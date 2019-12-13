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593 مليون جنيه تكلفة مشروعات «تعمير الصعيد» في قنا

تحرير:أ.ش.أ ١٣ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠١:٥١ م
وحدات سكنية - أرشيفية
وحدات سكنية - أرشيفية
قال محافظ قنا أشرف غريب الداودي، إن إجمالي تكلفة المشروعات التي ينفذها الجهاز التنفيذي لمشروعات تعمير وتنمية جنوب الصعيد بالمحافظة بلغت 593 مليون جنيه. وأوضح المحافظ خلال لقائه اليوم الجمعة مع رئيس الجهاز المركزي للتعمير بجنوب الصعيد محمد مصطفي، أن مشروعات الجهاز بالمحافظة تشمل: تطوير محطة الألبان بالمعنا بمدينة قنا، وإنشاء 106 عمارات سكنية تضم 2544 وحدة سكنية بالإضافة إلى إنشاء إدارات وحدات لمديرية التضامن الاجتماعي وإحلال وتجديد وتدعيم شبكات الكهرباء بقرى "الكلاحين، المسيد، جزيرة الحمودى، بلاد المال البحري، الدهسه".
وأضاف أنه تم إعادة تأهيل وإعمار 197 منزلا ضمن مشروع الأسر الأولى بالرعاية بالقري الأكثر احتياجا (سكن كريم) التابعة لوزارة الأوقاف، كما تم تحسين بيئة السكن ضمن مشروع (سترة) التابع لمؤسسة مصر الخير حيث تم رفع كفاءة 86 منزلا بقريتي دندرة بمركز قنا وقرية الخرانقة بمركز قوص.         
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الفريق -مهندس-كامل -الوزير (2)

الوزير: 1.71 مليار دولار تكلفة مشروع مترو الإسكندرية

قال الفريق كامل الوزير، وزير النقل، إن الوزارة حريصة على إتمام مشروع إعادة تأهيل ترام الرمل، والذى ستساهم فيه الوكالة الفرنسية للتنمية بـ100 مليون يورو، مشيرا إلى أنه سيتم عرض الدراسة الخاصة بالمشروع قريبا على القيادة السياسية وأنه بعد التصديق عليها سيتم التعاقد مع الاستشاري الخاص بالمشروع، خلال الاجتماع الذى عقده وزير النقل مع وفد وكالة التنمية الفرنسية (AFD) لبحث سبل دعم عدد من المشروعات في مجالات النقل بحضور رئيس وقيادات الهيئة القومية للانفاق وممثلي وزارة التعاون الدولي والاستثمار.
البصل

المصري معروف بجودته.. «الزراعة» ترد على تراجع صادرات البصل

نفى مجلس الوزراء ما تردد في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء عن تراجع صادرات محصول البصل المصري لضعف جودته. وذكر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، في بيان اليوم الجمعة، أنه تواصل مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، وأكدت أنه لا صحة لتراجع صادرات محصول البصل المصري، وأن العام الحالي قد شهد زيادة ملحوظة في صادرات محصول البصل بما يقارب 45% عن العام الماضي، مُشددةً على جودة وسلامة محصول البصل المُصدَّر، وأنه لم يتم تلقي أي شكاوى من الدول المستوردة للمحصول.
وزير-التموين - على المصيلحي (2)

بيع لحوم منتهية الصلاحية بالمجمعات الاستهلاكية.. التموين ترد

نفى مجلس الوزراء، اليوم الجمعة، صحة ما تردد في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء حول قيام وزارة التموين ببيع لحوم منتهية الصلاحية بالمجمعات الاستهلاكية بأسعار مخفضة. وذكر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، أنه بالتواصل مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، أكدت أنه لا صحة لوجود أي لحوم منتهية الصلاحية بالمجمعات الاستهلاكية التابعة للوزارة، مشددة على أن جميع اللحوم المتداولة بالمجمعات الاستهلاكية آمنة وسليمة تمامًا، وصالحة للاستهلاك الآدمي، وتخضع للفحص والرقابة من قبل الجهات المعنية، مُوضحةً أن قرار تخفيض سعر اللحوم يأتي في إطار حرص الدولة على تخفيف العبء عن المواطنين.
ايناس-عبد-الدايم-وزيرة-الثقافة-تزور-معرض-الكتاب-بالاسكندرية (1)

