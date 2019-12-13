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بيع لحوم منتهية الصلاحية بالمجمعات الاستهلاكية.. التموين ترد

تحرير:أ.ش.أ ١٣ ديسمبر ٢٠١٩ - ١١:٤٥ ص
علي المصيلحي
علي المصيلحي
نفى مجلس الوزراء، اليوم الجمعة، صحة ما تردد في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء حول قيام وزارة التموين ببيع لحوم منتهية الصلاحية بالمجمعات الاستهلاكية بأسعار مخفضة. وذكر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، أنه بالتواصل مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، أكدت أنه لا صحة لوجود أي لحوم منتهية الصلاحية بالمجمعات الاستهلاكية التابعة للوزارة، مشددة على أن جميع اللحوم المتداولة بالمجمعات الاستهلاكية آمنة وسليمة تمامًا، وصالحة للاستهلاك الآدمي، وتخضع للفحص والرقابة من قبل الجهات المعنية، مُوضحةً أن قرار تخفيض سعر اللحوم يأتي في إطار حرص الدولة على تخفيف العبء عن المواطنين.
وتقوم الوزارة بحملات رقابية مكثفة ومستمرة على الأسواق ومجازر اللحوم، بالإضافة إلى اللحوم المعروضة داخل المجمعات الاستهلاكية والمعارض الثابتة والمتنقلة، لمنع طرح لحوم فاسدة أو منتهية الصلاحية أو مجهولة المصدر، وذلك بالتنسيق مع الأجهزة الرقابية بجميع محافظات الجمهورية، حرصًا على صحة المواطنين، وتأمين
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البصل

المصري معروف بجودته.. «الزراعة» ترد على تراجع صادرات البصل

نفى مجلس الوزراء ما تردد في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء عن تراجع صادرات محصول البصل المصري لضعف جودته. وذكر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، في بيان اليوم الجمعة، أنه تواصل مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، وأكدت أنه لا صحة لتراجع صادرات محصول البصل المصري، وأن العام الحالي قد شهد زيادة ملحوظة في صادرات محصول البصل بما يقارب 45% عن العام الماضي، مُشددةً على جودة وسلامة محصول البصل المُصدَّر، وأنه لم يتم تلقي أي شكاوى من الدول المستوردة للمحصول.
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هل الميزانية تُهدد انعقاد معرض الكتاب في دورة 2020؟

نفى مجلس الوزراء ما تردد في بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء حول وجود أزمة بميزانية معرض الكتاب تُهدد انعقاد دورة 2020. وذكر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء في بيان اليوم الجمعة، أنه بالتواصل مع وزارة الثقافة، أكدت أنه لا صحة لوجود أزمة بميزانية معرض الكتاب، مُشيرةً إلى انطلاق المعرض في موعده المُقرر خلال الفترة من 22 يناير حتى 4 فبراير القادم، مع توفير كافة الموارد المالية والدعم اللازم من أجل إخراج معرض القاهرة الدولي للكتاب بشكل يليق بمكانة وأهمية مصر، باعتباره أكبر المعارض العربية والإفريقية.
منتدى-شباب-العالم

45 سيارة إسعاف وعيادتان.. «الصحة» تستعد لمنتدى شباب العالم

قالت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، إن الوزارة أعدت خطة شاملة للتأمين الطبي لمنتدى شباب العالم المقرر أن ينطلق غدا السبت ويستمر حتى 17 ديسمبر الجاري بمدينة شرم الشيخ تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي. وأوضح الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة في بيان اليوم الجمعة، أن الخطة تشمل الدفع بـ45 سيارة إسعاف مجهزة، وعيادتين ميدانيتين لتأمين قاعة المؤتمرات مجهزتين على أعلى مستوى بجميع الأدوية والمستلزمات الطبية، وفرق طبية من كافة التخصصات كالطواريء والقلب وأمراض باطنة وجراحة وعظام وذلك لتقديم الإسعافات الأولية، والتعامل مع أية حالة مرضية في الحال.
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باحث مصريات يكشف أسرار «ميت رهينة» الأثرية

