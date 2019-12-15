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دواء جديد لسرطان الثدي منخفض الآثار الجانبية

كشفت الدراسة التي أجراها الباحثون على آلاف النساء حول العالم، أن اللاتي تحصلن على الدواء الجديد -المسمى العلمي له "أناستروزول"- لمدة 5 سنوات، تزيد الحماية لهن من المرض
تحرير:فيروز ياسر ١٥ ديسمبر ٢٠١٩ - ١١:٠٠ ص
دواء لسرطان الثدي
دواء لسرطان الثدي
قال العلماء أن الدواء الجديد الذي يوصف ويباع تحت اسم Arimidex يجب أن يكون الخيار الأول للنساء خلال فترة انقطاع الطمث لتقليل تطور الأمراض الخبيثة. وأوضح الباحثون أن النساء الأكبر سنا يمكنهن خفض خطر سرطان الثدي إلى النصف من خلال الحصول على الحبوب أثناء خصوعهن للعلاج الهرموني، وذلك لأن زيادة هرمون الاستروجين النسائي نتيجة تحول الاندروجين إلى استروجين يساعد في نمو الأورام، لذلك فإن الدواء يوقف تلك العملية، ويقلل من خطر الإصابة بالسرطان المميت، وذلك حسبما ذكر موقع "ميرور" البريطاني.
يعتبر تاموكسيفين من العلاجات الشائعة لسرطان الثدي، حيث يباع تحت الاسم التجاري نولفاديكس، الذي يوصف لآلاف النساء من هيئة الخدمات الصحية الوطنية كل عام، ولكن الدواء الجديد أفضل، حيث يتم تقديم الأدوية للنساء اللاتي تعرضن للإصابة بسرطان الثدي أو المعرضات لخطر كبير بسبب تاريخ عائلاتهن. وكشفت الدراسة التي
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هل يتساقط شعر الأطفال؟ 4 حالات مرضية تعرف عليها

تعتبر المشكلات الجلدية من أكثر الحالات المرضية المزعجة، التي يعاني منها العديد من الأشخاص، تؤثر بشكل كبير على البشرة وفروة الرأس، لذا يوجد بعض الأشخاص يعانون من الثعلبة وتساقط الشعر والصلع، ولكن هل تعلم أن الأطفال أيضًا عرضة لتساقط الشعر؟ يتعرض الأطفال لحالات مرضية، تؤدي إلى فقدان الشعر، على سبيل المثال "تساقط الشعر الكربي"، و"سعفة الرأس"، وغيرها من المشكلات المرضية الأخرى، لذا يجب الحفاظ على صحة الطفل، وذلك حسبما صرح الموقع الأمريكي "boldsky.com".
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جفاف الفم وضيق التنفس.. 6 أعراض لاضطرابات القلق

القلق من المشكلات التي تواجه جميع الأشخاص بلا استثناء ولكن تظهر أعراضها ومضاعفتها بنسب متفاوتة، كآلام الصدر وضيق التنفس بالإضافة إلى العصبية الزائدة. في البداية عليك معرفة ما هو القلق؟.. هو عبارة عن حالة من الخوف والارتباك أو التخوف، ويمكن أن تكون هذه المشاعر حول أي موقف حقيقي أو يمكن أن تحدث كنتيجة لحدث معين، وعليك التعرف على علامات الإجهاد لتحديد مشاعر القلق والتعامل معها بأفضل شكل. من المهم ملاحظة الفرق بين الهلع العرضي واضطراب القلق، لكن في الحقيقة هناك قلق مزمن الذي يتداخل معك في كل شيء بحياتك اليومية.
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احذر..القيلولة أكثر من ساعة تزيد من السكتات الدماغية

