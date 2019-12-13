الغندور يكشف سر تأجيل الأهلي الاعلان عن صفقة كهربا
تحرير:أحمد سعيد
١٣ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٤:٠٢ م
خالد الغندور
كشف خالد الغندور نجم الزمالك السابق، عن سبب تأجيل مسؤولو الأهلي لصفقة محمود "كهربا" أمس الخميس لصباح اليوم، وقال الغندور في مقطع مصور قام بنشره على حسابه الشخصي بالفيسبوك: "أعلن الأهلي رسميًا التعاقد مع كهربا صباح اليوم، عاوز أكشف عن سيناريوهات بسيطة قبل الإعلان الرسمي عن الصفقة، والأهلي أجل الإعلان عن التعاقد مع كهربا بميعاد متفق عليه، قالوا قبل ما نعلن عنه بيوم أو يومين من ماتش الزمالك وبيراميدز، نستنى الماتش يخلص علشان يكون الزمالك اتغلب أو عمل نتيجة سلبية، وبعدها نعلن أن كهربا راح الأهلي وبكدة نكون بنخلص على الزمالك".
وأضاف الغندور: "سبحان الله الزمالك فاز بنتيجة رائعة وبأداء رائع على بيراميدز، واضطر النادي الأهلي تاني يوم يعلن بشكل رسمي انضمام كهربا، بعد فوز الزمالك ومحاولة برضوا ان الناس تنسى الأداء الرائع اللي عمله نادي الزمالك والفوز بـ 3 نقاط مهمة جدا أمام المنافس الأقوى للزمالك والأهلي في بطولة الدوري".
وتأتي
وأضاف الغندور: "سبحان الله الزمالك فاز بنتيجة رائعة وبأداء رائع على بيراميدز، واضطر النادي الأهلي تاني يوم يعلن بشكل رسمي انضمام كهربا، بعد فوز الزمالك ومحاولة برضوا ان الناس تنسى الأداء الرائع اللي عمله نادي الزمالك والفوز بـ 3 نقاط مهمة جدا أمام المنافس الأقوى للزمالك والأهلي في بطولة الدوري".
وتأتي صفقة انتقال كهربا للقلعة للحمراء، في إطار تلبية الاحتياجات التي حددها الجهاز الفني لتدعيم صفوف الفريق في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، ومن المنتظر أن ينضم اللاعب الى تدريبات الفريق وفقا للموعد الذي يحدده رينيه فايلر المدير الفني للأهلي.
ويتقاضى محمود كهربا صاحب الـ25 عامًا، 9 ملايين في الموسم بعد التوقيع للنادي لأهلي وتسديد الشرط الجزائي في عقده مع ناديه السابق أفيس البرتغالي والذي تكفل به المارد الأحمر.