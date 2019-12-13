جريمة

ضبط شخصين حصلا على قروض بنكية بمستندات مزورة

١٣ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠١:٢٤ م
أموال
أموال
بلاغ تلقاه فرع مباحث الأموال العامة بوسط الدلتا كشف عن شخصين حصلا على قروض بنكية بموجب مستندات مزورة إذ تقدما بسجلين تجاريين ضمن الأوراق المقدمة لأحد البنوك بفرع طنطا للحصول على قرضين تبين أنهما مزوران، وأكدت التحريات صحة البلاغ. جهود البحث توصلت إلى أن وراء اتكارب الواقعة كل من: حاصلة على معهد فنى ومساعد مدير مبيعات (يقيمان بدائرة قسم شرطة أول طنطا بالغربية)، السجل الأول بقيمة 50 ألف جنيه للحصول على قرض بـ74 ألفا، والثاني برأس مال 120 ألف جنيه للحصول على قرض بقيمة 170 ألفا.
أشارت التحريات إلى أن المتهمين تقدما بالأوراق لفرع البنك بطنطا للحصول على القرضين لتمويل شراء سيارتين لكلاً منهما، وتمكنا من صرف القرضين بموجب تلك المستندات المزورة وشراء سيارتين من إحدى الشركات المتعاقدة مع البنك.عقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع مديرية أمن الغربية تم ضبطهما وبمواجهتهما إعترفا بإرتكابهما
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الداخلية تكشف كذب اتهام عاطل لضابط باقتحام شقته وسبه

شكوى وردت إلى قطاع التفتيش بمديرية أمن الجيزة، أفاد مقدمها بتضرره من أحد ضباط الشرطة بمديرية أمن الجيزة، لقيامه باقتحام مسكنه والاعتداء عليه وأسرته بالسب، مما سبب له ضرراً معنوياً، ليوجه اللواء طارق مرزوق مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، بسرعة فحص الشكوى تنسيقا مع الأجهزة المعنية بالوزارة تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود توفيق ووفق الاستراتيجية الموضوعة بتوطيد العلاقة بين جهاز الشرطة والمواطنين، وحسن معاملتهم داخل المنشآت الشرطية بمختلف محافظات الجمهورية.
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«شماريخ على فيسبوك».. الشرطة تكشف حيلة عامل بالمطرية

تصدى ضباط مباحث القاهرة وإدارة تكنولوجيا المعلومات إلى مخطط شخصين بطرح كمية من الألعاب النارية للبيع، البداية كانت برصد الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات قيام أحد الأشخاص بنشر صور ومشاركات تتضمن الإعلان عن بيع ألعاب نارية "شماريخ" مجهولة المصدر على موقع التواصل الإجتماعى "فيسبوك". وأسفرت التحريات أن مرتكب الواقعة مقيم بدائرة قسم شرطة المطرية بالقاهرة، وأمكن ضبطه بمحل إقامته عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع مصلحة الأمن العام ومديرية أمن القاهرة.
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أمطار ورياح وبرودة.. الأرصاد تُعلن طقس السبت

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا السبت، طقس معتدل شمالا حتى القاهرة وشمال الصعيد مائل للدفء على جنوب الصعيد نهارا شديد البرودة ليلا كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية يصاحبها سقوط الأمطار غربا، كما تنشط الرياح على شمال البلاد حتى شمال الصعيد تكون مثيرة للرمال والأتربة كما تنشط على البحر المتوسط وتؤدى الى اضطراب شديد فى الملاحة البحرية. وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون مضطرب إلى مضطرب جدا، والرياح السطحية جنوبية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون خفيف إلى معتدل، والرياح السطحية شمالية غربية
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الشرطة تنهي نزاع عائلتين في القوصية بأسيوط

جهود متواصلة تبذلها الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية في حفظ الأمن بمختلف ربوع البلاد، فدائما هناك حملات مكثفة لضبط تجار ومتعاطي المواد المخدرة وحائزي الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة، تتزامن معها مداهمات لبؤر إجرامية، حيث أوكار اختباء الهاربين من الأحكام والعناصر الخطرة؛ لمكافحة الجريمة بشتى صورها، والعمل على إشعار المواطنين بالأمن والأمان، إلا أن الأمر لا يتوقف عند هذا الحد، بل تهدف سياسة الوزارة برئاسة اللواء محمود توفيق، إلى إنهاء الخصومات الثأرية بين العائلات بشكل مستمر.
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طالب بدرجة نصاب.. استولى على بيانات العملاء وسرقهم

واصلت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة جهودها لمكافحة جرائم الاحتيال المصرفى والاستيلاء على أموال البنوك وشركات التسوق الإلكترونى وعملائهم، فقد تبلغ للإدارة من مسئولى إحدى شركات التسوق الإلكترونى بتعرض الشركة لوقائع نصب واحتيال واختراق حسابات بعض التجار عملاء الشركة، وإجراء العديد من العمليات الشرائية لبعض الأجهزة على موقع الشركة ودفع قيمتها خصماً من حسابات التجار عملاء الشركة بدون وجه حق، وإعتراضهم على تلك العمليات وهو ما عرض الشركة وعملائها لخسائر مادية بلغت قيمتها 167 ألف جنيه.
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وداعا لطوابير المرور.. 5 خدمات جديدة في مكاتب البريد

وقعت وزارة الداخلية، ممثلة فى قطاع الشرطة المتخصصة (الإدارة العامة لنظم معلومات المرور) على مذكرة تعاون مشترك مع الهيئة القومية للبريد المصرى، لتقديم الخدمات المرورية من خلال فروع مكاتب البريد المنتشرة على مستوى الجمهورية، للتمكين من الحصول على التراخيص المطلوبة من خلال مكاتب البريد، أو توصيلها لهم وفقا لرغباتهم؛ اتساقا مع السياسة العامة للدولة الهادفة إلى تطوير أنظمة الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين كأحد المحاور التى تهدف إلى تفعيل منظومة الخدمات الحكومية المميزة بتعدد قنواتها لتقديم الخدمات.
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الشرطة تداهم مصنع ترامادول في الغربية

تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات نشاط أحد العناصر الإجرامية، الذى تخصص فى تصنيع العقاقير المخدرة والاتجار فيها، مستخدما فى ذلك ماكينة خاصة للتصنيع والإعداد، متخذا من محافظتي (الغربية والمنوفية) مسرحا لمزاولة نشاطه الإجرامي؛ لترويج تلك العقاقير على متعاطيها، وأمكن رصده والوقوف على مظاهر نشاطه الإجرامي، وكشفت التحريات عن أنه عاطل مقيم بدائرة قسم شرطة ثان طنطا بالغربية، وسبق اتهامه في 4 قضايا آخرها قضية خيانة أمانة، ومحكوم عليه غيابيا في قضية (إيصال أمانة).
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هشم رأسها وأحرق جثتها.. سر علاقة غير شرعية انتهت بجريمة

جثة ربة منزل متفحمة ملقاة بطريق "طنطا– المحلة"، لغز جديد عكف رجال إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الغربية على فك طلاسمه، تنسيقًا مع قطاع الأمن العام تحت إشراف اللواء علاء سليم، وذلك بعد إخطار تلقاه اللواء محمود حمزة، مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الغربية، من العميد مازن الرشيدي، بورود بلاغ من غرفة عمليات شرطة النجدة بالعثور على جثة سيدة متفحمة بطريق "طنطا– الإسكندرية" أمام مدخل قرية "سمر مون" بدائرة مركز طنطا ليوجه بسرعة الانتقال إلى محل الواقعة.
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