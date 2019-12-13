«شماريخ على فيسبوك».. الشرطة تكشف حيلة عامل بالمطرية

١٣ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٢:١٢ م

ألعاب نارية

تصدى ضباط مباحث القاهرة وإدارة تكنولوجيا المعلومات إلى مخطط شخصين بطرح كمية من الألعاب النارية للبيع، البداية كانت برصد الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات قيام أحد الأشخاص بنشر صور ومشاركات تتضمن الإعلان عن بيع ألعاب نارية "شماريخ" مجهولة المصدر على موقع التواصل الإجتماعى "فيسبوك". وأسفرت التحريات أن مرتكب الواقعة مقيم بدائرة قسم شرطة المطرية بالقاهرة، وأمكن ضبطه بمحل إقامته عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع مصلحة الأمن العام ومديرية أمن القاهرة.

بالتفتيش تم ضبط جهاز الهاتف المحمول المستخدم في ارتكاب الواقعة، والذى بفحصه تبين وجود آثار ودلائل عبارة عن الصور والمشاركات المشار إليها، إذ تبين قيامه بإنشاء وإدارة صفحة أخرى تتضمن مشاركات عروض لبيع الشماريخ.كما تمكنت إدارة مباحث التموين بمديرية أمن القاهرة من ضبط مسئول عن شركة شحن؛ لإدارته الشركة



بالتفتيش تم ضبط جهاز الهاتف المحمول المستخدم في ارتكاب الواقعة، والذى بفحصه تبين وجود آثار ودلائل عبارة عن الصور والمشاركات المشار إليها، إذ تبين قيامه بإنشاء وإدارة صفحة أخرى تتضمن مشاركات عروض لبيع الشماريخ.



كما تمكنت إدارة مباحث التموين بمديرية أمن القاهرة من ضبط مسئول عن شركة شحن؛ لإدارته الشركة بدون ترخيص وحيازته كميات كبيرة من الألعاب النارية مجهولة المصدر والمحظور تداولها بالبلاد بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة، وعُثر بداخل الشركة على 698 قطعة ألعاب نارية مختلفة الأنواع وجميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها.



بمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.