كشف باحث المصريات الدكتور محمد رأفت عباس، عن أسرار مدينة منف "ميت رهينة"، التي تعد كتابا عظيما يحكى تاريخ الحضارة المصرية القديمة، خاصة بعد إعلان وزارة الآثار مؤخرا العثور على تمثال نادر للملك رمسيس الثاني علي هيئة "الكا"، داخل قطعة أرض بالقرب من معبد "الإله بتاح" بالمنطقة، إلى جانب عدد كبير من الكتل الأثرية وخراطيش للملك رمسيس الثاني. وقال عباس، اليوم الجمعة، إن "منف هي المدينة التي بدأ بها ومنها التاريخ؛ فهي أولى عواصم مصر الموحدة، وعاصمة الإقليم الأول من أقاليم مصر السفلى، والتي يشغل موقعها الحالي قرية ميت رهينة الواقعة على مسافة 24 كيلومترا إلى الجنوب من القاهرة".
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وزير-التموين - على المصيلحي (2)

مبادرة لتخفيض سعر المكرونة الموردة لوزارة التموين

أعلن النائب طارق حسانين رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات، عن مبادرة جديدة لتخفيض أسعار المكرونة التي توردها الغرفة لوزارة التموين والتجارة الداخلية لطرحها ضمن المقررات التموينية. وقال حسانين في بيان له اليوم، الخميس، إنه تم الاتفاق مع الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية على توريد المكرونة للوزارة لطرحها للمواطنين على بطاقات التموين بسعر 6 جنيهات و900 قرش للكيلو بدلًا من 7 جنيهات و300 قرش للكيلو؛ تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية في تخفيف العبء عن المواطنين.
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4.6 مليار جنيه إتاحات عاجلة للتموين والسكة الحديد

أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، حرص الحكومة على توفير السيولة النقدية اللازمة للهيئات السلعية والخدمية، بما يضمن قدرتها على الوفاء بالتزاماتها الخدمية على النحو الذي يسهم في توفير احتياجات المواطنين خاصة الفئات الأولى بالرعاية، مشيًرا إلى أن وزارة المالية تتلقى بعين الاهتمام طلبات التعزيز المالي للجهات الإدارية وتحرص على تلبيتها في ضوء الاعتمادات المقررة بمراعاة تحقيق المصلحة العامة، والمستهدفات المالية سنويا، بما يؤدي في النهاية إلى الارتقاء بمستوى معيشة المواطنين.
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«التموين» ترد على زيادة أسعار الأرز بالمجمعات الاستهلاكية

نفى مجلس الوزراء ما تردد في بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء عن زيادة أسعار الأرز بالمجمعات الاستهلاكية. وقال البيان الصادر عن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء إنه بالتواصل مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، أكدت عدم وجود أي زيادة في أسعار الأرز سواء المعروض بالمجمعات الاستهلاكية أو محال البقالة التموينية أو فروع جمعيتي المنتشرة بباقي المحافظات، مُوضحةً استقرار أسعار الأرز حيث يتراوح سعر كيلو الأرز في المجمعات الاستهلاكية ما بين 7 إلى 8 جنيهات، كما تم تخفيض أسعار الأرز ببطاقات التموين, مُشددةً على أن مخزون مصر الاستراتيجي من الأرز كافى وأمن.
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اتفاق بين مصر والمؤسسة الإسلامية بـ1.1 مليار دولار

وقعت الحكومة اتفاقا مع المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة بقيمة 1.1 مليار دولار، وذلك لدعم سلع أساسية (بترولية وتموينية) خلال العام المقبل 2020. وشهد توقيع الاتفاقية كل من الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، والمهندس طارق الملا، والدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والمهندس هاني سالم سنبل، الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، عضو مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، وأحمد يوسف نائب رئيس هيئة السلع التموينية.
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