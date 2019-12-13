الداخلية تكشف كذب اتهام عاطل لضابط باقتحام شقته وسبه

١٣ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٢:٢٨ م

وزير الداخلية

شكوى وردت إلى قطاع التفتيش بمديرية أمن الجيزة، أفاد مقدمها بتضرره من أحد ضباط الشرطة بمديرية أمن الجيزة، لقيامه باقتحام مسكنه والاعتداء عليه وأسرته بالسب، مما سبب له ضرراً معنوياً، ليوجه اللواء طارق مرزوق مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، بسرعة فحص الشكوى تنسيقا مع الأجهزة المعنية بالوزارة تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود توفيق ووفق الاستراتيجية الموضوعة بتوطيد العلاقة بين جهاز الشرطة والمواطنين، وحسن معاملتهم داخل المنشآت الشرطية بمختلف محافظات الجمهورية.

تبين بالفحص أن الضابط المشكو في حقه ألقى القبض على نجل الشاكي "عاطل" سبق اتهامه في 4 قضايا (مشاجرات – مخدرات – سلاح أبيض) حال سيره بدائرة قسم الدقي، ممسكاً بسيجارة بها مخدر الحشيش، وبالعرض على النيابة قررت إخلاء سبيله بضمان مالي.وأشارت التحريات تحت إشراف اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث

تبين بالفحص أن الضابط المشكو في حقه ألقى القبض على نجل الشاكي "عاطل" سبق اتهامه في 4 قضايا (مشاجرات – مخدرات – سلاح أبيض) حال سيره بدائرة قسم الدقي، ممسكاً بسيجارة بها مخدر الحشيش، وبالعرض على النيابة قررت إخلاء سبيله بضمان مالي.



وأشارت التحريات تحت إشراف اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إلى أن أن الشاكي وزوجته وابنه من العناصر الإجرامية الخطرة "لهم معلومات جنائية مسجلة"، وعدم صحة ما ورد بالشكوى، حيث أن نجل الشاكي تم ضبطه حال سيره بالشارع ولم يتم استهداف مسكنه كما ادعى بشكواه، وأن الغرض من الشكوى هو صرف نظر الأجهزة الأمنية عن متابعة نشاطهم الإجرامي.



