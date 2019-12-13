خليل: هناك من يريد اشعال الفتنة بالكلام عن كهربا

١٣ ديسمبر ٢٠١٩ - ١١:٥٣ ص

محمود عبد المنعم "كهربا"

يرى الكاتب الصحفي أسامة خليل، أنه هناك من يريد اشعال الفتنة بين ناديي الأهلي والزمالك بالحديث عن محمود عبد المنعم "كهربا"، نجم المنتخب الوطني، وانضمامه للمارد الأحمر، وذلك حسبما أفاد لبرنامج «مساء الأنوار»، الذي يقدمه الإعلامي مدحت شلبي على فضائية «القاهرة والناس». وقال أسامة خليل: "احنا بقالنا شهرين لا نتحدث إلا عن انضمام كهربا للنادي الأهلي، إيه الوهم اللي احنا عايشينه دا.. وأنا أرى أن ذلك إفلاس في الصحافة، لكن أنا مش شايفه إفلاس أوي، لكن هو توجيه من جماهير أو شئ خفي يرغب في عمل فتنة بين الأهلي والزمالك".

وواصل الكاتب الصحفي: "كهربا من نجوم الزمالك.. وهو أمر مؤثر مثل الجرح اللي سببه عبد الله السعيد مع النادي الأهلي على الرغم من أن موقف السعيد حينها كان مختلف تمامًا، وعقده كان انتهى، ولم يهرب مثل كهربا". وأردف أسامة خليل: "جمهور الزمالك صعبان عليه نفسه في هذا الأمر، وإدارة النادي الأهلي لديها قاعدة إنهم