النباتات المنزلية.. تقيك من الأمراض وتحسن الذاكرة

النباتات تجعلنا سعداء، لا يمكن إنكار ذلك، حيث تساعدك على الشعور بالراحة والهدوء، فكشف مسح أجري في أربعة مستشفيات، أن 79% من المرضى يشعرون بالاسترخاء والراحة.

تحرير:إسراء سليمان ١٧ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٢:٠٠ م

فوائد النبتات

من المؤكد أن زراعة النباتات هامة بشكل كبير، حيث أثبتت العديد من الدراسات والأبحاث، أن العيش بالقرب من حديقة، له فوائد صحية وعلاجية متعددة، ولكن الذي لا تعلمه أيضًا أن وجود نباتات مختلفة ومتنوعة داخل المنزل، من الأشياء الهامة التي يجب وضعها في الاعتبار أيضًا، لأنه يمنحك فوائد كثيرة، أنت دائمًا بحاجة إليها، على سبيل المثال التخفيف من التوتر والغضب والقق، والتعزيز من الانتباه، إضافة إلى تعديل الحالة المزاجية، وغيرها من الفوائد الهامة الأخرى، نقلًا عن "boldsky".

أي شخص يعيش بجانب مساحات خضراء، يعلم جيدًا أهمية ذلك على الصحة العامة، فالنباتات لا تزين فقط المنطقة او المكان الي تعيش به، ولكن تحسن من "المود" أيضًا، من المؤكد أنك شعرت بالسعادة عند رؤية الورد الأحمر أو النباتات متعددة الألوان، فبداية من فوائدها في التعزيز من الحالة المزاجية إلى استخدامها كحلول لعديد