أمطار ورياح وبرودة.. الأرصاد تُعلن طقس السبت

تحرير:أ.ش.أ ١٣ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠١:٣٤ م

الأرصاد

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا السبت، طقس معتدل شمالا حتى القاهرة وشمال الصعيد مائل للدفء على جنوب الصعيد نهارا شديد البرودة ليلا كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية يصاحبها سقوط الأمطار غربا، كما تنشط الرياح على شمال البلاد حتى شمال الصعيد تكون مثيرة للرمال والأتربة كما تنشط على البحر المتوسط وتؤدى الى اضطراب شديد فى الملاحة البحرية. وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون مضطرب إلى مضطرب جدا، والرياح السطحية جنوبية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون خفيف إلى معتدل، والرياح السطحية شمالية غربية

بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا: الصغرى العظمى القاهرة 12 19 شبين الكوم 11 19 طنطا 11 18 دمنهور 12 18 الإسكندرية 12 19 بلطيم 11 20 مطروح 10 18 السلوم 09 18 سيوة 06 17 بورسعيد 12 20 دمياط 13 19 الزقازيق 11 19 الاسماعيلية 09 19 السويس 12 19 العريش 10 20 رفح 11 19 رأس سدر 12 20 نخل 04 20 نويبع 14 19 طابا

بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا:

الصغرى العظمى

القاهرة 12 19

شبين الكوم 11 19

طنطا 11 18

دمنهور 12 18

الإسكندرية 12 19

بلطيم 11 20

مطروح 10 18

السلوم 09 18

سيوة 06 17

بورسعيد 12 20

دمياط 13 19

الزقازيق 11 19

الاسماعيلية 09 19

السويس 12 19

العريش 10 20

رفح 11 19

رأس سدر 12 20

نخل 04 20

نويبع 14 19

طابا 09 18

كاترين 03 14

الطور 13 20

شرم الشيخ 15 23

الغردقة 13 23

مرسى علم 12 25

الفيوم 10 20

بنى سويف 10 20

المنيا 09 20

أسيوط 08 21

سوهاج 09 21

قنا 11 22

الأقصر 10 22

أسوان 11 22

أبوسمبل 10 23

الوادى الجديد 07 21

شلاتين 18 26

ابو رماد 18 25

حلايب 20 24

رأس حدربة 19 23





