرضية تعرف عليها

سوء التغذية واتباع نظام غذائي يفتقر إلى العناصر الغذائية الأساسية مثل الحديد والزنك والبيوتين والنياسين والبروتين، يؤدي إلى فقدان الشعر وتساقطه.
تحرير:إسراء سليمان ١٤ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٢:٠٠ م
صحة الأطفال
صحة الأطفال
تعتبر المشكلات الجلدية من أكثر الحالات المرضية المزعجة، التي يعاني منها العديد من الأشخاص، تؤثر بشكل كبير على البشرة وفروة الرأس، لذا يوجد بعض الأشخاص يعانون من الثعلبة وتساقط الشعر والصلع، ولكن هل تعلم أن الأطفال أيضًا عرضة لتساقط الشعر؟ يتعرض الأطفال لحالات مرضية، تؤدي إلى فقدان الشعر، على سبيل المثال "تساقط الشعر الكربي"، و"سعفة الرأس"، وغيرها من المشكلات المرضية الأخرى، لذا يجب الحفاظ على صحة الطفل، وذلك حسبما صرح الموقع الأمريكي "boldsky.com".
يتعرض الأطفال لكثير من المشكلات المرضية، لذا يحتاجون إلى رعاية دائمة، إضافة إلى اتباع نظام غذائي صحي، غني بالعناصر الغذائية الهامة، التي يحتاجها الجسم، مثل البروتين والمعادن والفيتايمنات الهامة، لذا يجب إدراج الفواكه والخضراوات الورقية، واستهلاك معدلات كافية من الماء، وبالنسبة للشعر، يمر الطفل بمرحلة
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احذر..القيلولة أكثر من ساعة تزيد من السكتات الدماغية

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