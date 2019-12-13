593 مليون جنيه تكلفة مشروعات «تعمير الصعيد» في قنا

تحرير:أ.ش.أ ١٣ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠١:٥١ م

وحدات سكنية - أرشيفية

قال محافظ قنا أشرف غريب الداودي، إن إجمالي تكلفة المشروعات التي ينفذها الجهاز التنفيذي لمشروعات تعمير وتنمية جنوب الصعيد بالمحافظة بلغت 593 مليون جنيه. وأوضح المحافظ خلال لقائه اليوم الجمعة مع رئيس الجهاز المركزي للتعمير بجنوب الصعيد محمد مصطفي، أن مشروعات الجهاز بالمحافظة تشمل: تطوير محطة الألبان بالمعنا بمدينة قنا، وإنشاء 106 عمارات سكنية تضم 2544 وحدة سكنية بالإضافة إلى إنشاء إدارات وحدات لمديرية التضامن الاجتماعي وإحلال وتجديد وتدعيم شبكات الكهرباء بقرى "الكلاحين، المسيد، جزيرة الحمودى، بلاد المال البحري، الدهسه".

وأضاف أنه تم إعادة تأهيل وإعمار 197 منزلا ضمن مشروع الأسر الأولى بالرعاية بالقري الأكثر احتياجا (سكن كريم) التابعة لوزارة الأوقاف، كما تم تحسين بيئة السكن ضمن مشروع (سترة) التابع لمؤسسة مصر الخير حيث تم رفع كفاءة 86 منزلا بقريتي دندرة بمركز قنا وقرية الخرانقة بمركز قوص.