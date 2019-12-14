«مخمرة وإسبريسو».. هل القهوة تسبب الجفاف لجسمك؟

بداخل جسمك يمر الكافيين خلال المعدة حتى يصل إلى تيار الدم، وفي النهاية يصل إلى الكبد حتى يتجزأ إلى كميات مختلفة يمكنها أن تؤثر على وظائف الأعضاء المختلفة في الجسم.

تحرير:فيروز ياسر ١٤ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٣:٠٠ م

القهوة

الكثير منا لا يستطيع الاستيقاظ بنشاط صباحا إلا بعد تناول المشروب المفضل، وتعتبر القهوة من المشروبات الشعبية حول العالم، والسبب في تفضيل الناس لها أنها تحتوي على الكافيين، وهي مادة لها تأثير نفسي تساعد للبقاء منتبها ومتيقظا وتحسن من الأداء، وبالرغم من ذلك فالكافيين يسبب الجفاف، مما قد يجعلك تتساءل ما إذا كان شرب القهوة يرطبك أو يجففك، ولهذا أنت في حاجة إلى معرفة حقيقة تأثير القهوة على جسمك خاصة وإن كنت تتناول أكثر من كوبين يوميا، لذا تعرف على التفاصيل وفقا لما ذكره موقع Healthline.

القهوة والترطيب السبب الرئيسي لتناول العديد من الأشخاص للقهوة هو الحصول على الجرعة اليومية من الكافيين الذي يعتبر من أكثر المواد المنشطة في العالم ويساعد في تعزيز حالتك المزاجية ورفع مستوى أدائك العقلي والجسدي. بداخل جسمك، يمر الكافيين خلال المعدة حتى يصل إلى تيار الدم، وفي النهاية يصل إلى الكبد حتى