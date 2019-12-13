تعليق ساخر من صلاح عبدالله بعد تعاقد الأهلي مع كهربا

١٣ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠١:٥٣ م

كهربا

علق الفنان صلاح عبد الله، على إعلان النادي الأهلي عن التعاقد مع اللاعب محمود عبدالمنعم «كهربا» لمدة أربع سنوات ونصف، تبدأ مطلع يناير المقبل، وجاء ذلك في صفقة انتقال حر بعدما قام «كهربا» بفسخ تعاقده مع نادي أفيش البرتغالي بالتراضي قبل أيام. وتأتي صفقة انتقال كهربا للقلعة للحمراء، في إطار تلبية الاحتياجات التي حددها الجهاز الفني لتدعيم صفوف الفريق في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، ومن المنتظر أن ينضم اللاعب الى تدريبات الفريق وفقا للموعد الذي يحدده رينيه فايلر المدير الفني للأهلي.

وكتب صلاح عبد الله عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، اليوم الجمعة: "خدوا الكهربا مننا.. بس العدَّاد عندنا، جمعة مباركة وربنا يهدي الجميع".خدوا الكهربا مننا/بس العدَّاد عندنا??????????جمعة مباركة وربنا يهدي الجميع???? pic.twitter.com/8zsXmFjBwR— salah abdallah صلاح عبدالله (@SalahAbdallah)