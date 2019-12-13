جريمة

أمطار ورياح وبرودة.. الأرصاد تُعلن طقس السبت

تحرير:أ.ش.أ ١٣ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠١:٣٤ م
الأرصاد
الأرصاد
يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا السبت، طقس معتدل شمالا حتى القاهرة وشمال الصعيد مائل للدفء على جنوب الصعيد نهارا شديد البرودة ليلا كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية يصاحبها سقوط الأمطار غربا، كما تنشط الرياح على شمال البلاد حتى شمال الصعيد تكون مثيرة للرمال والأتربة كما تنشط على البحر المتوسط وتؤدى الى اضطراب شديد فى الملاحة البحرية. وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون مضطرب إلى مضطرب جدا، والرياح السطحية جنوبية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون خفيف إلى معتدل، والرياح السطحية شمالية غربية
بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا:الصغرى العظمىالقاهرة 12 19شبين الكوم 11 19طنطا 11 18دمنهور 12 18الإسكندرية 12 19بلطيم 11 20مطروح 10 18السلوم 09 18سيوة 06 17بورسعيد 12 20دمياط 13 19الزقازيق 11 19الاسماعيلية 09 19السويس 12 19العريش 10 20رفح 11 19رأس سدر 12 20نخل 04 20نويبع 14 19طابا 09 18كاترين 03 14الطور
اقرأ المزيد
وزير-الداخلية -اللواء -محمود- توفيق (1)

الداخلية تكشف كذب اتهام عاطل لضابط باقتحام شقته وسبه

شكوى وردت إلى قطاع التفتيش بمديرية أمن الجيزة، أفاد مقدمها بتضرره من أحد ضباط الشرطة بمديرية أمن الجيزة، لقيامه باقتحام مسكنه والاعتداء عليه وأسرته بالسب، مما سبب له ضرراً معنوياً، ليوجه اللواء طارق مرزوق مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، بسرعة فحص الشكوى تنسيقا مع الأجهزة المعنية بالوزارة تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود توفيق ووفق الاستراتيجية الموضوعة بتوطيد العلاقة بين جهاز الشرطة والمواطنين، وحسن معاملتهم داخل المنشآت الشرطية بمختلف محافظات الجمهورية.
الالعاب-النارية (1)

«شماريخ على فيسبوك».. الشرطة تكشف حيلة عامل بالمطرية

تصدى ضباط مباحث القاهرة وإدارة تكنولوجيا المعلومات إلى مخطط شخصين بطرح كمية من الألعاب النارية للبيع، البداية كانت برصد الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات قيام أحد الأشخاص بنشر صور ومشاركات تتضمن الإعلان عن بيع ألعاب نارية "شماريخ" مجهولة المصدر على موقع التواصل الإجتماعى "فيسبوك". وأسفرت التحريات أن مرتكب الواقعة مقيم بدائرة قسم شرطة المطرية بالقاهرة، وأمكن ضبطه بمحل إقامته عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع مصلحة الأمن العام ومديرية أمن القاهرة.
جلسة صلح بين عائلتين في البحيرة بحضور المفتي-6

الشرطة تنهي نزاع عائلتين في القوصية بأسيوط

جهود متواصلة تبذلها الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية في حفظ الأمن بمختلف ربوع البلاد، فدائما هناك حملات مكثفة لضبط تجار ومتعاطي المواد المخدرة وحائزي الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة، تتزامن معها مداهمات لبؤر إجرامية، حيث أوكار اختباء الهاربين من الأحكام والعناصر الخطرة؛ لمكافحة الجريمة بشتى صورها، والعمل على إشعار المواطنين بالأمن والأمان، إلا أن الأمر لا يتوقف عند هذا الحد، بل تهدف سياسة الوزارة برئاسة اللواء محمود توفيق، إلى إنهاء الخصومات الثأرية بين العائلات بشكل مستمر.
نقود-مصرية (3)

ضبط شخصين حصلا على قروض بنكية بمستندات مزورة

بلاغ تلقاه فرع مباحث الأموال العامة بوسط الدلتا كشف عن شخصين حصلا على قروض بنكية بموجب مستندات مزورة إذ تقدما بسجلين تجاريين ضمن الأوراق المقدمة لأحد البنوك بفرع طنطا للحصول على قرضين تبين أنهما مزوران، وأكدت التحريات صحة البلاغ. جهود البحث توصلت إلى أن وراء اتكارب الواقعة كل من: حاصلة على معهد فنى ومساعد مدير مبيعات (يقيمان بدائرة قسم شرطة أول طنطا بالغربية)، السجل الأول بقيمة 50 ألف جنيه للحصول على قرض بـ74 ألفا، والثاني برأس مال 120 ألف جنيه للحصول على قرض بقيمة 170 ألفا.
اقرأ المزيد من الأخبار
سقوط-امطار-على-مرسى-مطروح (6)

روشتة القيادة الآمنة أثناء سقوط الأمطار

72 ساعة طوارئ ستسود البلاد بعدما حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية اعتبارا من اليوم الخميس وحتى السبت؛ نتيجة نشاط حركة الرياح المثيرة للرمال والأتربة على شمال البلاد حتى القاهرة وشمال الصعيد، تصل لحد العاصفة، ما يؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية على الطرق، واضطراب الملاحة البحرية، وزيادة الإحساس ببرودة الطقس، وقدمت الإدارة العامة للمرور برئاسة اللواء عصام شادي إرشادات للقيادة الآمنة حرصا على سلامة قائدي السيارات ومرافقيهم خلال سقوط الأمطار أو وجود شبورة مائية.
جثة- شخص -أسفل -عجلات -قطار

مصرع شخص أسفل عجلات قطار أبو قير بالإسكندرية

لقى شخص مصرعه، بعد أن فقد توازنه ليسقط أسفل عجلات قطار أبو قير بمنطقة الظاهرية شرق مدينة الإسكندرية. تلقى مدير أمن الإسكندرية اللواء مصطفى النمر، إخطارا من مأمور قسم شرطة أول الرمل يفيد بورود بلاغ بوفاة شخص لقى مصرعه دهسا أسفل عجلات قطار أبو قير بمحطة الظاهرية دائرة القسم.
اقراص-مخدرة

أم تنهي حياة طفلتها بـ«الحبة القاتلة» في النزهة

صدمة ممزوجة بحسرة وألم سيطرت على كثيرين لدى تداول خبر بشأن القبض على صيدلانية؛ لاتهامها بالتسبب في وفاة طفلتها، وأنها منحتها أقراصا مخدرا فارقت على أثرها الحياة في الوقت الذي تباشر فيه النيابة العامة التحقيقات في الواقعة للوقوف على ملابساتها كاملة. البداية تعود إلى تلقي مأمور قسم شرطة النزهة بمديرية امن القاهرة، بلاغ ن ربة منزل أفادت بوفاة طفلتها التي تبلغ من العمر 6 سنوات، وأرجعت السبب إلى تناولها أقراص مخدرة بطريق الخطأ مما تسبب في وفاة ابنتها.
محاكمة لجين

تأجيل محاكمة 9 متهمين باستعراض القوة في أحداث الموسكي

قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع المحاكم بطرة برئاسة المستشار محمد سعيد الشربيني، تأجيل محاكمة 9 متهمين باستعراض القوة ضد ضابط شرطة واستغلالها في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"أحداث الموسكي" إلى جلسة 23 ديسمبر المقبل للمرافعات.
للإعلان على موقع التحرير: [email protected]
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: [email protected]