طالب بدرجة نصاب.. استولى على بيانات العملاء وسرقهم

١٣ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠١:١٦ م

ضبط متهم - تعبيرية

واصلت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة جهودها لمكافحة جرائم الاحتيال المصرفى والاستيلاء على أموال البنوك وشركات التسوق الإلكترونى وعملائهم، فقد تبلغ للإدارة من مسئولى إحدى شركات التسوق الإلكترونى بتعرض الشركة لوقائع نصب واحتيال واختراق حسابات بعض التجار عملاء الشركة، وإجراء العديد من العمليات الشرائية لبعض الأجهزة على موقع الشركة ودفع قيمتها خصماً من حسابات التجار عملاء الشركة بدون وجه حق، وإعتراضهم على تلك العمليات وهو ما عرض الشركة وعملائها لخسائر مادية بلغت قيمتها 167 ألف جنيه.

تبين أن مرسل أوامر الشراء محل الواقعة أحد الأشخاص يستخدم برامج كمبيوتر للتخفى حال دلوفه على شبكة الإنترنت، وأنه أجرى عمليات شراء أجهزة هواتف محمولة من موقع الشركة خلال شهر نوفمبر المنصرم، ودفع قيمتها خصماً من حسابات هؤلاء التجار على موقع الشركة.عقب تقنين الإجراءات تمكنت إدارة مكافحة الجرائم المصرفية

تبين أن مرسل أوامر الشراء محل الواقعة أحد الأشخاص يستخدم برامج كمبيوتر للتخفى حال دلوفه على شبكة الإنترنت، وأنه أجرى عمليات شراء أجهزة هواتف محمولة من موقع الشركة خلال شهر نوفمبر المنصرم، ودفع قيمتها خصماً من حسابات هؤلاء التجار على موقع الشركة.



عقب تقنين الإجراءات تمكنت إدارة مكافحة الجرائم المصرفية فى أحد الأكمنة المُعدة من ضبط المتهم (طالب ويعمل موظف بخدمة عملاء الشركة - مقيم بالبساتين) حال قـدومه للتقابل مع مندوب الشركة لاستلام الهواتف التى اشتراها.



أقر المتهم بارتكابه الواقعة وأنه استغل طبيعة عمله لإجراء العديد من العمليات الشرائية لبعض أجهزة الهواتف المحمولة على موقع الشركة ودفع قيمتها خصماً من حسابات هؤلاء التجار ووضع رقم المحمول الخاص به وصورة بطاقة الرقم القومى باسم أحد الأشخاص حتى لا يتم التعرف عليه.



