المصري معروف بجودته.. «الزراعة» ترد على تراجع صادرات البصل

تحرير:أ.ش.أ ١٣ ديسمبر ٢٠١٩ - ١١:٥٩ ص

البصل

نفى مجلس الوزراء ما تردد في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء عن تراجع صادرات محصول البصل المصري لضعف جودته. وذكر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، في بيان اليوم الجمعة، أنه تواصل مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، وأكدت أنه لا صحة لتراجع صادرات محصول البصل المصري، وأن العام الحالي قد شهد زيادة ملحوظة في صادرات محصول البصل بما يقارب 45% عن العام الماضي، مُشددةً على جودة وسلامة محصول البصل المُصدَّر، وأنه لم يتم تلقي أي شكاوى من الدول المستوردة للمحصول.

وتعد مصر أحد أكبر دول العالم المصدرة لمحصول البصل، بحيث يستهلك السوق المحلي ما يقرب من مليوني طن، ويتم تصدير باقي المحصول للخارج، وتهدف الدولة إلى زيادة الإنتاج، وفتح أسواق جديدة أمام محصول البصل المصري خصوصًا الأسواق الأوروبية مع التركيز على الأسواق العربية والأفريقية، من خلال استخدام الأصناف الجديدة