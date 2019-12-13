رياضة

أسامة خليل: نزول الخطيب للملعب قرار "غير موفق"

١٣ ديسمبر ٢٠١٩ - ١٢:٠٠ م
الخطيب
الخطيب
قال الكاتب الصحفي أسامة خليل، إن نزول محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، إلى أرض الملعب، خلال مواجهة الهلال السوداني، قرار "غير موفق"، كما أن التفاوض مع الجماهير خطر كبير، وذلك حسبما أفاد لبرنامج «مساء الأنوار»، الذي يقدمه الإعلامي مدحت شلبي على فضائية «القاهرة والناس». وأضاف أسامة خليل: "نزول الخطيب غير موفق تماما ولم يحدث في تاريخ الأهلي، ولا تاريخ الأندية إن رئيس نادي ينزل يحاور الجمهور، لأنك لو قررت تفتح الحوار مع الجماهير يبقى مش هتفقدر تقعد في مكانك ومش هتخلص".
وواصل الكاتب الصحفي: "نزول الخطيب غير موفق خصوصا أنه لم يحدث شئ، ولم يكن هناك خطأ من الأمن يستدعي انه يهدأ الأمر، لأن الجماهير داخلوا بلافتات، والأمن طلب اللافتات والأدوات". وتطرق خليل لأزمة بورسعيد، قائلآ: "مازال هناك غصة لدى شباب من جماهير الأهلي مما حصل في بورسعيد، وأنا عاوز أقولهم القانون أخذ مجراه،
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بليسنج -إيليكي -مهاجم- لوزيرن -السويسري‎

فايلر يتمسك بالتعاقد مع بليسينج إليكي

أبلغ السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أمير توفيق مدير إدارة التسويق والتعاقدات بالنادي الأحمر، رفضه للمهاجمين التي تم عرضهم عليه خلال الفترة الماضية، لتدعيم خط الهجوم بالفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية المقرر لها في يناير المُقبل. وعلمت «التحرير»، من مصادر داخل أروقة النادي الأهلي أن مدير التعاقدات عرض على المدير الفني عدة مهاجمين أجانب من أجل اختيار أحدهم للتعاقد معه خلال الميركاتو الشتوي ورفضهم السويسري جميعهم.
خالد-الغندور (1)

الغندور يكشف أسباب تأجيل الأهلي عن صفقة كهربا

كشف خالد الغندور نجم الزمالك السابق، عن سبب تأجيل مسؤولو الأهلي لصفقة محمود "كهربا" أمس الخميس لصباح اليوم، وقال الغندور في مقطع مصور قام بنشره على حسابه الشخصي بالفيسبوك: "أعلن الأهلي رسميًا التعاقد مع كهربا صباح اليوم، عاوز أكشف عن سيناريوهات بسيطة قبل الإعلان الرسمي عن الصفقة، والأهلي أجل الإعلان عن التعاقد مع كهربا بميعاد متفق عليه، قالوا قبل ما نعلن عنه بيوم أو يومين من ماتش الزمالك وبيراميدز، نستنى الماتش يخلص علشان يكون الزمالك اتغلب أو عمل نتيجة سلبية، وبعدها نعلن أن كهربا راح الأهلي وبكدة نكون بنخلص على الزمالك".
عصام الحضري

عصام الحضري يهنئ «كهربا» بعد انضمامه للأهلي

علق عصام الحضري، حارس مرمى المنتخب الوطني السابق، على إعلان النادي الأهلي عن التعاقد مع اللاعب محمود عبدالمنعم «كهربا» لمدة أربع سنوات ونصف، تبدأ مطلع يناير المقبل، وجاء ذلك في صفقة انتقال حر بعدما قام «كهربا» بفسخ تعاقده مع نادي أفيش البرتغالي بالتراضي قبل أيام. وتأتي صفقة انتقال كهربا للقلعة للحمراء، في إطار تلبية الاحتياجات التي حددها الجهاز الفني لتدعيم صفوف الفريق في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، ومن المنتظر أن ينضم اللاعب الى تدريبات الفريق وفقا للموعد الذي يحدده رينيه فايلر المدير الفني للأهلي.
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الزمالك- وبيراميدز (4)

