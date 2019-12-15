دواء جديد لسرطان الثدي منخفض الآثار الجانبية

كشفت الدراسة التي أجراها الباحثون على آلاف النساء حول العالم، أن اللاتي تحصلن على الدواء الجديد -المسمى العلمي له "أناستروزول"- لمدة 5 سنوات، تزيد الحماية لهن من المرض
قال العلماء أن الدواء الجديد الذي يوصف ويباع تحت اسم Arimidex يجب أن يكون الخيار الأول للنساء خلال فترة انقطاع الطمث لتقليل تطور الأمراض الخبيثة.
وأوضح الباحثون أن النساء الأكبر سنا يمكنهن خفض خطر سرطان الثدي إلى النصف من خلال الحصول على الحبوب أثناء خصوعهن للعلاج الهرموني، وذلك لأن زيادة هرمون الاستروجين النسائي نتيجة تحول الاندروجين إلى استروجين يساعد في نمو الأورام، لذلك فإن الدواء يوقف تلك العملية، ويقلل من خطر الإصابة بالسرطان المميت، وذلك حسبما ذكر موقع "ميرور" البريطاني.
يعتبر تاموكسيفين من العلاجات الشائعة لسرطان الثدي، حيث يباع تحت الاسم التجاري نولفاديكس، الذي يوصف لآلاف النساء من هيئة الخدمات الصحية الوطنية كل عام، ولكن الدواء الجديد أفضل، حيث يتم تقديم الأدوية للنساء اللاتي تعرضن للإصابة بسرطان الثدي أو المعرضات لخطر كبير بسبب تاريخ عائلاتهن.
وكشفت الدراسة التي
يعتبر تاموكسيفين من العلاجات الشائعة لسرطان الثدي، حيث يباع تحت الاسم التجاري نولفاديكس، الذي يوصف لآلاف النساء من هيئة الخدمات الصحية الوطنية كل عام، ولكن الدواء الجديد أفضل، حيث يتم تقديم الأدوية للنساء اللاتي تعرضن للإصابة بسرطان الثدي أو المعرضات لخطر كبير بسبب تاريخ عائلاتهن.
وكشفت الدراسة التي أجراها الباحثون على آلاف النساء حول العالم أن اللاتي تحصلن على الدواء الجديد -المسمى العلمي له "أناستروزول"- لمدة 5 سنوات، تزيد الحماية لهن من المرض الخبيث، كما أنه بعد مرور 7 سنوات انخفض معدل الإصابة إلى النصف مقارنة مع من تناولن دواءً وهميا، حيث وصلت الاستجابة للعلاج إلى 49%، لكن عقار تاموكسيفين خفض نسبة المرض أو التعرض له إلى 28% فقط.
ويكشف العلماء البريطانيون، أن الدواء الجديد الذي يوصف تحت الاسم التجاري Arimidex، يجب أن يصبح الأنسب لدى النساء بعد انقطاع الدورة الشهرية لأنهن يكن في خطر متزايد للإصابة بالمرض.
وأشار جاك كوزيك، من جامعة كوين ماري في لندن: "هذا اكتشاف مثير يجعل من المبرر أن تكون الأناستروزول المفضل للنساء، ولكن يمكن تقديم عقار تاموكسيفين إلى عدد قليل من النساء اللاتي يعانين من آثار جانبية خطيرة من عقار الآناستروزول".
اكتشف الباحثون أن الآناستروزول له آثار جانبية أقل، حيث يقدم بديلا للمرضى خوفا من الهبات الساخنة المحتملة أو الدورة الشهرية غير المنتظمة أو التعب أو زيادة الوزن أو ترقق الشعر.
بالرغم من التقدم الذي أحرزه الدواء في الدراسات، لكن لا يمكن تقديمه حاليا لجميع النساء؛ لأن بعض الأطباء غير متأكدين من الدليل على تأثيره على المدى الطويل، حيث تقول إيفانا سيستاك، المختصة في الإحصائيات الطبية: "تشير النتائج إلى أنه مقابل كل 29 امرأة تتناول الآناستروزول لمدة 5 سنوات، سيتم منع حالة واحدة من سرطان الثدي".
وقال "كوزيك" أن Arimidex فعال للغاية في الحد من حدوث سرطان الثدي لمدة 12 عاما على الأقل، فهو من أنواع السرطان الأكثر شيوعا بين النساء حول العالم، كما قال تشارلز سوانتون، كبير الأطباء لأبحاث السرطان إنه يمكن إعطاء كل من عقار تاموكسيفين والآناستروزول للنساء اللاتي يتعرضن لخطر أكبر من سرطان الثدي.
وبالرغم أنه لا يزال الأطباء يكشفون أن عقار تاموكسيفين أكثر ملاءمة لبعض النساء، لكن من الجيد وجود خيارات بالعقار الجديد المسمى التجاري له Arimidex.
الأعشاب تتداخل مع علاجات سرطان الثدي
خلال الفترة الأخيرة، حذر الأطباء من أن كريمات الجلد والعلاجات العشبية قد تتداخل مع علاجات سرطان الثدي، خلال المراحل المتقدمة من المرض الخبيث، حيث كشف الباحثون من كلية الطب نوفا في البرتغال، عن أن المنتجات المستخدمة تؤخر التئام الجروح وتتداخل مع العلاج الهرموني أو العلاج الكيميائي، ومن بين العلاجات العشبية الكركم والجنسنج.
قالت الأستاذة ماريا جواو كاردوسو، جراحة الثدي، إن العلاجات بما في ذلك علاجات الثوم والزنجبيل هي من بين تلك التي يمكن أن تضر أكثر مما تنفع، حيث أوضحت أنه على الرغم من وجود قائمة طويلة من المنتجات التكميلية التي يمكن للمرضى تجربتها، فلا يوجد دليل على أنها تعالج الجروح بشكل بفعال.