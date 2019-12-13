خليل: تجربة تذكرتي عظيمة والأمن فقد الأمل في الجمهور

١٣ ديسمبر ٢٠١٩ - ١١:٥٧ ص

الجماهير

أكال الكاتب الصحفي أسامة خليل، بالمديح على تجربة تذكرتي، كما وصفها بالمشروع العظيم جدًا، وذلك حسبما أفاد لبرنامج «مساء الأنوار»، الذي يقدمه الإعلامي مدحت شلبي على فضائية «القاهرة والناس». وقال أسامة خليل: "مشروع تذكرتي عظيم جدًا، ومع المنتخبات الأمر منضبط جدا ورائع، ولكن مع الأندية في المباريات الإفريقية هناك تجاوزات، ومازالت جماهير الأندية تتجاوز، وهى تجاوزات عباراة عن هتافات وشغب، وفي المباريات الإفريقية والمنتخبات الأمن يكون حريص جدًا ويضخ عدد ضخم من قواته لتأمين تلك المواجهات، وبيقل فكرة الشغب في وجود الأمن".

وأردف الكاتب الصحفي: "لكن لا يجب في جميع مواجهات الأهلي والزمالك، التي يحضرها 5 آلاف مشجع، يتم إرسال مديرية أمن القاهرة وهذا كلام غير منطقي". وواصل أسامة خليل: "الأمن خلاص فقد الأمل في إن الناس تلتزم، وهو عنده تحفظاته، والجماهير مُصرين إنهم يهتفوا هتافات وتصرفات خارج الرياضة". واستكمل الكاتب الصحفي: