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بـ58% من أصوات الناخبين.. عبد المجيد تبون رئيسًا للجزائر

تحرير:أ.ش.أ ١٣ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٢:٣٢ م
عبد المجيد تبون
عبد المجيد تبون
أعلن محمد شرفي رئيس السلطة المستقلة للانتخابات بالجزائر اليوم الجمعة، فوز المرشح المستقل عبد المجيد تبون في الانتخابات الرئاسية التي جرت أمس الخميس بنسبة 58.13??. وبتلك النتيجة يكون تبون هو رئيس الجزائر للسنوات الخمس القادمة.
وتنافس في الانتخابات الرئاسية خمسة مرشحين هم: عز الدين ميهوبي الأمين العام بالنيابة لحزب التجمع الوطني الديمقراطي، وعبد القادر بن قرينة رئيس حزب حركة البناء الوطني، وعلي بن فليس رئيس حزب طلائع الحريات، وعبد العزيز بلعيد رئيس حزب جبهة المستقبل، إضافة إلى تبون.

قوات الاحتلال - فلسطين

لجنة مواجهة الحصار الإسرائيلي: ربع مليون عاطل في غزة

كشف النائب الفلسطيني جمال الخضري رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة، عن وجود ربع مليون عامل معطل عن العمل في القطاع، فيما تعمل المصانع بـ20? من طاقتها الإنتاجية، بسبب الحصار الإسرائيلي وتقييد حركة الاستيراد والتصدير والاعتداءات المتواصلة. وأكد الخضري في تصريح اليوم الجمعة، أن الحصار الممتد للعام الـ13 على التوالي، أصاب الحياة التجارية والصناعية وقطاع المقاولات والأعمال بشكل عام بالشلل، وأوقف قرابة 80? من المنشآت الاقتصادية عن العمل، حيث تعتبر بحكم المغلقة، مشيرا إلى أن ذلك قلص بشكل متصاعد أعداد العاملين، وأغلق الباب بشكل شبه تام أمام توفير فرص عمل جديدة، مما رفع عدد العمال المعطلين عن العمل إلى ربع مليون عامل تقريبا.
عبد المجيد تبون رئيس الجزائر

عبد المجيد تبون.. الساكن الجديد لقصر المرادية بالجزائر

بإعلان السلطة المستقلة للانتخابات بالجزائر اليوم الجمعة فوز المرشح عبد المجيد تبون بالانتخابات الرئاسية تكون الجزائر قد أنهت أزمة سياسية استمرت لنحو 8 أشهر بعد استقالة الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة في 2 أبريل الماضيي. وفاز تبون بأصوات 58.15% من الناخبين في الانتخابات الرئاسية التي جرت أمس الخميس. ولد الرئيس الجزائري المنتخب في 17 نوفمبر1945 بولاية النعامة(شمال غرب) وتخرج في المدرسة الوطنية للإدارة، تخصص اقتصاد ومالية، وشغل عدة مناصب حكومية منها منصب أمين عام ولايات الجلفة أدرار باتنة والمسيلة، كما عين واليا لولايات أدرار تيارت وتيزي وزو، قبل أن يعين وزيرا لعدة مرات.
احمد-المسماري (2)

الجيش الليبي: «لدينا سيطرة كاملة على العدو في طرابلس»

أكد المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي اللواء أحمد المسماري اليوم الجمعة، سيطرة الجيش جويا على العاصمة الليبية، قائلاً : "لدينا سيطرة جوية ومدفعية كاملة على العدو في طرابلس". وأضاف في اتصال هاتفي مع قناة "العربية" الإخبارية، "إن قواتنا نفذت عمليات نوعية ضد أهداف لكتائب حكومة الوفاق في طرابلس"، مشددا على أن نداء القائد خليفة حفتر للميليشيات من أجل إلقاء السلاح هو الأخير.
الحرب-في-اليمن (2)

مركز حقوقي: 98 ألف انتهاك حوثي بحق المدنيين في اليمن

أفاد تقرير حقوقي يمني، بارتكاب ميليشيا الحوثي 98 ألفا و628 انتهاكا ضد المدنيين في 18 محافظة يمنية منذ انقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر 2014 وحتى 30 أكتوبر 2019. وذكر التقرير الصادر عن "الشبكة اليمنية للحقوق والحريات"، والذي أوردته قناة "العربية" الإخبارية، إن فريقها الميداني رصد 14 ألفا و222 حالة قتل طالت المدنيين اليمنيين في 18 محافظة، بينهم 618 امرأة و974 طفلا. ووثق التقرير مقتل 646 مدنيا جراء الألغام التي زرعتها ميليشيات الحوثي، بينهم 123 طفلا و157 امرأة، بالإضافة إلى 33 ألف و438 حالة إصابة في صفوف المدنيين بسبب الألغام، بينها 2467 امرأة و1780 طفلا.
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انتخابات الجزائر

«ميهوبي».. الأديب الأوفر حظا للوصول إلى قصر المرادية

انطلقت خامس انتخابات رئاسية تعددية تشهدها الجزائر منذ ربع قرن وسط حالة من الانقسام لاختيار خليفة الرئيس المستقيل عبدالعزيز بوتفليقة، وهذه الانتخابات تأتي في ظروف مختلفة بشكل جذري عما سبقها، وذلك بسبب الحراك الشعبي الذي ضغط على الرئيس السابق للتنحي، وأفضى إلى انقسام الشارع بين مؤيد ومعارض للانتخابات ، وسط دعوات للمقاطعة. ويعد هذا ثالث موعد يتحدد لإجراء الانتخابات خلال عام واحد، حيث ألغت السلطات موعدين سابقين أولهما 18 أبريل التي كانت ستمنح بوتقليقة عهدة خامسة. وبعد ذلك جرى تحديد 4 يوليو موعدا لانتخابات جديدة، وتم إلغائها لعدم وجود مرشحين.
الجزائر

الجزائر إلى أين؟ (2).. 5 مرشحين في الطريق لـ«قصر المرادية»

في الأسبوع الماضي على موقع جريدة «التحرير» تناولنا الحديث عن الأزمة الجزائرية، والتي بدأت مع احتجاجات 22 فبراير 2019، وألقينا الضوء على الجماعات المؤثرة في المشهد الجزائري، وأبرزها: المؤسسة العسكرية، القضاء، النخبة الحاكمة، اتحادات الطلاب، المحتجون، ودور هذه الجماعات في الاحتجاجات، وحجم تأثيرها. وهذه المرة نتناول الحديث عن الانتخابات الرئاسية في الجزائر، والمرشحين الخمسة للوصول إلى كرسي السلطة في قصر المرادية، وهو المقر الرسمي والمركزي لأعلى سلطة في البلاد، ويعتبر أشهر القصور الرئاسية في الجزائر.
التلفزيون- الجزائري

الاعتداء على بعثة التلفزيون الجزائري من قبل معارضين للانتخابات

تعرضت بعثة التلفزيون الرسمي الجزائري المكلفة بتغطية عملية تصويت الجالية الجزائرية بمدينة ليون الفرنسية في الانتخابات الرئاسية إلى اعتداء عنيف من طرف مواطنة جزائرية تدعى صوفيا بلعمان، إذ قال التلفزيون الجزائري في بيان اليوم الأحد: «إنه يسجل بأسف واستنكار شديدين الوقائع المشينة وغير الأخلاقية من سيدة تدعى صوفيا بلعمان التي اعتدت وبعنف على فرقة بعثة التلفزيون الجزائري، وبخاصة الصحفية نجوى قريقة، التي كانت في مهمة صحفية رسمية لنقل العملية الانتخابية للانتخابات الرئاسية بالنسبة للجالية الجزائرية المقيمة في مدينة ليون الفرنسية».
الفريق-قايد-صالح

الجزائر: الانتخابات الرئاسية تستكمل مشوار ثورة نوفمبر 1954

أكد نائب وزيرالدفاع رئيس الأركان الجزائري الفريق أحمد قايد صالح، أن الانتخابات الرئاسية المقررة في 12 ديسمبر الجاري تمثل استكمالا لمشوار ثورة نوفمبر 1954 التحريرية، إذ قال الفريق قايد صالح في كلمة اليوم الثلاثاء، بولاية وهران بشمال غربي الجزائر: «ما تشهده بلادنا في الفترة الأخيرة من هبّة شعبية قوية ومسيرات سلمية تعكس قوة الإرادة الشعبية لتخطي هذه المرحلة الحساسة في تاريخها، وتبشر باقتراب انفراج الوضع والمرور بالجزائر إلى بر الأمان، بفضل تصميم الشعب الجزائري وإصراره، عبر كامل ربوع الوطن على المشاركة بقوة في الاستحقاق الرئاسي المقبل والتفافه حول جيشه الوطني الشعبي، دعما لموقفه الصادق والمخلص، وإيمانا تاما وعن قناعة، بصواب استراتيجيته العقلانية والموضوعية لتجاوز المرحلة التي تمر بها البلاد».
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