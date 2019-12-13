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مقتل وإصابة 16 شخصًا في انفجار قنبلة شرقي أفغانستان

تحرير:أ.ش.أ ١٣ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠١:٥٧ م
انفجار - أرشيفية
انفجار - أرشيفية
لقى ما لا يقل عن عشرة أشخاص مدنيين مصرعهم ، فيما أصيب ستة آخرين بجروح؛ جراء انفجار قنبلة مزروعة على جانب الطريق بوسط محافظة "غازني" الواقعة شرقي أفغانستان. وأوضح متحدث باسم الرئاسة صديق صديقي في تغريدة نشرها على موقع التدوينات الصغيرة "تويتر" أوردتها قناة "طلوع" الأفغانية اليوم الجمعة، أن ضحايا الحادث كانوا على طريق سفر داخل مركبة، ملقيًا باللائمة في وقوع الانفجار على حركة "طالبان" المتمردة.
كما قالت القناة الأفغانية إنه تم رصد وقوع الحادث صباح اليوم وأن المركبة كانت في طريقها من محافظة "دايكندي" إلى محافظة "غازني"، وأن من بين الضحايا القتلى أربعة أطفال. ويأتي الحادث بعد أيام من تنفيذ حركة "طالبان" اعتداءً وسط محافظة "بروان" الأفغانية استهدفت خلاله قاعدة "باجرام" العسكرية الجوية الأمريكية
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انفجار-في- ديار -بكر (3)

إصابة 25 شخصًا في انفجار بمبني سكني شرق ألمانيا

أعلنت الشرطة الألمانية إصابة 25 شخصا على الأقل اليوم الجمعة، في انفجار وقع بمبنى سكني في مدينة "بلانكنبرج" الواقعة شرقي البلاد.
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تشيلي: لا ناجين من حادث تحطم طائرة عسكرية

أعلنت تشيلي أن عمليات البحث لم تؤد إلى العثور عن ناجين من طائرة شحن تحطمت خلال رحلتها إلى القارة القطبية الجنوبية وعلى متنها 38 شخصا. وقال إدواردو موسكايرا، الجنرال بسلاح الجو، في تصريح نقلته قناة "روسيا اليوم"، "إنه جمع أشلاء بشرية خلال عملية البحث، لكنه لم يعثر على أي ناجين"، موضحا أن الطائرة لم ترسل أي إشارات استغاثة، مرجحا هبوط الطائرة اضطراريا بعد نفاد الوقود. يذكر أن طائرة نقل عسكرية من طراز "سي 130 هيركليز" اختفت بعد فترة وجيزة من إقلاعها في وقت متأخر من مساء الاثنين الماضي من مدينة بونتا أريناس في تشيلي، باتجاه قاعدة في القارة القطبية الجنوبية.
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ارتفاع حصيلة قتلى ثوران بركان نيوزيلندا إلى 14 شخصًا

ارتفعت حصيلة ضحايا ثوران بركان جزيرة "وايت آيلاند" النيوزيلندية إلى 14 قتيلا. وقالت السلطات في نيوزيلندا، وفقا لقناة "روسيا اليوم" الجمعة، "إن فرق الإنقاذ انتشلت 6 جثث لقوا مصرعهم جراء حمم البركان الذي ثار مؤخرا في الجزيرة، وإن الجثث تم نقلها على سفينة"، مرجحة إمكانية ثوران البركان مرة أخرى خلال الـ24 ساعة المقبلة، وهو ما قد يعقد مهمات رجال الإنقاذ. وكشفت صحيفة "الجارديان" البريطانية، أن الظروف غير المستقرة، وأن الغازات السامة وسقوط الرماد منع فرق الإنقاذ من البحث في إجراء عمليات بحث وإغاثة على البر في الجزيرة، التي تقع على بعد 30 ميلا من الساحل الشرقي للجزيرة الشمالية في نيوزيلندا.
علم-الاتحاد-الأوروبي

