الأهلي يكشف موعد انضمام كهربا للتدريبات الجماعية

تحرير:أحمد سعيد ١٣ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٣:٠٨ م

محمود كهربا

كشف سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، موعد انضمام الوافد الجديد محمود عبد المنعم "كهربا"، والذي وقع للقلعة الحمراء تميهدًا للانتقال لصفوفه خلال فترة الانتقالات الشتوية المُقبلة، وجاء انتقال اللاعب لمدة أربع سنوات ونصف، تبدأ مطلع يناير المقبل، في صفقة انتقال حر بعدما قام «كهربا» بفسخ تعاقده مع نادي أفيش البرتغالي بالتراضي قبل أيام. وقال عبد الحفيظ في تصريحات خاصة لـ"التحرير"، أن كهربا سينتظم غدًا السبت، في مران الأهلي على استاد مختار التتش بمقر النادي بالجزيرة استعدادًا لمباراة حرس الحدود، ضمن مواجهات الدوري الممتاز.

وأضاف عبد الحفيظ أن توماس بينجللي مدرب أحمال النادي الأهلي وضع للاعب برنامج بدني وتأهيلي بشكل منفرد، من ثم يدخل في التدريبات الجماعية بشكل طبيعي. وتأتي صفقة انتقال كهربا للقلعة للحمراء، في إطار تلبية الاحتياجات التي حددها الجهاز الفني لتدعيم صفوف الفريق في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، ومن المنتظر

وأضاف عبد الحفيظ أن توماس بينجللي مدرب أحمال النادي الأهلي وضع للاعب برنامج بدني وتأهيلي بشكل منفرد، من ثم يدخل في التدريبات الجماعية بشكل طبيعي.



وتأتي صفقة انتقال كهربا للقلعة للحمراء، في إطار تلبية الاحتياجات التي حددها الجهاز الفني لتدعيم صفوف الفريق في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، ومن المنتظر أن ينضم اللاعب الى تدريبات الفريق وفقا للموعد الذي يحدده رينيه فايلر المدير الفني للأهلي.



ويتقاضى محمود كهربا صاحب الـ25 عامًا، 9 ملايين في الموسم بعد التوقيع للنادي لأهلي وتسديد الشرط الجزائي في عقده مع ناديه السابق أفيس البرتغالي والذي تكفل به المارد الأحمر.