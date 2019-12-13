عصام الحضري يهنئ «كهربا» بعد انضمامه للأهلي

١٣ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٣:٠٩ م

عصام الحضري

علق عصام الحضري، حارس مرمى المنتخب الوطني السابق، على إعلان النادي الأهلي عن التعاقد مع اللاعب محمود عبدالمنعم «كهربا» لمدة أربع سنوات ونصف، تبدأ مطلع يناير المقبل، وجاء ذلك في صفقة انتقال حر بعدما قام «كهربا» بفسخ تعاقده مع نادي أفيش البرتغالي بالتراضي قبل أيام. وتأتي صفقة انتقال كهربا للقلعة للحمراء، في إطار تلبية الاحتياجات التي حددها الجهاز الفني لتدعيم صفوف الفريق في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، ومن المنتظر أن ينضم اللاعب الى تدريبات الفريق وفقا للموعد الذي يحدده رينيه فايلر المدير الفني للأهلي.

وكتب الحضري عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، اليوم الجمعة: "ألف مبروك يا ?ولت بالتوفيق يا حبيبي وربنا يجعلها خطوة خير عليك يا كبير".الف مبروك يا ?ولت بالتوفيق يا حبيبي و ربنا يجعلها خطوة خير عليك يا كبير [email protected] pic.twitter.com/aOkV7I96ug— Essam El-Hadary (@ElHadary) December