عبد المجيد تبون.. الساكن الجديد لقصر المرادية بالجزائر

تحرير:أ.ش.أ ١٣ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٢:٣٨ م

عبد المجيد تبون

بإعلان السلطة المستقلة للانتخابات بالجزائر اليوم الجمعة فوز المرشح عبد المجيد تبون بالانتخابات الرئاسية تكون الجزائر قد أنهت أزمة سياسية استمرت لنحو 8 أشهر بعد استقالة الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة في 2 أبريل الماضيي. وفاز تبون بأصوات 58.15% من الناخبين في الانتخابات الرئاسية التي جرت أمس الخميس. ولد الرئيس الجزائري المنتخب في 17 نوفمبر1945 بولاية النعامة(شمال غرب) وتخرج في المدرسة الوطنية للإدارة، تخصص اقتصاد ومالية، وشغل عدة مناصب حكومية منها منصب أمين عام ولايات الجلفة أدرار باتنة والمسيلة، كما عين واليا لولايات أدرار تيارت وتيزي وزو، قبل أن يعين وزيرا لعدة مرات.

وشغل تبون منصب وزير منتدب بالجماعات المحلية (1991-1992 ) ثم وزيرا للاتصال والثقافة سنة 1999، ثم وزيرا للسكن والعمران في (2001-2002 )، وعاد لتولى مجددا نفس المنصب لنفس الوزارة 2012, التي توسعت في سنة 2013 لتشمل وزارة السكن والعمران والمدينة.كما تقلد تبون مهام وزير التجارة بالنيابة اثر مرض الوزير الراحل