وائل جمعة لكهربا: «مبروك عودتك لبيتك»

١٣ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠١:٣٩ م

وائل جمعة

علق وائل جمعة، مدافع المنتخب الوطني والنادي الأهلي السابق، على إعلان المارد الأحمر عن التعاقد مع اللاعب محمود عبدالمنعم «كهربا» لمدة أربع سنوات ونصف، تبدأ مطلع يناير المقبل، وجاء ذلك في صفقة انتقال حر بعدما قام «كهربا» بفسخ تعاقده مع نادي أفيش البرتغالي بالتراضي قبل أيام. وتأتي صفقة انتقال كهربا للقلعة للحمراء، في إطار تلبية الاحتياجات التي حددها الجهاز الفني لتدعيم صفوف الفريق في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، ومن المنتظر أن ينضم اللاعب الى تدريبات الفريق وفقا للموعد الذي يحدده رينيه فايلر المدير الفني للأهلي.

وكتب وائل جمعة عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، اليوم الجمعة: " محمود كهربا مبروك عودتك لبيتك مره تانية المسئولية كبيرة والتحدي عظيم... مبروك عليك النادي الأهلي".#Welcom Kahraba محمود كهربا مبروك عودتك لبيتك مره تانيه المسئوليه كبيره والتحدي عظيم ....مبروك عليك النادي الاهلي @MKahraba—