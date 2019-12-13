أسامة خليل: هناك رؤساء أندية سعيده بغياب الجماهير

١٣ ديسمبر ٢٠١٩ - ١٢:٠٢ م

أسامة خليل

أكد الكاتب الصحفي أسامة خليل، أن هناك رؤساء أندية سعيده بغياب الجماهير عن المدرجات، وذلك حسبما أفاد لبرنامج «مساء الأنوار»، الذي يقدمه الإعلامي مدحت شلبي على فضائية «القاهرة والناس». وقال أسامة خليل: "الإرادات كلها توافقت على عدم عودة الجمهور، والإرادة الأولى وهى إرادة الجمهور (الفئة الصغيرة المؤثرة للأهلي والزمالك)، مش عاوزين يرجعوا، بدليل في مباريات بحضور قليل، مازلوا مصرين ومتمسكين على الهتافات المسيئة، وهؤلاء لديهم إرادة مش عاوزين يرجعوا، ودا حصل في اليومين الماضين حين تبادل جمهور الأهلي والزمالك السباب".

وواصل الكاتب الصحفي: "الإرادة الثانية، هى إرادة رؤساء الأندية ومجالس إدارات الأندية، لانك لو رئيس نادي وبتخسر، والجماهير مش بتحضر فأنت تجلس سعيدًا، لأنه دائمًا الاستاد هو المكان الذي يعبر فيه الجماهير عن موقفهم من الإدارة". وأردف أسامة خليل: "الآن رئيس الأهلي أو رئيس الزمالك جيد بالناسبة لهم عدم تواجد