تعرف على رسالة أبو تريكة لكهربا بعد انضمامه للأهلي

١٣ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠١:١٦ م

أبو تريكة

علق محمد أبو تريكة، نجم المنتخب الوطني والنادي الأهلي السابق، على إعلان المارد الأحمر عن التعاقد مع اللاعب محمود عبدالمنعم «كهربا» لمدة أربع سنوات ونصف، تبدأ مطلع يناير المقبل، وجاء ذلك في صفقة انتقال حر بعدما قام «كهربا» بفسخ تعاقده مع نادي أفيش البرتغالي بالتراضي قبل أيام. وتأتي صفقة انتقال كهربا للقلعة للحمراء، في إطار تلبية الاحتياجات التي حددها الجهاز الفني لتدعيم صفوف الفريق في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، ومن المنتظر أن ينضم اللاعب الى تدريبات الفريق وفقا للموعد الذي يحدده رينيه فايلر المدير الفني للأهلي.

وكتب الماجيكو عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، اليوم الجمعة: "لحظة كده ترجم لي.. مبروك وبالتوفيق لكهربا منتظرين التألق إن شاء الله".لحظة كده ترجم لي ???? مبروك وبالتوفيق لكهربا منتظرين التألق إن شاء الله ????????— محمد أبوتريكة (@trikaofficial) December 13, 2019 ويتقاضى محمود كهربا