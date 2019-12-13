مصرع 4 أشخاص وإصابة 2 آخرين في حريق منزل بالأقصر

تحرير:التحرير ١٣ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠١:٠٧ م

حريق منزل - أرشيفية

شهد مركز أرمنت غرب محافظة الأقصر، اليوم الجمعة، حادثًا مأساويًا، إثر نشوب حريق هائل بمنزل بأرمنت الحيط، أسفر عن مصرع 4 أشخاص بينهم طفلين وإصابة 2 آخرين، وتحرر محضر بالواقعة، وإخطار النيابة لمباشرة التحقيقات. تلقى اللواء أيمن راضى، مدير أمن الأقصر، إخطارا من مركز شرطة أرمنت يفيد باندلاع حريق في منزل مكون من طابقين مبنى بالطوب اللبن، بمنطقة أرمنت الحيط بغرب المحافظة، مما أسفر عن احتراق المنزل ومحتوياته بالكامل.

وتبين من معاينة الأجهزة الأمنية، بقيادة النقيب محمد زكريا الدردير، معاون أول مباحث المركز، أن الحريق بداخل منزل بمنطقة الزلفي، بأرمنت الحيط، نتيجة حدوث انفجار في أنبوبة بوتاجاز، مما أسفر عن مصرع «محمد .ع» وزوجته «آية. أ» وطفلين صغيرين، وإصابة كلا من «محمود .م» يبلغ من العمر 13 عاما، مصاب بكسر في القدم،