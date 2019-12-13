خريطة وتوقيت التحويلات المرورية إثر غلق كوبرى الجلاء

أعدت الإدارة العامة لمرور القاهرة خريطة تحويلات مرورية إثر غلق كوبري الجلاء وذلك في إطار استكمال أعمال التطوير بميدان الطيران في منطقة مصر الجديدة

١٣ ديسمبر ٢٠١٩ - ١١:٣٦ ص

الحالة المرورية

كشفت الإدارة العامة لمرور القاهرة عن خريطة التحويلات المرورية جراء غلق كوبرى الجلاء، وذلك في إطار استكمال أعمال التطوير التى تشهدها منطقة كوبرى الجلاء بميدان الطيران بمصر الجديدة، فقد تقرر غلق الكوبرى بالاتجاهين وذلك بالتوقيتات الآتية: من الساعة 11مساء الخميس الموافق 2019/12/12 حتى الساعة 8 صباحاً يوم السبت الموافق 2019/12/14، ومن الساعة 11 مساء السبت الموافق 2019/12/14 إلى الساعة 6 صباحاً يومياً حتى انتهاء الأعمال/ ومن الساعة 11مساء الخميس الموافق 2019/12/19 حتى الساعة 8 صباحاً يوم السبت الموافق 2019/12/21 ، وذلك إذا اقتضى الأمر.

6 تحويلات مرورية شملتها الخطة المرورية التي أعدها رجال الإدارة تسنيقا مع غرفة العمليات الرئيسية بالدراسة حيث تم تنفيذ بعض التحويلات المرورية فى هذا الشأن وذلك على النحو التالى: - القادم من محور العروبة تتجاه مسطح كوبرى الجلاء: يميناً شارع النزهة والدوران والعودة إلى شارع النزهة، يميناً شارع أبو

6 تحويلات مرورية شملتها الخطة المرورية التي أعدها رجال الإدارة تسنيقا مع غرفة العمليات الرئيسية بالدراسة حيث تم تنفيذ بعض التحويلات المرورية فى هذا الشأن وذلك على النحو التالى:

- القادم من محور العروبة تتجاه مسطح كوبرى الجلاء: يميناً شارع النزهة والدوران والعودة إلى شارع النزهة، يميناً شارع أبو بكر الصديق والدوران والعودة واستكمال السير يميناً شارع العروبة أو طولياً باتجاه شارع النزهة وأبو بكر الصديق.

- شارع العروبة القادم من المطار: يسلك مسطح كوبرى الجلاء واستكمال السير يميناً شارع النزهة أو طولياً شارع أبو بكر الصديق.

- شارع النزهة من مناطق الحجاز اتجاه ميدان الطيران: يسلك يميناً شارع عثمان بن عفان واستكمال السير.

- القادم من شارع أبو بكر الصديق من مناطق ميدان سفير: يسلك يميناً محور العروبة والدوران والعودة من دوران الثورة، فمسطح الميرغنى واستكمال السير يميناً شارع العروبة أو طولياً باتجاه شارع النزهة وأبو بكر الصديق.

- القادم من شارع أبو بكر الصديق من مناطق ألماظة: يسلك يميناً شارع العروبة اتجاه المطار أو طولياً شارع النزهة أو شارع أبو بكر الصديق.

- القادم من النزهة من ميدان السبع عمارات: يسلك يميناً شارع أبو بكر الصديق والدوران والعودة بشارع أبو بكر الصديق واستكمال السير.



تجدر الإشارة إلى أنه حال اقتضاء الأمر وعدم استيعاب التحويلات المرورية أو بحالات الطوارئ يتم تنفيذ تحويلات متقدمة عن طريق بعض المحاور على النحو التالى:

- محور العروبة القادم من شارع الميرغنى عند تقاطعه مع الثورة.

- منع استكمال السير فى محور العروبة وتحويل المركبات يميناً اتجاه شارع الثورة.

- محور العروبة القادم من نفق الميرغنى عند تقاطعه مع شارع عمر بن الخطاب: منع استكمال السير بمحور العروبة اتجاه مسطح ومطلع كوبرى الجلاء وتحويل جميع المركبات لشارع عمر بن الخطاب.

- شارع العروبة عبدالحميد بدوى: منع دخول المركبات يميناً إتجاه العروبة وإستكمال السير إتجاه محور المليون شجرة .

- محور العروبة القادم من المطار وتقاطعه مع شارع عبدالعزيز فهمى: منع استكمال السير لمحور العروبة وتحويل المركبات يميناً إتجاه شارع عبدالعزيز فهمى.

- محور العروبة ونخلة المطيعى: منع استكمال السير طولياً بمحور العروبة وتحويل المركبات يميناً شارع نخلة المطيعى.

- ميدان سفير: منع دخول المركبات من شارع عثمان بن عفان يميناً إلى شارع أبوبكر الصديق.

- مطلع كوبرى عثمان بن عفان المستحدث: منع صعود المركبات إلى كوبرى عثمان بن عفان المستحدث وتوجيه المركبات لمسطح الكوبرى يميناً شارع عثمان بن عفان.

- ميدان المحكمة: منع دخول المركبات من ميدان المحكمة إلى شارع عثمان بن عفان اتجاه ميدان الطيران وتنفيذ التحويلات.

- مطلع كوبرى الحجاز المستحدث: منع صعود المركبات لكوبرى الحجاز المستحدث وتوجيه جميع المركبات إلى مسطح الكوبرى وتنفيذ التحويلات.

- شارع الثورة وشارع حسين كمال: منع الدخول يميناً من شارع الثورة إلى شارع حسين كمال واستكمال السير طولياً.

- شارع حسين كمال وشارع الحرية: منع استكمال السير طولياً من شارع حسين كمال اتجاه شارع أبوبكر الصديق وتحويل المركبات يساراً إلى شارع الحرية.

- شارع أبوبكر الصديق والميرغني: منع استكمال السير بشارع أبوبكر الصديق وتحويل المركبات يميناً اتجاه شارع الميرغنى.



