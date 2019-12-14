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«مخمرة وإسبريسو».. هل القهوة تسبب الجفاف لجسمك؟

بداخل جسمك يمر الكافيين خلال المعدة حتى يصل إلى تيار الدم، وفي النهاية يصل إلى الكبد حتى يتجزأ إلى كميات مختلفة يمكنها أن تؤثر على وظائف الأعضاء المختلفة في الجسم.
تحرير:فيروز ياسر ١٤ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٣:٠٠ م
القهوة
القهوة
الكثير منا لا يستطيع الاستيقاظ بنشاط صباحا إلا بعد تناول المشروب المفضل، وتعتبر القهوة من المشروبات الشعبية حول العالم، والسبب في تفضيل الناس لها أنها تحتوي على الكافيين، وهي مادة لها تأثير نفسي تساعد للبقاء منتبها ومتيقظا وتحسن من الأداء، وبالرغم من ذلك فالكافيين يسبب الجفاف، مما قد يجعلك تتساءل ما إذا كان شرب القهوة يرطبك أو يجففك، ولهذا أنت في حاجة إلى معرفة حقيقة تأثير القهوة على جسمك خاصة وإن كنت تتناول أكثر من كوبين يوميا، لذا تعرف على التفاصيل وفقا لما ذكره موقع Healthline.
القهوة والترطيب السبب الرئيسي لتناول العديد من الأشخاص للقهوة هو الحصول على الجرعة اليومية من الكافيين الذي يعتبر من أكثر المواد المنشطة في العالم ويساعد في تعزيز حالتك المزاجية ورفع مستوى أدائك العقلي والجسدي. بداخل جسمك، يمر الكافيين خلال المعدة حتى يصل إلى تيار الدم، وفي النهاية يصل إلى الكبد حتى
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تناول البروتينات

صدور الفراخ والتونة| 5 أطعمة غنية بالبروتين الصافي

توجد بعض الأطعمة الهامة، التي تحتوي على نسبة عالية من البروتين، أي يكون البروتين جزء من العناصر الغذائية الأخرى، على سبيل المثال العدس والفاصوليا وبذور الشيا والبيض وسمك التونة، على الجانب الآخر توجد أجزاء محددة من بعض الأطعمة، تحتوي على "البروتين الصافي"، على سبيل المثال صدور الدجاج، غنية بكميات كبيرة من البروتين، مقارنة بالأجزاء الأخرى، وبياض البيض يحتوي على نسبة كبيرة، أكثر من الصفار، لذا يجب تناول مثل هذه الاطعمة، لمن يعانون من نقص البروتين، نقلًا عن "healthline"".
الكرفس-الإفرنجي بالفول-الأخضر

الألياف والأسماك.. أطعمة تساعدك على محاربة السرطان

اتباع نظام غذائي صحي من الأمور التي يجب أن تجعلها روتينًا للحياة؛ وذلك من أجل صحتك النفسية والجسدية، كما أن التركيز على الأطعمة الصحية يحميك من كل الأمراض، خاصة الأورام الخبيثة؛ لهذا دائمًا ينصح الخبراء بتناول المغذيات وجعلها جزءًا أساسيا لمحاربة السرطان. قالت إخصائية التغذية فينسيت كاندرويناتا، إن 35% من السرطانات المختلفة مرتبطة بعوامل التغذية، وليس هناك طعام محدد يمكن أن يمنع المرض، بل مزيج من العناصر الغذائية التي يمكنك الحصول عليها من الأصناف المختلفة، يصنع الفارق.
فوائد-السبانخ

السبانخ.. من خضراوات رائعة إلى تكوين حصوات الكلى

تعد السبانخ من الخضراوات المهمة، لأنها غنية بالعديد من العناصر الغذائية المهمة التي يحتاج لها الجسم، حيث تحتوي على فيتامين C وA، إضافة إلى حمض الفوليك والألياف الغذائية المهمة التي يحتاج لها الجسم، وتعزز من معدلات الشبع بشكل كبير، إضافة إلى احتوائها على معدلات عالية من مضادات الأكسدة في شكل كاروتينات. وبجانب ذلك، تعمل السبانخ على تنظيم ضغط الدم، وتحسين الهضم والحفاظ على صحة العظام، ولكن الإفراط في تناولها يؤدي إلى العديد من المشكلات الصحية، نقلًا عن "times of india".
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الزهايمر

