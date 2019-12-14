«مخمرة وإسبريسو».. هل القهوة تسبب الجفاف لجسمك؟

بداخل جسمك يمر الكافيين خلال المعدة حتى يصل إلى تيار الدم، وفي النهاية يصل إلى الكبد حتى يتجزأ إلى كميات مختلفة يمكنها أن تؤثر على وظائف الأعضاء المختلفة في الجسم.
الكثير منا لا يستطيع الاستيقاظ بنشاط صباحا إلا بعد تناول المشروب المفضل، وتعتبر القهوة من المشروبات الشعبية حول العالم، والسبب في تفضيل الناس لها أنها تحتوي على الكافيين، وهي مادة لها تأثير نفسي تساعد للبقاء منتبها ومتيقظا وتحسن من الأداء، وبالرغم من ذلك فالكافيين يسبب الجفاف، مما قد يجعلك تتساءل ما إذا كان شرب القهوة يرطبك أو يجففك، ولهذا أنت في حاجة إلى معرفة حقيقة تأثير القهوة على جسمك خاصة وإن كنت تتناول أكثر من كوبين يوميا، لذا تعرف على التفاصيل وفقا لما ذكره موقع Healthline.
القهوة والترطيب
السبب الرئيسي لتناول العديد من الأشخاص للقهوة هو الحصول على الجرعة اليومية من الكافيين الذي يعتبر من أكثر المواد المنشطة في العالم ويساعد في تعزيز حالتك المزاجية ورفع مستوى أدائك العقلي والجسدي.
بداخل جسمك، يمر الكافيين خلال المعدة حتى يصل إلى تيار الدم، وفي النهاية يصل إلى الكبد حتى
القهوة والترطيب
السبب الرئيسي لتناول العديد من الأشخاص للقهوة هو الحصول على الجرعة اليومية من الكافيين الذي يعتبر من أكثر المواد المنشطة في العالم ويساعد في تعزيز حالتك المزاجية ورفع مستوى أدائك العقلي والجسدي.
بداخل جسمك، يمر الكافيين خلال المعدة حتى يصل إلى تيار الدم، وفي النهاية يصل إلى الكبد حتى يتجزأ إلى كميات مختلفة يمكنها أن تؤثر على وظائف الأعضاء المختلفة في الجسم.
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بالرغم أنه من المعروف أن الكافيين يؤثر على الدماغ، لكن كشف الباحثون أنه مدر للبول أيضا ويؤثر على الكليتين، خاصة إذا كنت تتناول كميات كثيرة منه.
مدارت البول عبارة عن مواد تجعل جسمك يصنع كميات من البول أكثر من المعتاد، والكافيين ربما يفعل نفس الأمر من خلال زيادة تدفق الدم إلى الكليتين التي تحفز إطلاق المزيد من الماء خلال التبول، وبتشجيع التبول، قد تؤثر المركبات ذات الخصائص المدرة للبول مثل الكافيين على حالة الترطيب.
مكون الكافيين في أنواع مختلفة من القهوة
تحتوي الأنواع المختلفة من القهوة على كميات متفاوتة من الكافيين، ولهذا فغالبا ما يؤثر على حالة الترطيب.
القهوة المخمرة
تعتبر القهوة المخمرة من الأنواع الشائعة، حيث يتم تحضيرها عن طريق وضع الماء الساخن على حبيبات القهوة ثم استخدام مرشح أو مكبس فرنسي قبل تناولها، ويحتوي 240 مل من هذا النوع من القهوة على 95 ملج من الكافيين.
القهوة سريعة التحضير
تضنع القهوة سريعة التحضير من حبوب القهوة المخمرة التي يتم تجميدها أو تجفيفها، كما أنها سهلة التحضير، فكل ما تحتاجه مزج ملعقتين صغيرين من القهوة وإضافة الماء المغلي لها، وهذا النوع من القهوة أقل في الكافيين من القهوة العادية، حيث يحتوي 240 مل على 30 ملج من الكافيين.
الإسبريسو
تصنع القهوة من القليل من الماء المغلي المضاف إلى حبوب البن الأصلية ثم تقدم للشرب، بالرغم أن كميتها قليلة لكنها عالية في الكافيين، حيث يحتوي الكوب المكون من 50 مل على 63 ملج من الكافيين.
القهوة الخضراء
من المعروف أن القهوة الخضراء منزوعة الكافيين، حيث يتم سحب حوالي 97% من كمية الكافيين الموجودة بها.
القهوة لا تسبب الجفاف
بالرغم أن الكافيين الموجودة في القهوة مدر للبول، لكنه لا يسبب الجفاف، ولكي يفقد الجسم ترطيبه، فقد أظهرت الدراسات أنه على الشخص استهلاك أكثر من 500 ملج من القهوة يوميا أي ما يعادل 5 أكواب من القهوة المخمرة.
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كما لاحظ الباحثون أن تناول القهوة مرتفعة الكافيين لها تأثير مدر للبول قصير المدى، كما أن القهوة قليلة الكافيين لها نفس تاثير الماء في ترطيب الجسم، بالإضافة إلى دراسات أخرى تكشف أن الاستهلاك المعتدل للقهوة يساوي شرب الماء من أجل ترطيب الجسم.
وفي النهاية، عندما تجعلك القهوة تتبول أكثر، فهذا لا يعني أنها تسبب الجفاف لجسمك حيث لا تفقد الكثير من السوائل التي شربتها في الأساس، لذا إذا كنت تفضلها فتناولها للحصول على فوائدها الصحية.