هل الميزانية تُهدد انعقاد معرض الكتاب في دورة 2020؟

نفى مجلس الوزراء ما تردد في بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء حول وجود أزمة بميزانية معرض الكتاب تُهدد انعقاد دورة 2020. وذكر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء في بيان اليوم الجمعة، أنه بالتواصل مع وزارة الثقافة، أكدت أنه لا صحة لوجود أزمة بميزانية معرض الكتاب، مُشيرةً إلى انطلاق المعرض في موعده المُقرر خلال الفترة من 22 يناير حتى 4 فبراير القادم، مع توفير كافة الموارد المالية والدعم اللازم من أجل إخراج معرض القاهرة الدولي للكتاب بشكل يليق بمكانة وأهمية مصر، باعتباره أكبر المعارض العربية والإفريقية.
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سحر-نصر

الاستثمار تطرح 147 وحدة صناعية مُرفّقة في بنها

أعلنت وزارة الاستثمار والتعاون الدولي، والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، طرح 147 وحدة صناعية، كاملة التشطيب والمرافق، كهرباء ومياه وصرف صحي وصرف صناعي واتصالات وإنترنت، بالمنطقة الاستثمارية بمدينة بنها، بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة. وقالت الوزارة إن مساحات هذه الوحدات تتراوح بين 240 مترا مربعا وحتى 360 مترا مربعا للمشروع الواحد، على أن تُصدر لها كافة الموافقات والتراخيص من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وذلك وفقا لأحكام قانون الاستثمار ولائحته التنفيذية.
توك-توك

الإسكان: حملات لضبط «التكاتك» بمدينتي دمياط وبدر

قال رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة والمشرف على مدينة المنصورة الجديدة محمد رجب، إنه تم شن حملة مكبرة لإزالة الإشغالات والتعديات على الأرصفة وأمام المحال التجارية والكافيتريات شملت عدة أنحاء بمدينة دمياط الجديدة، وذلك بالتنسيق مع شرطة والمرافق وقسم شرطة المدينة والإدارات المختصة. وأضاف رجب في بيان لوزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية، اليوم الخميس: "تمت مصادرة المضبوطات، وجارٍ اتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية حيال المخالفين"، مشيراً إلى أنه تم التنبيه على مسئولي جهاز المدينة بمتابعة ما تم إزالته لعدم العودة للمخالفة مرة أخرى.
عاصم-الجزار-وزير-الإسكان (3)

الإسكان: تنفيذ 11 مشروعًا في الإسماعيلية بـ 823 مليون جنيه

قال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إنه يجري تنفيذ 4 مشروعات لمياه الشرب، و7 مشروعات للصرف الصحي، بمحافظة الإسماعيلية، بتكلفة 823 مليون جنيه، لخدمة نحو نصف مليون نسمة، ومن المقرر الانتهاء من تنفيذها تباعاً حتى شهر سبتمبر 2020. وبالنسبة لمشروعات مياه الشرب، قال الدكتور عاصم الجزار -في بيان الوزارة اليوم الخميس، إنه يتم تنفيذ مشروع محطة مياه مدينة المستقبل، بطاقة 34/68 ألف م3/يوم، ومشروع استكمال محطة مياه الشرب المدمجة بقرية أبو طفيلة، بطاقة ألفى م3/يوم، ومشروع محطة مياه المحسمة فائقة الترشيح، بطاقة 5 آلاف م3/يوم، ومشروع محطة مياه القصاصين فائقة الترشيح، بطاقة 15 ألف م3/يوم.
الرئيس-السيسى

السيسي يفتتح مشروعي الإسكان وفندق اللسان بدمياط

افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، مشروعين عبر تقنية (الفيديو كونفرس) في محافظة دمياط، وهما: مشروع الإسكان المتوسط بدار مصر بمدينة دمياط الجديدة، والذي يتضمن 194 عمارة سكنية، وأزاح الستار المهندس محمد السيد رجب رئيس جهاز مدينة دمياط الجديدة، والمقدم محمد أسامة عبد القادر المشرف على المشروع، وفندق "شتيجنبرجر" اللسان بمدينة رأس البر بمحافظة دمياط، وأزاح الستار عادل والي العضو المنتدب للشركة القابضة للسياحة والفنادق، وهشام سعيد مدير عام الفندق.
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