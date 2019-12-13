الغندور يكشف أسباب تأجيل الأهلي عن صفقة كهربا

تحرير:أحمد سعيد ١٣ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٤:٠٢ م

خالد الغندور

كشف خالد الغندور نجم الزمالك السابق، عن سبب تأجيل مسؤولو الأهلي لصفقة محمود "كهربا" أمس الخميس لصباح اليوم، وقال الغندور في مقطع مصور قام بنشره على حسابه الشخصي بالفيسبوك: "أعلن الأهلي رسميًا التعاقد مع كهربا صباح اليوم، عاوز أكشف عن سيناريوهات بسيطة قبل الإعلان الرسمي عن الصفقة، والأهلي أجل الإعلان عن التعاقد مع كهربا بميعاد متفق عليه، قالوا قبل ما نعلن عنه بيوم أو يومين من ماتش الزمالك وبيراميدز، نستنى الماتش يخلص علشان يكون الزمالك اتغلب أو عمل نتيجة سلبية، وبعدها نعلن أن كهربا راح الأهلي وبكدة نكون بنخلص على الزمالك".

وأضاف الغندور: "سبحان الله الزمالك فاز بنتيجة رائعة وبأداء رائع على بيراميدز، واضطر النادي الأهلي تاني يوم يعلن بشكل رسمي انضمام كهربا، بعد فوز الزمالك ومحاولة برضوا ان الناس تنسى الأداء الرائع اللي عمله نادي الزمالك والفوز بـ 3 نقاط مهمة جدا أمام المنافس الأقوى للزمالك والأهلي في بطولة الدوري". وتأتي