الاتحاد الأوروبي: اتفاق أردوغان والسراج انتهاك للقانون الدولي

اعتبر قادة دول الاتحاد الأوروبي الاتفاق حول ترسيم حدود مناطق النفوذ في المتوسط بين تركيا وحكومة الوفاق الوطني الليبية، انتهاكا للقانون الدولي. وجاء في مسودة البيان الختامي للاجتماع الوزاري الأخير للاتحاد في بروكسل، وفقا لقناة "روسيا اليوم" الفضائية مساء أمس الأربعاء، أنه من المتوقع أن يصدر عن القمة الأوروبية هذا الأسبوع، أن "مذكرة التفاهم التركية الليبية حول ترسيم حدود المناطق الاقتصادية البحرية في المتوسط، تنتهك الحقوق السيادية لدول ثالثة ولا تتطابق مع قانون البحار للأمم المتحدة".
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انفجار-في- ديار -بكر (3)

إصابة 25 شخصًا في انفجار بمبني سكني شرق ألمانيا

أعلنت الشرطة الألمانية إصابة 25 شخصا على الأقل اليوم الجمعة، في انفجار وقع بمبنى سكني في مدينة "بلانكنبرج" الواقعة شرقي البلاد.
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مصرع 5 أشخاص وفقدان 35 آخرين في انهيار أرضي بأفغانستان

لقى 5 من عمال المناجم الذين يعملون بشكل غير قانوني حتفهم فيما اعتُبر 35 أخرون في عداد المفقودين في انهيار أرضي في منجم للذهب بإقليم بدخشان شمال أفغانستان. ونقلت وكالة أنباء "خاما برس" الأفغانية اليوم الخميس عن محمد نزاري المتحدث باسم إقليم بدخشان، قوله إن 5 من عمال المناجم الذين يعملون بشكل غير قانوني لقوا حتفهم نتيجة انهيار أرضي في منجم بدخشان الذهبي واعتُبر 35 أخرون في عداد المفقودين. وأكد نزاري وجود 40 عاملاً في منجم ذهب في قرية خالي بحي راغ بدخشان وقت حدوث الانهيار الأرضي، قائلا إن سكان القرية عثروا على خمس جثث بعد الانهيار الأرضي، ولكن لا يزال 35 عاملاً آخرين في عداد المفقوين.
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5 قتلى و20 مصابًا في انفجار بركان بجزيرة نيوزيلندية

أعلنت الشرطة النيوزيلندية، مصرع 5 أشخاص، وإصابة 20 آخرين بينهم مواطنون محليون وسياح أجانب؛ بعد انفجار بركان على متن وايت آيلاند. وأشارت الشرطة حسب ما نقلته صحيفة "الجارديان" البريطانية إلى أنه خلال عمليات الإنقاذ بالمروحيات والطائرات بعد انفجار البركان على الجزيرة مساء الإثنين، لم يتم العثور على أي علامات على وجود حياة في أي وقت، مضيفًا أن الشرطة تعتقد أن أي شخص خرج من الجزيرة حيا تم إنقاذه أثناء عمليات الإجلاء. وأوضحت الشرطة أن هناك ما يصل إلى 20 شخصًا ما زالوا مفقودين، مؤكدة أن المسؤولين يعملون بشكل عاجل؛ لتأكيد عدد دقيق للضحايا.
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وفاة طبيب ياباني بارز بعد إصابته جراء إطلاق نار بأفغانستان

أعلنت مستشفى في أفغانستان اليوم الأربعاء، وفاة الطبيب الياباني "تيتسو ناكامورا" الذي يعمل في مجال الإغاثة عقب إصابته جراء تعرضه لإطلاق نار من قبل مسلحين مجهولين في إقليم "نانجارهار" الواقع شرقي البلاد. وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية (إن.إتش.كيه.) أن ناكامورا كان معروفا بمساعدته في جهود إعادة الإعمار في أفغانستان، إلا أنها لم تتطرق إلى المزيد من التفاصيل بهذا الصدد.
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