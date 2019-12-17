النباتات المنزلية.. تقيك من الأمراض وتحسن الذاكرة

النباتات تجعلنا سعداء، لا يمكن إنكار ذلك، حيث تساعدك على الشعور بالراحة والهدوء، فكشف مسح أجري في أربعة مستشفيات، أن 79% من المرضى يشعرون بالاسترخاء والراحة.
من المؤكد أن زراعة النباتات هامة بشكل كبير، حيث أثبتت العديد من الدراسات والأبحاث، أن العيش بالقرب من حديقة، له فوائد صحية وعلاجية متعددة، ولكن الذي لا تعلمه أيضًا أن وجود نباتات مختلفة ومتنوعة داخل المنزل، من الأشياء الهامة التي يجب وضعها في الاعتبار أيضًا، لأنه يمنحك فوائد كثيرة، أنت دائمًا بحاجة إليها، على سبيل المثال التخفيف من التوتر والغضب والقق، والتعزيز من الانتباه، إضافة إلى تعديل الحالة المزاجية، وغيرها من الفوائد الهامة الأخرى، نقلًا عن "boldsky".
أي شخص يعيش بجانب مساحات خضراء، يعلم جيدًا أهمية ذلك على الصحة العامة، فالنباتات لا تزين فقط المنطقة او المكان الي تعيش به، ولكن تحسن من "المود" أيضًا، من المؤكد أنك شعرت بالسعادة عند رؤية الورد الأحمر أو النباتات متعددة الألوان، فبداية من فوائدها في التعزيز من الحالة المزاجية إلى استخدامها كحلول لعديد
أي شخص يعيش بجانب مساحات خضراء، يعلم جيدًا أهمية ذلك على الصحة العامة، فالنباتات لا تزين فقط المنطقة او المكان الي تعيش به، ولكن تحسن من "المود" أيضًا، من المؤكد أنك شعرت بالسعادة عند رؤية الورد الأحمر أو النباتات متعددة الألوان، فبداية من فوائدها في التعزيز من الحالة المزاجية إلى استخدامها كحلول لعديد من المشكلات الصحية، فسحر الطبيعية الخضراء، يساعد في التخفيف من مشكلات الجهاز الهضمي، والتقليل من معدلات التوتر والغضب، والتهدئة من الحروق.
يتميز كل نوع من النباتات بخصائص محددة، كما أثبتت الأبحاث والدراسات أن البناتات التي تزرع خارج او داخل المنزل، تؤثر بشكل إيجابي على الصحة البدنية والجسدية، ففي السنوات الحالية كان هناك ارتفاع مفاجئ في عدد الأشخاص الذين يلجأون إلى النباتات للراحة والاسترخاء، وما يلي بعض من الآثار الإيجابية لوجود نباتات في المنزل:
1- يخفف من التوتر والقلق
وضحت العديد من الدراسات أن النباتات يمكن أن تساعد في تقليل التوتر والقلق، وتعزيز دورة نوم جيدة، وفقًا لبحث أجراه باحثون في جامعة ولاية كانساس ، فقد تبين أن إضافة النباتات في الغرف ، وخاصة غرف المستشفيات ، كان لها تأثير إيجابي على معدلات الشفاء للمرضى، حيث قارنت الدراسة بين غرف المرضى التي توجد بها نباتات، والغرف الأخرى الخالية من النباتات، فكشفت أن المرضى في الغرف التي تحتوي على نباتات لديهم معدلات أقل من التعب والقلق، فنبات اللافندر يساعد بشكل كبير على تهدئة الأرق والعصبية.
2- يعزز الحالة المزاجية
النباتات تجعلنا سعداء، لا يمكن إنكار ذلك، حيث تساعدك على الشعور بالراحة والهدوء، فكشف مسح أجري في أربعة مستشفيات، أن 79 في المائة من المرضى يشعرون بمزيد من الاسترخاء والهدوء، و 19 في المائة يشعرون بمزيد من الإيجابية، و 25 في المائة يشعرون بالانتعاش والقوة، فالزهور الملونة تساعد على إثارة المشاعر الإيجابية لدى كبار السن، وتعمل أيضًا على التعزيز من الذاكرة.
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3- يحسن من مدى الاهتمام والانتباه
لقد ثبت أن كونك محاطًا بالنباتات في غرفتك، يعمل على تحسين مدى انتباه الفرد ، مما يساعد على التركيز والتعلم، فأكدت دراسة أجريت على مجموعة من الطلاب ، أن وجود نباتات في الفصول الدراسية، أدت إلى ارتفاع مستويات الفهم والتعلم إلى 70%، وأشارت دراسة أخرى إلى أن النباتات لها تأثير إيجابي على الأطفال الذين يعانون من اضطراب فرط النشاط ونقص الانتباه (ADHD).
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4-تحسين جودة الهواء
وقد أوضحت دراسات عديدة فوائد النباتات في تنقية الهواء، حيث تساعد النباتات في تعزيز جودة الهواء داخل الغرف والمنزل، فغالبًا ما تكون كمية تلوث الهواء داخل منزلك أو مكتبك أعلى من المستويات الخارجية، يمكن أن يؤدي إلى "متلازمة بناء المرضى"، والتي تشمل أعراض مثل الصداع ، والدوخة، وفقدان التركيز وتهيج الحلق، إضافة إلى ذلك، نوهت دراسات أخرى إلى أن النباتات الداخلية تساعد على إزالة أكثر من 300 سم في الهواء.
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5- يشجع على الأكل الصحي
تعتبر الحدائق النباتية الداخلية من أكثر الطرق المباشرة لتعزيز عادات الأكل الصحية، حيث يمكن زراعة الخضروات والأعشاب مثل البصل الأخضر ، الفجل ، اللفت الصغير، الجرجير، الكزبرة ، الثوم ، الزعتر ، البطاطس ، السبانخ ، الطماطم والفواكه مثل الفراولة