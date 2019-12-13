الوزير: 1.71 مليار دولار تكلفة مشروع مترو الإسكندرية

تحرير:محمد مجلي ١٣ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠١:٤٥ م

كامل الوزير

قال الفريق كامل الوزير، وزير النقل، إن الوزارة حريصة على إتمام مشروع إعادة تأهيل ترام الرمل، والذى ستساهم فيه الوكالة الفرنسية للتنمية بـ100 مليون يورو، مشيرا إلى أنه سيتم عرض الدراسة الخاصة بالمشروع قريبا على القيادة السياسية وأنه بعد التصديق عليها سيتم التعاقد مع الاستشاري الخاص بالمشروع، خلال الاجتماع الذى عقده وزير النقل مع وفد وكالة التنمية الفرنسية (AFD) لبحث سبل دعم عدد من المشروعات في مجالات النقل بحضور رئيس وقيادات الهيئة القومية للانفاق وممثلي وزارة التعاون الدولي والاستثمار.

وأكد الوزير، أنه جاري التنسيق مع جهات التمويل ومنها الوكالة الفرنسية للتنمية بواسطة وزارة الاستثمار والتعاون الدولي لإتمام مشروع تطوير خط سكة حديد أبو قير وتحويله إلى مترو كهربائي، مشيرا إلى أن هذا المشروع الهام الذي سيبلغ تكلفته 1.71 مليار دولار سيشكل مع مشروع إعادة تأهيل ترام الرمل بالإسكندرية نقلة