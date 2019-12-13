رسميًا.. الأهلي يتعاقد مع «كهربا»

تحرير:أحمد سعيد ١٣ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠١:٠٧ م

كهربا

أعلن أمير توفيق، مدير التسويق والتعاقدات بالنادي الأهلي عن التعاقد مع اللاعب محمود عبدالمنعم «كهربا» لمدة أربع سنوات ونصف، تبدأ مطلع يناير المقبل، وجاء ذلك في صفقة انتقال حر بعدما قام «كهربا» بفسخ تعاقده مع نادي أفيش البرتغالي بالتراضي قبل أيام. وتأتي صفقة انتقال كهربا للقلعة للحمراء، في إطار تلبية الاحتياجات التي حددها الجهاز الفني لتدعيم صفوف الفريق في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، ومن المنتظر أن ينضم اللاعب الى تدريبات الفريق وفقا للموعد الذي يحدده رينيه فايلر المدير الفني للأهلي.

ويتقاضى محمود كهربا صاحب الـ25 عامًا، 9 ملايين في الموسم بعد التوقيع للنادي لأهلي وتسديد الشرط الجزائي في عقده مع ناديه السابق أفيس البرتغالي والذي تكفل به المارد الأحمر. ووافق كهربا على تخفيض راتبه مع الأهلي إلى 9 ملايين في الموسم بعدما طلب الحصول على 15 مليونا في الموسم، وتعهد اللاعب بسداد أي غرامات

ويتقاضى محمود كهربا صاحب الـ25 عامًا، 9 ملايين في الموسم بعد التوقيع للنادي لأهلي وتسديد الشرط الجزائي في عقده مع ناديه السابق أفيس البرتغالي والذي تكفل به المارد الأحمر.



ووافق كهربا على تخفيض راتبه مع الأهلي إلى 9 ملايين في الموسم بعدما طلب الحصول على 15 مليونا في الموسم، وتعهد اللاعب بسداد أي غرامات مالية قد تنتج عن شكوى الزمالك ضده بعد الرحيل عن الأبيض مطلع الموسم بداعي بطلان عقده.



وتوجه السويسري رينيه فايلر، للمبنى الاجتماعي بمقر النادي بالجزيرة، إستعدادا للاجتماع بمحمود عبد المنعم كهربا لاعب فريق الكرة الجديد والمنضم حديثا في صفقة انتقال حر.



وتواجد فايلر في النادي عقب انتهاء مران الأهلي وتوجه للمبنى الاجتماعي للنادي لعقد جلسة مع محمود كهربا من أجل مصافحته والتعرف عليه وابلاغه بموعد انضمامه التدريبات الجماعية.

