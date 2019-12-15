دواء جديد لسرطان الثدي منخفض الآثار الجانبية

كشفت الدراسة التي أجراها الباحثون على آلاف النساء حول العالم، أن اللاتي تحصلن على الدواء الجديد -المسمى العلمي له "أناستروزول"- لمدة 5 سنوات، تزيد الحماية لهن من المرض

تحرير:فيروز ياسر ١٥ ديسمبر ٢٠١٩ - ١١:٠٠ ص

دواء لسرطان الثدي

قال العلماء أن الدواء الجديد الذي يوصف ويباع تحت اسم Arimidex يجب أن يكون الخيار الأول للنساء خلال فترة انقطاع الطمث لتقليل تطور الأمراض الخبيثة. وأوضح الباحثون أن النساء الأكبر سنا يمكنهن خفض خطر سرطان الثدي إلى النصف من خلال الحصول على الحبوب أثناء خصوعهن للعلاج الهرموني، وذلك لأن زيادة هرمون الاستروجين النسائي نتيجة تحول الاندروجين إلى استروجين يساعد في نمو الأورام، لذلك فإن الدواء يوقف تلك العملية، ويقلل من خطر الإصابة بالسرطان المميت، وذلك حسبما ذكر موقع "ميرور" البريطاني.

يعتبر تاموكسيفين من العلاجات الشائعة لسرطان الثدي، حيث يباع تحت الاسم التجاري نولفاديكس، الذي يوصف لآلاف النساء من هيئة الخدمات الصحية الوطنية كل عام، ولكن الدواء الجديد أفضل، حيث يتم تقديم الأدوية للنساء اللاتي تعرضن للإصابة بسرطان الثدي أو المعرضات لخطر كبير بسبب تاريخ عائلاتهن. وكشفت الدراسة التي