رياضة

تعرف على رسالة أبو تريكة لكهربا بعد انضمامه للأهلي

١٣ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠١:١٦ م
أبو تريكة
أبو تريكة
علق محمد أبو تريكة، نجم المنتخب الوطني والنادي الأهلي السابق، على إعلان المارد الأحمر عن التعاقد مع اللاعب محمود عبدالمنعم «كهربا» لمدة أربع سنوات ونصف، تبدأ مطلع يناير المقبل، وجاء ذلك في صفقة انتقال حر بعدما قام «كهربا» بفسخ تعاقده مع نادي أفيش البرتغالي بالتراضي قبل أيام. وتأتي صفقة انتقال كهربا للقلعة للحمراء، في إطار تلبية الاحتياجات التي حددها الجهاز الفني لتدعيم صفوف الفريق في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، ومن المنتظر أن ينضم اللاعب الى تدريبات الفريق وفقا للموعد الذي يحدده رينيه فايلر المدير الفني للأهلي.
وكتب الماجيكو عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، اليوم الجمعة: "لحظة كده ترجم لي.. مبروك وبالتوفيق لكهربا منتظرين التألق إن شاء الله".لحظة كده ترجم لي ???? مبروك وبالتوفيق لكهربا منتظرين التألق إن شاء الله ????????— محمد أبوتريكة (@trikaofficial) December 13, 2019 ويتقاضى محمود كهربا
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بليسنج -إيليكي -مهاجم- لوزيرن -السويسري‎

فايلر يتمسك بالتعاقد مع بليسينج إليكي

أبلغ السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أمير توفيق مدير إدارة التسويق والتعاقدات بالنادي الأحمر، رفضه للمهاجمين التي تم عرضهم عليه خلال الفترة الماضية، لتدعيم خط الهجوم بالفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية المقرر لها في يناير المُقبل. وعلمت «التحرير»، من مصادر داخل أروقة النادي الأهلي أن مدير التعاقدات عرض على المدير الفني عدة مهاجمين أجانب من أجل اختيار أحدهم للتعاقد معه خلال الميركاتو الشتوي ورفضهم السويسري جميعهم.
خالد-الغندور (1)

الغندور يكشف أسباب تأجيل الأهلي عن صفقة كهربا

كشف خالد الغندور نجم الزمالك السابق، عن سبب تأجيل مسؤولو الأهلي لصفقة محمود "كهربا" أمس الخميس لصباح اليوم، وقال الغندور في مقطع مصور قام بنشره على حسابه الشخصي بالفيسبوك: "أعلن الأهلي رسميًا التعاقد مع كهربا صباح اليوم، عاوز أكشف عن سيناريوهات بسيطة قبل الإعلان الرسمي عن الصفقة، والأهلي أجل الإعلان عن التعاقد مع كهربا بميعاد متفق عليه، قالوا قبل ما نعلن عنه بيوم أو يومين من ماتش الزمالك وبيراميدز، نستنى الماتش يخلص علشان يكون الزمالك اتغلب أو عمل نتيجة سلبية، وبعدها نعلن أن كهربا راح الأهلي وبكدة نكون بنخلص على الزمالك".
عصام الحضري

عصام الحضري يهنئ «كهربا» بعد انضمامه للأهلي

علق عصام الحضري، حارس مرمى المنتخب الوطني السابق، على إعلان النادي الأهلي عن التعاقد مع اللاعب محمود عبدالمنعم «كهربا» لمدة أربع سنوات ونصف، تبدأ مطلع يناير المقبل، وجاء ذلك في صفقة انتقال حر بعدما قام «كهربا» بفسخ تعاقده مع نادي أفيش البرتغالي بالتراضي قبل أيام. وتأتي صفقة انتقال كهربا للقلعة للحمراء، في إطار تلبية الاحتياجات التي حددها الجهاز الفني لتدعيم صفوف الفريق في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، ومن المنتظر أن ينضم اللاعب الى تدريبات الفريق وفقا للموعد الذي يحدده رينيه فايلر المدير الفني للأهلي.
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محمود- كهربا

رسميًا.. الأهلي يتعاقد مع «كهربا»

أعلن أمير توفيق، مدير التسويق والتعاقدات بالنادي الأهلي عن التعاقد مع اللاعب محمود عبدالمنعم «كهربا» لمدة أربع سنوات ونصف، تبدأ مطلع يناير المقبل، وجاء ذلك في صفقة انتقال حر بعدما قام «كهربا» بفسخ تعاقده مع نادي أفيش البرتغالي بالتراضي قبل أيام. وتأتي صفقة انتقال كهربا للقلعة للحمراء، في إطار تلبية الاحتياجات التي حددها الجهاز الفني لتدعيم صفوف الفريق في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، ومن المنتظر أن ينضم اللاعب الى تدريبات الفريق وفقا للموعد الذي يحدده رينيه فايلر المدير الفني للأهلي.
الاهلي

السيطرة على حريق بفرع الأهلي في الشيخ زايد

شهد مقر النادي الأهلي، فرع الشيخ زايد، حريقا هائلا، اليوم الأربعاء، بعد أن التهمت النيران مطعمين داخل الفرع، بسبب ماس كهربائي، وتمكن رجال الحماية المدنية من السيطرة على الحريق دون وقوع أي إصابات أو أضرار على المستوى البشري. ويحتضن استاد السلام، اليوم الأربعاء، في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً، لقاء نادي وادي دجلة أمام الأهلي، ضمن مواجهات الجولة السابعة من عمر مسابقة الدوري الممتاز لموسم 2019- 2020، ويقود المباراة تحكيميا الحكم سعيد حمزة، ويعاونه الثنائي تحسين السادات وخالد حسين، بينما سيكون عمرو عبد الفتاح حكما رابعا.
الاهلي- والهلال السوداني (2)

الأهلي يستهدف صدارة الدوري عبر بوابة دجلة

يحتضن استاد السلام، اليوم الأربعاء، في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً، لقاء نادي وادي دجلة أمام الأهلي، ضمن مواجهات الجولة السابعة من عمر مسابقة الدوري الممتاز لموسم 2019- 2020. ويقود المباراة تحكيميا الحكم سعيد حمزة، ويعاونه الثنائي تحسين السادات وخالد حسين، بينما سيكون عمرو عبد الفتاح حكمًا رابعًا، وذلك حسبما أفادت لجنة الحكام باتحاد الكرة برئاسة جمال الغندور، علمًا بأنه تم وقف الاستعانة بالحكم الإضافي (الحكم الخامس) في الدوري، بالاتفاق مع الحكام المختارين لإدارة المسابقة.
سيد- عبد-الحفيظ‎ (6)

عبد الحفيظ يكشف حقيقة عروض الرحيل لنجوم الأهلي

كشف سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في النادي الأهلي، موعد عودة الثلاثي المصاب كريم نيدفيد ومحمود متولي وعلي معلول، وذلك حسبما أفاد لقناة الأهلي. وقال مدير الكرة بالأهلي: "الأقرب للعودة من الإصابة هو علي معلول، وسيعود للمشاركة بشكل طبيعي عقب لقاء وادي دجلة في الدوري، وأما محمود متولي وكريم نيدفيد فعودتهما ستكون خلال 10 أيام". وفيما يخص تلقى عروض خارجية لأي لاعب، قال: "قد يكون هناك بعض المحادثات بشكل ودي بين بعض الأطراف بحكم المعرفة السابقة، وعندما نحصل على أي عرض لأي لاعب نناقشه أولا مع المدرب وبعد ذلك مع لجنة التخطيط، ثم نتخذ القرار النهائي".
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