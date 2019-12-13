رياضة

الأهلي يكشف موعد انضمام كهربا للتدريبات الجماعية

تحرير:أحمد سعيد ١٣ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٣:٠٨ م
محمود كهربا
محمود كهربا
كشف سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، موعد انضمام الوافد الجديد محمود عبد المنعم "كهربا"، والذي وقع للقلعة الحمراء تميهدًا للانتقال لصفوفه خلال فترة الانتقالات الشتوية المُقبلة، وجاء انتقال اللاعب لمدة أربع سنوات ونصف، تبدأ مطلع يناير المقبل، في صفقة انتقال حر بعدما قام «كهربا» بفسخ تعاقده مع نادي أفيش البرتغالي بالتراضي قبل أيام. وقال عبد الحفيظ في تصريحات خاصة لـ"التحرير"، أن كهربا سينتظم غدًا السبت، في مران الأهلي على استاد مختار التتش بمقر النادي بالجزيرة استعدادًا لمباراة حرس الحدود، ضمن مواجهات الدوري الممتاز.
وأضاف عبد الحفيظ أن توماس بينجللي مدرب أحمال النادي الأهلي وضع للاعب برنامج بدني وتأهيلي بشكل منفرد، من ثم يدخل في التدريبات الجماعية بشكل طبيعي. وتأتي صفقة انتقال كهربا للقلعة للحمراء، في إطار تلبية الاحتياجات التي حددها الجهاز الفني لتدعيم صفوف الفريق في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، ومن المنتظر
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بليسنج -إيليكي -مهاجم- لوزيرن -السويسري‎

فايلر يتمسك بالتعاقد مع بليسينج إليكي

أبلغ السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أمير توفيق مدير إدارة التسويق والتعاقدات بالنادي الأحمر، رفضه للمهاجمين التي تم عرضهم عليه خلال الفترة الماضية، لتدعيم خط الهجوم بالفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية المقرر لها في يناير المُقبل. وعلمت «التحرير»، من مصادر داخل أروقة النادي الأهلي أن مدير التعاقدات عرض على المدير الفني عدة مهاجمين أجانب من أجل اختيار أحدهم للتعاقد معه خلال الميركاتو الشتوي ورفضهم السويسري جميعهم.
خالد-الغندور (1)

الغندور يكشف أسباب تأجيل الأهلي عن صفقة كهربا

كشف خالد الغندور نجم الزمالك السابق، عن سبب تأجيل مسؤولو الأهلي لصفقة محمود "كهربا" أمس الخميس لصباح اليوم، وقال الغندور في مقطع مصور قام بنشره على حسابه الشخصي بالفيسبوك: "أعلن الأهلي رسميًا التعاقد مع كهربا صباح اليوم، عاوز أكشف عن سيناريوهات بسيطة قبل الإعلان الرسمي عن الصفقة، والأهلي أجل الإعلان عن التعاقد مع كهربا بميعاد متفق عليه، قالوا قبل ما نعلن عنه بيوم أو يومين من ماتش الزمالك وبيراميدز، نستنى الماتش يخلص علشان يكون الزمالك اتغلب أو عمل نتيجة سلبية، وبعدها نعلن أن كهربا راح الأهلي وبكدة نكون بنخلص على الزمالك".
عصام الحضري

عصام الحضري يهنئ «كهربا» بعد انضمامه للأهلي

علق عصام الحضري، حارس مرمى المنتخب الوطني السابق، على إعلان النادي الأهلي عن التعاقد مع اللاعب محمود عبدالمنعم «كهربا» لمدة أربع سنوات ونصف، تبدأ مطلع يناير المقبل، وجاء ذلك في صفقة انتقال حر بعدما قام «كهربا» بفسخ تعاقده مع نادي أفيش البرتغالي بالتراضي قبل أيام. وتأتي صفقة انتقال كهربا للقلعة للحمراء، في إطار تلبية الاحتياجات التي حددها الجهاز الفني لتدعيم صفوف الفريق في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، ومن المنتظر أن ينضم اللاعب الى تدريبات الفريق وفقا للموعد الذي يحدده رينيه فايلر المدير الفني للأهلي.
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كهربا

جلسة بين مسؤولي الأهلي وكهربا تحسم انتقاله للأحمر

علمت "التحرير" من مصدر داخل النادي الأهلي، أن أمير توفيق مدير إدارة التسويق والتعاقدات بالنادي الأهلي يعقد في الوقت الحالي جلسة مع محمود عبد المنعم "كهربا"، لاعب ديبورتيفو أفيس البرتغالي، بحضور وكيله، تمهيدًا للحصول على توقيع اللاعب لضمه خلال فترة الانتقالات الشتوية المُقبلة، والاتفاق على كافة تفاصيل التعاقد مع اللاعب.
مران- الأهلي (7)

مران الأهلي.. نزلة برد تبعد سليمان وغياب جمعة وهاني

اختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريباته الجماعية على استاد مختار التتش بمقر النادي بالجزيرة، استعدادًا لمواجهة بني سويف المقرر لها غدًا في كأس مصر، بدأ المران بعقد رينيه فايلر، المدير الفني للفريق جلسة فنية مع اللاعبين تحدث خلالها عن أهمية التركيز في المرحلة المُقبلة والتركيز على مباراة الغد، ويجب على اللاعبين إثبات ذاتهم. وخضع اللاعبون تدريبات بدنية تحت قيادة توماس بينجللي، مخطط أحمال الفريق، لمدة 30 دقيقة، شملت تدريبات لرفع اللياقة البدنية.
الاهلى- والجونة (3)

عبدالحفيظ: اللاعبون قدموا عرضًا قويًّا أمام الجونة

أعرب سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عن سعادته بالفوز اليوم على الجونة برباعية نظيفة في الدوري، وأضاف: «حققنا فوزًا مهمًّا جدًا رغم العودة من فترة توقف الدوري لمدة طويلة». وحقق الأهلي فوزًا مستحقًا على نظيره الجونة، برباعية نظيفة في المباراة التي جمعتهما اليوم الإثنين على استاد الجونة الرياضي، ضمن مؤجلات الجولة الخامسة من مسابقة الدوري الممتاز، ليرفع المارد الأحمر بهذا الفوز رصيده للنقطة 12 متصدرًا جدول ترتيب المسابقة المحلية، بينما يتجمد رصيد الجونة عند أربع نقاط في المركز الـ13.
الاهلى- والجونة (13)

قطار الأهلي يواصل دهس منافسيه ويعبر الجونة بالدوري

حقق فريق الكرة بالنادي الأهلي فوزًا مستحقًا على نظيره الجونة، برباعية نظيفة في المباراة التي جمعتهما اليوم الإثنين على ستاد الجونة الرياضي، ضمن مؤجلات الجولة الخامسة من مسابقة الدوري الممتاز، ليرفع المارد الأحمر بهذا الفوز رصيده للنقطة 12 متصدرًا جدول ترتيب المسابقة المحلية، بينما يتجمد رصيد الجونة عند أربعة نقاط في المركز الـ13.. المباراة بدأت بسيطرة حمراء على الكرة وسرعة في الهجمات وانتشار هجومي بشكل كبير، نتج عنه تسجيل وليد سليمان أول أهداف المباراة في الدقيقة التاسعة بتسديدة من خارج منطقة الجزاء عجز محمود الغرباوي في التعامل معها.
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