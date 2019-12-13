خليل: الاستوديوهات التحليلية لم تعط الزمالك حقه

١٣ ديسمبر ٢٠١٩ - ١٢:٠٥ م

الزمالك - بيراميدز

يرى الكاتب الصحفي أسامة خليل، أن الاستوديوهات التحليلية لم تعط الزمالك حقه عقب فوزه على بيراميدز، كما أكد أن كارتيرون المدرب الجديد مختلف، وذلك حسبما أفاد لبرنامج «مساء الأنوار»، الذي يقدمه الإعلامي مدحت شلبي. وقال خليل: "قدرة الزمالك في تصحيح الخطأ وحل الأزمة السابقة مع ميتشو شئ جيد من إدارة الزمالك، وكارتيرون حين جاء للأهلي كان بناء على توصية من ماجد سامي (مالك وادي دجلة)، وألان مع الزمالك طريقة لعبه مختلفة عن فترته مع الأحمر، لأنه كان يعتمد على الكرات الطويلة مع المارد الأحمر، لكن مع الزمالك يعتمد على التمريرات القصيرة ويقدم كرة جيدة".

وواصل الكاتب الصحفي: "الزمالك حين يقوم لابد أن يدعمه الجميع، لكن في الاستوديوهات التحليلة عقب اللقاء، لخصوا فوز الزمالك على بيراميدز، أن مدرب بيراميدز (سبستيان ديسابر) لم يكن موفقًا في التشكيل". وأتم أسامة خليل: "لكن في الواقع أن الزمالك لعب لقاء عظيم، لكن ليس لأن ديسابر بدأ اللقاء بتشكيل خاطئ،