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الوزير: 1.71 مليار دولار تكلفة مشروع مترو الإسكندرية

تحرير:محمد مجلي ١٣ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠١:٤٥ م
كامل الوزير
كامل الوزير
قال الفريق كامل الوزير، وزير النقل، إن الوزارة حريصة على إتمام مشروع إعادة تأهيل ترام الرمل، والذى ستساهم فيه الوكالة الفرنسية للتنمية بـ100 مليون يورو، مشيرا إلى أنه سيتم عرض الدراسة الخاصة بالمشروع قريبا على القيادة السياسية وأنه بعد التصديق عليها سيتم التعاقد مع الاستشاري الخاص بالمشروع، خلال الاجتماع الذى عقده وزير النقل مع وفد وكالة التنمية الفرنسية (AFD) لبحث سبل دعم عدد من المشروعات في مجالات النقل بحضور رئيس وقيادات الهيئة القومية للانفاق وممثلي وزارة التعاون الدولي والاستثمار.
وأكد الوزير، أنه جاري التنسيق مع جهات التمويل ومنها الوكالة الفرنسية للتنمية بواسطة وزارة الاستثمار والتعاون الدولي لإتمام مشروع تطوير خط سكة حديد أبو قير وتحويله إلى مترو كهربائي، مشيرا إلى أن هذا المشروع الهام الذي سيبلغ تكلفته 1.71 مليار دولار سيشكل مع مشروع إعادة تأهيل ترام الرمل بالإسكندرية نقلة
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الاسكان-الاجتماعى (4)

593 مليون جنيه تكلفة مشروعات «تعمير الصعيد» في قنا

قال محافظ قنا أشرف غريب الداودي، إن إجمالي تكلفة المشروعات التي ينفذها الجهاز التنفيذي لمشروعات تعمير وتنمية جنوب الصعيد بالمحافظة بلغت 593 مليون جنيه. وأوضح المحافظ خلال لقائه اليوم الجمعة مع رئيس الجهاز المركزي للتعمير بجنوب الصعيد محمد مصطفي، أن مشروعات الجهاز بالمحافظة تشمل: تطوير محطة الألبان بالمعنا بمدينة قنا، وإنشاء 106 عمارات سكنية تضم 2544 وحدة سكنية بالإضافة إلى إنشاء إدارات وحدات لمديرية التضامن الاجتماعي وإحلال وتجديد وتدعيم شبكات الكهرباء بقرى "الكلاحين، المسيد، جزيرة الحمودى، بلاد المال البحري، الدهسه".
البصل

المصري معروف بجودته.. «الزراعة» ترد على تراجع صادرات البصل

نفى مجلس الوزراء ما تردد في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء عن تراجع صادرات محصول البصل المصري لضعف جودته. وذكر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، في بيان اليوم الجمعة، أنه تواصل مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، وأكدت أنه لا صحة لتراجع صادرات محصول البصل المصري، وأن العام الحالي قد شهد زيادة ملحوظة في صادرات محصول البصل بما يقارب 45% عن العام الماضي، مُشددةً على جودة وسلامة محصول البصل المُصدَّر، وأنه لم يتم تلقي أي شكاوى من الدول المستوردة للمحصول.
وزير-التموين - على المصيلحي (2)

بيع لحوم منتهية الصلاحية بالمجمعات الاستهلاكية.. التموين ترد

نفى مجلس الوزراء، اليوم الجمعة، صحة ما تردد في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء حول قيام وزارة التموين ببيع لحوم منتهية الصلاحية بالمجمعات الاستهلاكية بأسعار مخفضة. وذكر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، أنه بالتواصل مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، أكدت أنه لا صحة لوجود أي لحوم منتهية الصلاحية بالمجمعات الاستهلاكية التابعة للوزارة، مشددة على أن جميع اللحوم المتداولة بالمجمعات الاستهلاكية آمنة وسليمة تمامًا، وصالحة للاستهلاك الآدمي، وتخضع للفحص والرقابة من قبل الجهات المعنية، مُوضحةً أن قرار تخفيض سعر اللحوم يأتي في إطار حرص الدولة على تخفيف العبء عن المواطنين.
ايناس-عبد-الدايم-وزيرة-الثقافة-تزور-معرض-الكتاب-بالاسكندرية (1)