عندما تكبر في العمر وليس هناك الكثير من الأمور التي عليك إنجازها سوى مقابلة بعض الأصدقاء أو قراءة كتاب وحتى تنظيم المنزل، فغالبا ما تحتاج إلى قيلولة في منتصف اليوم، ومن ثم تقوم بهذا الأمر بشكل يومي، لكن اقترح الباحثون أن الحصول على قيلولة منتظمة في الستينات من العمر ربما يزيد من خطر الإصابة بالسكتات الدماغية. منذ وقت طويل، حذر الأطباء من الحرمان من النوم لأنه يؤثر على ضغط الدم ويعمل على تجلط الشرايين، كما أن الخبراء في الصين لديهم دليل قوي حول أن الحصول على قيلولة لفترات طويلة أمر سيئ للغاية.
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الانتصار على سرطان الثدي

تناول علاج سرطان الثدى في شكل أقراص يؤخر تطور المرض

سرطان الثدي الأكثر انتشارا بين النساء حول العالم، وللأسف العدد في زيادة، ولأن الأطباء يعملون على قدم وساق، فقد وافق رؤساء هيئة الخدمات الصحية والوطنية على أن النساء اللاتي في مراحل متقدمة من الإصابة بسرطان الثدي ويتناولن العقاقير في شكل أقراص بشكل يومي فإن هذا الأمر يزيد شهورًا -بل وسنوات- من حياتهن. كما أشاد الأطباء بهذا التقدم في علاج سرطان الثدي خلال 20عاما، كما أن الآثار الجانبية للعقاقير في شكل أقراص ضعيفة، ولهذا استخدمها النساء لتقليل مستويات هرمون الاستروجين الذي يُعد أحد الأسباب الشائعة للإصابة بالمرض الخبيث بنسبة 60%.
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«الكمادات وأوميجا 3».. كيف تتخلص من جفاف العين؟

تحدث إلى طبيب العيون، وسيخبرك أن جفاف العين من أكثر المشكلات الصحية التي يسمعها من المرضى، كما كشف المعهد الوطني للعيون عن أنه حالة مؤلمة وغالبا ما تحدث نتيجة عدم تناسق الدموع، كما أنها تتبخر بسرعة. في أغلب الحالات يمكن التحكم في جفاف العين، ومع ذلك يعتمد الأمر على الأسباب والمخاطر، وقد تكون غير قابلة للشفاء تماما؛ ولهذا فإن أعراض وعلامات جفاف العين تشمل الشعور بالحرقة أو اللسعة، وثقل الجفون، وتعب العين، بالإضافة إلى الألم والاحمرار والتذبذب في الرؤية، حسبما ذكر موقع Daily Health Post.
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أفضل وأسوأ الأطعمة التي يمكنك تناولها في الإفطار

وجبة الإفطار ليست فقط أساسية لتتمكن من قضاء يومك بنشاط وتركيز، بل إنها مهمة لصحتك، فنظرا إلى أن تلك الوجبة هى أول ما يدخل جسمك في الصباح، فعليك التركيز على تناول أصناف سهلة وغنية بالعناصر الغذائية، بالإضافة إلى أن تكون سهلة الهضم. نظرا لأسلوب الحياة الخاطئ الذي يتبعه العديد من الأشخاص، كان لا بد من الحصول على قائمة بأفضل الأطعمة التي يتم إدراجها في الوجبة الصباحية، وأخرى من المهم تجنبها تماما لكي لا تسبب مشكلات للمعدة على وجه الخصوص، وللصحة عموما؛ لذا تعرف على الأفضل والأسوأ وفقا لما ذكره موقع Daily Health Post.
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دراسة: النوم بجانب شخص يعاني الشخير يدمر صحتك

الشخير من المشكلات التي قد تواجه الرجال، وإذا كان الرجل متزوجا، فغالبا ما تعاني زوجته من الأصوات المزعجة فى أثناء النوم، كما كشفت دراسة حديثة عن أن العيش مع شخص يعاني من الشخير غالبا ما يختبر صبرك، بالإضافة إلى تدمير الصحة. ونتيجة نقص النوم بسبب أصوات الشخير، تتأثر كل من الصحة الجسدية والنفسية بكل الطرق، فعندما تتعطل أنماط النوم المختلفة، يصاب الشخص بالقلق والاكتئاب، وهذا الأمر بدوره يطور من فرص الإصابة بالسمنة أو السكتات الدماغية. وذلك وفقا لما ذكره موقع "ميرور" البريطاني.
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