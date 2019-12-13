أسامة خليل: نزول الخطيب للملعب قرار "غير موفق"

١٣ ديسمبر ٢٠١٩ - ١٢:٠٠ م

الخطيب

قال الكاتب الصحفي أسامة خليل، إن نزول محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، إلى أرض الملعب، خلال مواجهة الهلال السوداني، قرار "غير موفق"، كما أن التفاوض مع الجماهير خطر كبير، وذلك حسبما أفاد لبرنامج «مساء الأنوار»، الذي يقدمه الإعلامي مدحت شلبي على فضائية «القاهرة والناس». وأضاف أسامة خليل: "نزول الخطيب غير موفق تماما ولم يحدث في تاريخ الأهلي، ولا تاريخ الأندية إن رئيس نادي ينزل يحاور الجمهور، لأنك لو قررت تفتح الحوار مع الجماهير يبقى مش هتفقدر تقعد في مكانك ومش هتخلص".

وواصل الكاتب الصحفي: "نزول الخطيب غير موفق خصوصا أنه لم يحدث شئ، ولم يكن هناك خطأ من الأمن يستدعي انه يهدأ الأمر، لأن الجماهير داخلوا بلافتات، والأمن طلب اللافتات والأدوات". وتطرق خليل لأزمة بورسعيد، قائلآ: "مازال هناك غصة لدى شباب من جماهير الأهلي مما حصل في بورسعيد، وأنا عاوز أقولهم القانون أخذ مجراه،