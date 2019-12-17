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النباتات المنزلية.. تقيك من الأمراض وتحسن الذاكرة

النباتات تجعلنا سعداء، لا يمكن إنكار ذلك، حيث تساعدك على الشعور بالراحة والهدوء، فكشف مسح أجري في أربعة مستشفيات، أن 79% من المرضى يشعرون بالاسترخاء والراحة.
تحرير:إسراء سليمان ١٧ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٢:٠٠ م
فوائد النبتات
فوائد النبتات
من المؤكد أن زراعة النباتات هامة بشكل كبير، حيث أثبتت العديد من الدراسات والأبحاث، أن العيش بالقرب من حديقة، له فوائد صحية وعلاجية متعددة، ولكن الذي لا تعلمه أيضًا أن وجود نباتات مختلفة ومتنوعة داخل المنزل، من الأشياء الهامة التي يجب وضعها في الاعتبار أيضًا، لأنه يمنحك فوائد كثيرة، أنت دائمًا بحاجة إليها، على سبيل المثال التخفيف من التوتر والغضب والقق، والتعزيز من الانتباه، إضافة إلى تعديل الحالة المزاجية، وغيرها من الفوائد الهامة الأخرى، نقلًا عن "boldsky".
أي شخص يعيش بجانب مساحات خضراء، يعلم جيدًا أهمية ذلك على الصحة العامة، فالنباتات لا تزين فقط المنطقة او المكان الي تعيش به، ولكن تحسن من "المود" أيضًا، من المؤكد أنك شعرت بالسعادة عند رؤية الورد الأحمر أو النباتات متعددة الألوان، فبداية من فوائدها في التعزيز من الحالة المزاجية إلى استخدامها كحلول لعديد
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تغيير-الملابس-الداخلية

ماذا يحدث لرئتيك عند تجفيف الملابس داخل المنزل؟

ليس هناك شيء أفضل من رائحة الملابس التي تم تجفيفها بعد الغسل، ولكن غالبا لا يمكن تجربة هذا الإحساس إلا في الصيف، حيث تكون الشمس ساطعة ولا وجود للأمطار. وخلال فصل الشتاء قد تستنشق في الملابس المجففة بعض الروائح غير المستحبة ولا تعرف السبب، ولكن أكثر ما تركز عليه في الأيام الباردة تجفيف الملابس داخل المنزل لكي لا تتعرض للأتربة والأمطار التي تجعلها تتسخ من جديد، وما عليك معرفته أن تجفيف الملابس بالداخل يجعل منزلك أكثر رطوبة، وهو بالضبط نوع البيئة التي يزدهر فيها العفن والفطريات الأخرى.
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دفي منزلك.. واجه الطقس البارد بـ 6 طرق

ربما تاخر الشتاء هذا العام لكنه جاء بكامل قوته وبدون سابق إنذار، حيث تهطل الأمطار في كل مكان، والرياح الباردة تغزو الشوارع، وبهذا استعد الجميع من خلال ارتداء الملابس الثقيلة وتناول المشروبات الدافئة والحصول على الطعام الذي يزودهم بالطاقة من أجل محاربة الطقس البارد، وتجنب الرعشة الناتجة عن برودة الجسم. إذا كنت تريد تحصين نفسك ضد أمراض الشتاء جميعها، فهناك بعض الخطوات التي عليك القيام بها واسبق الشتاء بخطوة بما أنه جاء بكل قوته، وفقا لما ذكر موقع Beaucare.
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بدأ بآلام في الظهر| معاناة امرأة مع سرطان البنكرياس

عندما يجد الحب طريقه إلى شخصين ويهتديان إلى الخطوات الصحيحة التي يكون في نهايتها زواج حقيقي، قد تكون هناك عقبة يمكن التصدي لها وأخرى سيكون الحزن في نهايتها، فهذه قصة أليكس وهالي سباركل اللذين تعرفا على بعضهما لأول مرة في الثانوية. كان أليكس متحمسا كثيرا فور علمه بحمل زوجته، وبالتالي ينتظر وصول مولوده الثاني، وكان كل ذلك في عام 2017، كما أن "هالي" البالغة من العمر 34 عاما كانت تريد دائما أن تصبح أمًّا وبالفعل تحقق حلمها مرة أخرى بحملها الثاني، وذلك وفقا لما ذكره موقع "الديلي ميل" البريطاني.
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الكركم

«الكركم».. توابل صحية وماسك طبيعي مضاد للبثور

الكركم من التوابل الهامة في كل مطبخ، حيث تعطي مذاق رائع للطعام، وتمنحك العديد من الفوائد الصحية والعلاجية، وذلك لأنها تحتوي على مكون قوي يسمى "الكركمين"، يعتبر الكركم مضاد قوي للالتهابات، كما يحارب السرطان، مفيد لصحة الكبد، ويساعد في السيطرة على مرض السكري، على الجانب الآخر، يستخدم في عديد من الماسكات الطبيعية، على سبيل المثال ماسك الكركم مع العسل، يعمل على توهج البشرة، ويقلل من البثور، وغيرها من الماسكات الأخرى، نقلًا عن الموقع الأمريكي "boldsky".
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غسيل الأسنان والرياضة.. عادات صحية قد تضرك

توجد بعض من العادات الصحية التي نفعلها كل يوم، على سبيل المثال تناول كميات كافية من المياه، ممارسة تمرينات رياضية في الساعات الأولى من النهار، إضافة إلى تناول كوب من القهوة، وبعض الأشخاص يقومون بتناول مكملات غذائية، قد تلحق الضرر بهم، وتؤدي إلى الكثير من الآثار الجانبية، هذه العادات تعتبر صحية من الخارج، ولكن الإفراط في ممارستها، قد ينتج عنه ضرر كبير بك، على سبيل المثال الإفراط في الرياضة الشاقة، قد يؤذي بعضلاتك على المدى الطويل، وذلك نقلًا عن "timesofindia".
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