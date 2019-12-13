بـ58% من أصوات الناخبين.. عبد المجيد تبون رئيسًا للجزائر

تحرير:أ.ش.أ ١٣ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٢:٣٢ م

عبد المجيد تبون

أعلن محمد شرفي رئيس السلطة المستقلة للانتخابات بالجزائر اليوم الجمعة، فوز المرشح المستقل عبد المجيد تبون في الانتخابات الرئاسية التي جرت أمس الخميس بنسبة 58.13??. وبتلك النتيجة يكون تبون هو رئيس الجزائر للسنوات الخمس القادمة.

وتنافس في الانتخابات الرئاسية خمسة مرشحين هم: عز الدين ميهوبي الأمين العام بالنيابة لحزب التجمع الوطني الديمقراطي، وعبد القادر بن قرينة رئيس حزب حركة البناء الوطني، وعلي بن فليس رئيس حزب طلائع الحريات، وعبد العزيز بلعيد رئيس حزب جبهة المستقبل، إضافة إلى تبون.



