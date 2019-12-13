لجنة مواجهة الحصار الإسرائيلي: ربع مليون عاطل في غزة

تحرير:أ.ش.أ ١٣ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٣:٤٦ م

قوات الاحتلال

كشف النائب الفلسطيني جمال الخضري رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة، عن وجود ربع مليون عامل معطل عن العمل في القطاع، فيما تعمل المصانع بـ20? من طاقتها الإنتاجية، بسبب الحصار الإسرائيلي وتقييد حركة الاستيراد والتصدير والاعتداءات المتواصلة. وأكد الخضري في تصريح اليوم الجمعة، أن الحصار الممتد للعام الـ13 على التوالي، أصاب الحياة التجارية والصناعية وقطاع المقاولات والأعمال بشكل عام بالشلل، وأوقف قرابة 80? من المنشآت الاقتصادية عن العمل، حيث تعتبر بحكم المغلقة، مشيرا إلى أن ذلك قلص بشكل متصاعد أعداد العاملين، وأغلق الباب بشكل شبه تام أمام توفير فرص عمل جديدة، مما رفع عدد العمال المعطلين عن العمل إلى ربع مليون عامل تقريبا.

وأضاف أنه بسبب الحصار وقلة الدخل، أصبحت القوة الشرائية ضعيفة جدا، إلى جانب منع الاحتلال الاسرائيلي العديد من مواد الخام اللازمة للصناعة، ما قلص عجلة الإنتاج في القطاع الصناعي بشكل عام، مؤكدا أن عدة مؤسسات دولية وأممية حذرت من أن عام 2020 سيكون أكثر قسوة بسبب الحصار، وقد تصبح غزة خلاله غير قابلة للحياة،