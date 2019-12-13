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أمطار ورياح وبرودة.. الأرصاد تُعلن طقس السبت

تحرير:أ.ش.أ ١٣ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠١:٣٤ م
الأرصاد
الأرصاد
يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا السبت، طقس معتدل شمالا حتى القاهرة وشمال الصعيد مائل للدفء على جنوب الصعيد نهارا شديد البرودة ليلا كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية يصاحبها سقوط الأمطار غربا، كما تنشط الرياح على شمال البلاد حتى شمال الصعيد تكون مثيرة للرمال والأتربة كما تنشط على البحر المتوسط وتؤدى الى اضطراب شديد فى الملاحة البحرية. وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون مضطرب إلى مضطرب جدا، والرياح السطحية جنوبية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون خفيف إلى معتدل، والرياح السطحية شمالية غربية
بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا: الصغرى العظمى القاهرة 12 19 شبين الكوم 11 19 طنطا 11 18 دمنهور 12 18 الإسكندرية 12 19 بلطيم 11 20 مطروح 10 18 السلوم 09 18 سيوة 06 17 بورسعيد 12 20 دمياط 13 19 الزقازيق 11 19 الاسماعيلية 09 19 السويس 12 19 العريش 10 20 رفح 11 19 رأس سدر 12 20 نخل 04 20 نويبع 14 19 طابا
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وزيرة -التضامن- غادة- والى

التضامن: نتابع تحقيقات «طفل التعذيب».. وجاهزون لإلحاقه بدار رعاية

قالت وزيرة التضامن الاجتماعي غادة والي، إنها تتابع باهتمام بالغ واقعة تعذيب الطفل مروان ع. ن. والتي تم تداولها عبر السوشيال ميديا، مؤكدة في بيان اليوم الجمعة، أنها كلفت معاونها للرعاية علاء عبد العاطي بمتابعة الواقعة، وهو موجود حاليا بصحبة الطفل "مروان" والأم ووالد الطفل بسرايا النيابة، بعد إلقاء القبض على الأم، مشيرة إلى أن الوزارة في انتظار قرار النيابة العامة بشأن الطفل، وأنها على استعداد لاستلام الطفل وإلحاقه بدار رعاية مناسبة، بما يحقق المصلحة الفضلى للطفل حال أمرت النيابة العامة بذلك.
الاسكان-الاجتماعى (4)

593 مليون جنيه تكلفة مشروعات «تعمير الصعيد» في قنا

قال محافظ قنا أشرف غريب الداودي، إن إجمالي تكلفة المشروعات التي ينفذها الجهاز التنفيذي لمشروعات تعمير وتنمية جنوب الصعيد بالمحافظة بلغت 593 مليون جنيه. وأوضح المحافظ خلال لقائه اليوم الجمعة مع رئيس الجهاز المركزي للتعمير بجنوب الصعيد محمد مصطفي، أن مشروعات الجهاز بالمحافظة تشمل: تطوير محطة الألبان بالمعنا بمدينة قنا، وإنشاء 106 عمارات سكنية تضم 2544 وحدة سكنية بالإضافة إلى إنشاء إدارات وحدات لمديرية التضامن الاجتماعي وإحلال وتجديد وتدعيم شبكات الكهرباء بقرى "الكلاحين، المسيد، جزيرة الحمودى، بلاد المال البحري، الدهسه".
الفريق -مهندس-كامل -الوزير (2)

الوزير: 1.71 مليار دولار تكلفة مشروع مترو الإسكندرية

قال الفريق كامل الوزير، وزير النقل، إن الوزارة حريصة على إتمام مشروع إعادة تأهيل ترام الرمل، والذى ستساهم فيه الوكالة الفرنسية للتنمية بـ100 مليون يورو، مشيرا إلى أنه سيتم عرض الدراسة الخاصة بالمشروع قريبا على القيادة السياسية وأنه بعد التصديق عليها سيتم التعاقد مع الاستشاري الخاص بالمشروع، خلال الاجتماع الذى عقده وزير النقل مع وفد وكالة التنمية الفرنسية (AFD) لبحث سبل دعم عدد من المشروعات في مجالات النقل بحضور رئيس وقيادات الهيئة القومية للانفاق وممثلي وزارة التعاون الدولي والاستثمار.
البصل

المصري معروف بجودته.. «الزراعة» ترد على تراجع صادرات البصل

نفى مجلس الوزراء ما تردد في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء عن تراجع صادرات محصول البصل المصري لضعف جودته. وذكر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، في بيان اليوم الجمعة، أنه تواصل مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، وأكدت أنه لا صحة لتراجع صادرات محصول البصل المصري، وأن العام الحالي قد شهد زيادة ملحوظة في صادرات محصول البصل بما يقارب 45% عن العام الماضي، مُشددةً على جودة وسلامة محصول البصل المُصدَّر، وأنه لم يتم تلقي أي شكاوى من الدول المستوردة للمحصول.
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الأمطار تضرب محافظتي القاهرة والإسكندرية (17)

معتدل نهارًا شديد البرودة ليلًا.. الأرصاد تُعلن طقس اليوم

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، اليوم الجمعة، طقس معتدل شمالا حتى شمال الصعيد مائل للدفء على جنوب الصعيد نهارا شديد البرودة ليلا، كما تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية ومناطق من شمال الدلتا، والرياح أغلبها جنوبية غربية تنشط على شمال البلاد، تكون مثيرة للرمال والأتربة هناك، وتؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية على البحر المتوسط. وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة إلى مضطربة، والرياح جنوبية غربية، وعن حالة البحر الأحمر تكون معتدلة، والرياح السطحية شمالية غربية.
طقس-معتدل-فى-ميدان-التحرير

الأرصاد: طقس اليوم دافئ نهارًا وبارد ليلًا

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم السبت، طقس دافئ على كافة الأنحاء نهارا بارد ليلا، كما تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد وتتهيئ الفرصة لسقوط الأمطار على السواحل الشمالية في نهاية الفترة، كما تقل الرؤية في الشبورة المائية الكثيفة صباحا على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية. وبالنسبة لحالة البحر المتوسط، تكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية غربية إلى شمالية غربية.
طقس-معتدل

دافئ نهارًا وبارد ليلًا.. الأرصاد تُعلن طقس السبت

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا السبت، طقس دافئ على كافة الأنحاء نهارا بارد ليلا، كما تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد وتتهيئ الفرصة لسقوط الأمطار على السواحل الشمالية في نهاية الفترة، كما تقل الرؤية في الشبورة المائية الكثيفة صباحا على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية. وبالنسبة لحالة البحر المتوسط، تكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية غربية إلى شمالية غربية.
طقس-معتدل-فى-ميدان-التحرير

معتدل نهارًا بارد ليلًا.. الأرصاد تُعلن طقس اليوم

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم السبت، طقس معتدل على كافة الانحاء نهارا بارد ليلا كما تقل الرؤية فى الشبورة المائية الكثيفة صباحا على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد. كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على خليج السويس. وبالنسبة لحالة البحرالمتوسط ، تكون خفيف الى معتدل وإرتفاع الموج فيه من متر الى متر ونصف والرياح السطحية شمالية شرقية. وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدل وإرتفاع الموج فيه من متر ونصف الى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.
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