دراسة: تناول 5 أكواب من القهوة يحمي من ألزهايمر

إذا لم يبدأ يومك بعد لأنك تحتاج إلى تناول كوب من القهوة، فأنت في طريقك الصحيح، لتفضيلك هذا المشروب الذي في الغالب لا تعرف أنه يمكنه تقليل خطر تطور الإصابة بألزهايمر، وفقا لما كشف عنه بعض الباحثين. كشف تقرير حديث من معهد المعلومات العلمية وفي القسم الخاص بالقهوة، أن تناول القهوة يمكن أن يساعد في تقليل الأمراض العصبية، وفي الدراسة التي تابعها الباحثون، بقيادة إليسابيت روثينبيرج، حللوا الدراسات السابقة التي نظرت في دور المكونات الغذائية الموجودة في القهوة لتقليل نسبة الإصابة بمرضَي ألزهايمر وباركنسون.
وجبات-الفطار

أفضل وأسوأ الأطعمة التي يمكنك تناولها في الإفطار

وجبة الإفطار ليست فقط أساسية لتتمكن من قضاء يومك بنشاط وتركيز، بل إنها مهمة لصحتك، فنظرا إلى أن تلك الوجبة هى أول ما يدخل جسمك في الصباح، فعليك التركيز على تناول أصناف سهلة وغنية بالعناصر الغذائية، بالإضافة إلى أن تكون سهلة الهضم. نظرا لأسلوب الحياة الخاطئ الذي يتبعه العديد من الأشخاص، كان لا بد من الحصول على قائمة بأفضل الأطعمة التي يتم إدراجها في الوجبة الصباحية، وأخرى من المهم تجنبها تماما لكي لا تسبب مشكلات للمعدة على وجه الخصوص، وللصحة عموما؛ لذا تعرف على الأفضل والأسوأ وفقا لما ذكره موقع Daily Health Post.
الشخير

دراسة: النوم بجانب شخص يعاني الشخير يدمر صحتك

الشخير من المشكلات التي قد تواجه الرجال، وإذا كان الرجل متزوجا، فغالبا ما تعاني زوجته من الأصوات المزعجة فى أثناء النوم، كما كشفت دراسة حديثة عن أن العيش مع شخص يعاني من الشخير غالبا ما يختبر صبرك، بالإضافة إلى تدمير الصحة. ونتيجة نقص النوم بسبب أصوات الشخير، تتأثر كل من الصحة الجسدية والنفسية بكل الطرق، فعندما تتعطل أنماط النوم المختلفة، يصاب الشخص بالقلق والاكتئاب، وهذا الأمر بدوره يطور من فرص الإصابة بالسمنة أو السكتات الدماغية. وذلك وفقا لما ذكره موقع "ميرور" البريطاني.
منتجات-يجب-تجنب-استخدامها-للأطفال

البكاء بلا دموع.. 4 علامات تدل على تعرض طفلك للجفاف

يحتاج الجسم إلى كميات كبيرة من المياه يوميا، حيث تعتمد معظم وظائف الجسم على الماء، وعند حدوث نقص في معدلات الماء في الجسم، يؤدي ذلك إلى حدوث خلل، مع ظهور بعض الأعراض، مثل التعب والإرهاق والدوار؛ لذا ينصح بتناول الخضراوات والفواكه، لأنها تعوض الجسم عن كميات الماء التي يفقدها. إضافة إلى ذلك، يتعرض الأطفال أيضًا للجفاف إذا قلّت نسبة الماء في الجسم، ويبدؤون في الصراخ والبكاء، وتظهر بعض الأعراض عليهم، مثل جفاف الفم. وذلك نقلًا عن موقع "times of india".
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