خليل: الاستوديوهات التحليلية لم تعط الزمالك حقه

يرى الكاتب الصحفي أسامة خليل، أن الاستوديوهات التحليلية لم تعط الزمالك حقه عقب فوزه على بيراميدز، كما أكد أن كارتيرون المدرب الجديد مختلف، وذلك حسبما أفاد لبرنامج «مساء الأنوار»، الذي يقدمه الإعلامي مدحت شلبي. وقال خليل: "قدرة الزمالك في تصحيح الخطأ وحل الأزمة السابقة مع ميتشو شئ جيد من إدارة الزمالك، وكارتيرون حين جاء للأهلي كان بناء على توصية من ماجد سامي (مالك وادي دجلة)، وألان مع الزمالك طريقة لعبه مختلفة عن فترته مع الأحمر، لأنه كان يعتمد على الكرات الطويلة مع المارد الأحمر، لكن مع الزمالك يعتمد على التمريرات القصيرة ويقدم كرة جيدة".
أسامة خليل (5)

أسامة خليل: هناك رؤساء أندية سعيده بغياب الجماهير

أكد الكاتب الصحفي أسامة خليل، أن هناك رؤساء أندية سعيده بغياب الجماهير عن المدرجات، وذلك حسبما أفاد لبرنامج «مساء الأنوار»، الذي يقدمه الإعلامي مدحت شلبي على فضائية «القاهرة والناس». وقال أسامة خليل: "الإرادات كلها توافقت على عدم عودة الجمهور، والإرادة الأولى وهى إرادة الجمهور (الفئة الصغيرة المؤثرة للأهلي والزمالك)، مش عاوزين يرجعوا، بدليل في مباريات بحضور قليل، مازلوا مصرين ومتمسكين على الهتافات المسيئة، وهؤلاء لديهم إرادة مش عاوزين يرجعوا، ودا حصل في اليومين الماضين حين تبادل جمهور الأهلي والزمالك السباب".
الجمهور- قبل -المباراة (1)

خليل: تجربة تذكرتي عظيمة والأمن فقد الأمل في الجمهور

أكال الكاتب الصحفي أسامة خليل، بالمديح على تجربة تذكرتي، كما وصفها بالمشروع العظيم جدًا، وذلك حسبما أفاد لبرنامج «مساء الأنوار»، الذي يقدمه الإعلامي مدحت شلبي على فضائية «القاهرة والناس». وقال أسامة خليل: "مشروع تذكرتي عظيم جدًا، ومع المنتخبات الأمر منضبط جدا ورائع، ولكن مع الأندية في المباريات الإفريقية هناك تجاوزات، ومازالت جماهير الأندية تتجاوز، وهى تجاوزات عباراة عن هتافات وشغب، وفي المباريات الإفريقية والمنتخبات الأمن يكون حريص جدًا ويضخ عدد ضخم من قواته لتأمين تلك المواجهات، وبيقل فكرة الشغب في وجود الأمن".
كهربا

خليل: هناك من يريد اشعال الفتنة بالكلام عن كهربا

يرى الكاتب الصحفي أسامة خليل، أنه هناك من يريد اشعال الفتنة بين ناديي الأهلي والزمالك بالحديث عن محمود عبد المنعم "كهربا"، نجم المنتخب الوطني، وانضمامه للمارد الأحمر، وذلك حسبما أفاد لبرنامج «مساء الأنوار»، الذي يقدمه الإعلامي مدحت شلبي على فضائية «القاهرة والناس». وقال أسامة خليل: "احنا بقالنا شهرين لا نتحدث إلا عن انضمام كهربا للنادي الأهلي، إيه الوهم اللي احنا عايشينه دا.. وأنا أرى أن ذلك إفلاس في الصحافة، لكن أنا مش شايفه إفلاس أوي، لكن هو توجيه من جماهير أو شئ خفي يرغب في عمل فتنة بين الأهلي والزمالك".
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