هل الميزانية تُهدد انعقاد معرض الكتاب في دورة 2020؟

نفى مجلس الوزراء ما تردد في بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء حول وجود أزمة بميزانية معرض الكتاب تُهدد انعقاد دورة 2020. وذكر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء في بيان اليوم الجمعة، أنه بالتواصل مع وزارة الثقافة، أكدت أنه لا صحة لوجود أزمة بميزانية معرض الكتاب، مُشيرةً إلى انطلاق المعرض في موعده المُقرر خلال الفترة من 22 يناير حتى 4 فبراير القادم، مع توفير كافة الموارد المالية والدعم اللازم من أجل إخراج معرض القاهرة الدولي للكتاب بشكل يليق بمكانة وأهمية مصر، باعتباره أكبر المعارض العربية والإفريقية.
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قطار - أرشيفية

سفير المجر بالقاهرة: بدء توريد عربات القطار لمصر في 2020

قال سفير المجر بالقاهرة بيتر كيفك إنه من المتوقع بدء توريد بعض عربات القطار لمصر في الربع الأول من عام 2020 والتي ستدعم برنامج التحديث الذي تنفذه هيئة السكك الحديدية في مصر، مشيرا إلى أن العربات الجديدة ستزيد من مستوى الراحة في وسائل النقل العام وستقلل من مخاطر الحوادث. وأعرب سفير المجر، عن سعادته بعودة القطارات المجرية لمصر، .موضحا أن الشركة المجرية " جانز –مافيج " كانت تقوم بتوريد عربات القطار للسكك الحديدية لمصر خلال فترة الستينيات والسبعينات.
وزير-النقل-كامل-الوزير-في-البحيرة (1)

كامل الوزير يهاجم النقابات العمالية بقطاع النقل

شن كامل الوزير وزير النقل، هجوما حادا على النقابات العمالية في قطاع النقل، متهما إياهم بعرقلة أي عمليات تطوير داخل القطاع، بحجة الدفاع عن حقوق العاملين. وطالب خلال مشاركته في اجتماع لجنة النقل والمواصلات في مجلس النواب، برئاسة هشام عبد الواحد، بضرورة وضع حد لما وصفه تجاوزات النقابات العمالية، قائلا: "النقابات العمالية بتقوي العمال على الغلط وهما مش فاهمين، كل ما اخد قرار لتطوير هيئة خاسرة، الناس تهيج ويقولك بيشردنا، إزاي مؤسسة خسرانة وعاوزة تاخد أرباح؟!، أنا جاي من مؤسسة متعرفش الكلام دا".
مصطفى-مدبولي

مدبولي يشهد دخول ماكينة الحفر العميق محطة «ماسبيرو»

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إن جهود الدولة من أجل النهوض بكافة مرافق قطاع النقل تأتي بهدف تحقيق الربط بين مختلف أنحاء الجمهورية، بما يخدم أهداف التنمية ويسهم في التيسير على المواطنين، فمرفق مترو الأنفاق شريان حيوي مهم ينقل ملايين الركاب يوميا، وهناك تكليفات من الرئيس عبد الفتاح السيسي بالعمل على استكمال كافة مراحله والارتقاء بالخدمات التي يقدمها، جاء ذلك خلال حضوره إطلاق إشارة دخول ماكينة الحفر العميق لمحطة ماسبيرو، ضمن محطات الجزء الأول من المرحلة الثالثة من الخط الثالث لمترو أنفاق القاهرة الكبرى.
الفريق كامل الوزير - وزير النقل

كامل الوزير: السيسي يعمل لأجل العلاقة القوية بينه وبين ربه

قال الفريق كامل الوزير، وزير النقل والمواصلات، إنه على علاقة بالرئيس عبدالفتاح السيسي منذ زمن طويل، لافتًا إلى أنه يعمل لمصلحة البلد قبل أن يكون وزيرًا للدفاع، إذ كان يفكر في كل موضوع يرد له، وكذلك في أسبابه، وكيف تتقدم مصر وتصبح غنية، وفي عمل مشروعات قومية عملاقة، مضيفًا خلال لقائه في برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة «صدى البلد»، مع الإعلامي أحمد موسى، أنه سيكتب في مذكراته عن الرئيس عبدالفتاح السيسي كلاما كثيرا وما فعله للبلاد، موضحا أن السبب فيما يقدمه لمصر هو حبه لها والعلاقة القوية بينه وبين ربه، ومصلحة الشعب.
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