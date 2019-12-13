رياضة

الغندور يكشف سر تأجيل الأهلي الاعلان عن صفقة كهربا

تحرير:أحمد سعيد ١٣ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٤:٠٢ م
خالد الغندور
خالد الغندور
كشف خالد الغندور نجم الزمالك السابق، عن سبب تأجيل مسؤولو الأهلي لصفقة محمود "كهربا" أمس الخميس لصباح اليوم، وقال الغندور في مقطع مصور قام بنشره على حسابه الشخصي بالفيسبوك: "أعلن الأهلي رسميًا التعاقد مع كهربا صباح اليوم، عاوز أكشف عن سيناريوهات بسيطة قبل الإعلان الرسمي عن الصفقة، والأهلي أجل الإعلان عن التعاقد مع كهربا بميعاد متفق عليه، قالوا قبل ما نعلن عنه بيوم أو يومين من ماتش الزمالك وبيراميدز، نستنى الماتش يخلص علشان يكون الزمالك اتغلب أو عمل نتيجة سلبية، وبعدها نعلن أن كهربا راح الأهلي وبكدة نكون بنخلص على الزمالك".
وأضاف الغندور: "سبحان الله الزمالك فاز بنتيجة رائعة وبأداء رائع على بيراميدز، واضطر النادي الأهلي تاني يوم يعلن بشكل رسمي انضمام كهربا، بعد فوز الزمالك ومحاولة برضوا ان الناس تنسى الأداء الرائع اللي عمله نادي الزمالك والفوز بـ 3 نقاط مهمة جدا أمام المنافس الأقوى للزمالك والأهلي في بطولة الدوري". وتأتي
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كهربا

كهربا يعلق عبر تويتر على انتقاله للأهلي

علق محمود عبدالمنعم كهربا لاعب النادي الأهلي، على انضمامه لكتيبة القلعة الحمراء، اليوم الجمعة، وذلك بعد الإعلان الرسمي عن الصفقة. وقال لاعب أفيش البرتغالي والزمالك السابق عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": الطيبون دائمًا يفوزون في النهاية.. الفوز الحقيقي هو العودة إلى أهل بيتي النادي الأهلي، فالحمد لله حتى يبلغ الحمد منتهاه". أمير توفيق، مدير التسويق والتعاقدات بالنادي الأهلي أعلن اليوم عن التعاقد مع اللاعب محمود عبدالمنعم «كهربا» لمدة أربع سنوات ونصف، تبدأ مطلع يناير المقبل.
محمد- صلاح‎

محمد صلاح يخسر لقب أفضل هدف في الجولة بدوري الأبطال

شهد تصويت اختيار أفضل هدف في الجولة بدوري الأبطال خسارة محمد صلاح، نجم المنتخب المصري وليفربول الإنجليزي، جائزة أفضل هدف في الجولة الأخيرة، من دور مجموعات دوري أبطال أوروبا، والذي أحرزه في شباك فريق ريد بول سالزبورج النمساوي. وجاء هدف صلاح في المركز الرابع، بعد ترشيح هدفه في شباك الفريق النمساوي بجانب كل من هدف الجزائري حسام عوار لاعب أوليمبيك ليون الفرنسي في مرمى لابيزيج الألماني، بالإضافة لهدف فيليبي لويس لاعب أتليكو مدريد الإسباني في مرمى لوكومتيف موسكو الروسي، وهدف داني أولمو لاعب دينامو زغرب الكرواتي في مرمى مانشستر سيتي الإنجليزي.
برشلونة-وريال-مدريد (5)

الشرطة الإسبانية تعلق على اقتحام ملعب الكلاسيكو

قالت الشرطة الإسبانية اليوم الجمعة إن الإجراءات الأمنية لتأمين مباراة القمة بين برشلونة وريال مدريد في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم (الليجا) المقرر لها يوم الأربعاء المقبل ستضمن عدم تأثرها بالاحتجاجات التي تطالب باستقلال إقليم كتالونيا المقرر لها في اليوم ذاته، وأوضح إدوارد سالينت رئيس شرطة إقليم كتالونيا في تصريحات للصحفيين اليوم: "سيتم نشر نحو ثلاثة آلاف شرطي وضباط أمن داخل وخارج ملعب كامب نو الخاص ببرشلونة لحماية الفريقين والجماهير وحكام المباراة".
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كهربا

جلسة بين مسؤولي الأهلي وكهربا تحسم انتقاله للأحمر

علمت "التحرير" من مصدر داخل النادي الأهلي، أن أمير توفيق مدير إدارة التسويق والتعاقدات بالنادي الأهلي يعقد في الوقت الحالي جلسة مع محمود عبد المنعم "كهربا"، لاعب ديبورتيفو أفيس البرتغالي، بحضور وكيله، تمهيدًا للحصول على توقيع اللاعب لضمه خلال فترة الانتقالات الشتوية المُقبلة، والاتفاق على كافة تفاصيل التعاقد مع اللاعب.
بني سويف

رسميًّا.. بني سويف يخوض مباراته مع الأهلي في كأس مصر

أعلن محمد الواضح، المشرف على الكرة بنادي بنى سويف، خوض الفريق مباراته مع الأهلي، المقرر لها غدًا الثلاثاء، ضمن منافسات الدور الـ32 لكأس مصر، وقال الواضح في تصريحات خاصة لـ"التحرير"، إن مجلس إدارة النادي برئاسة علي سليم قرر بشكل رسمي خوض المباراة، بعد أن تواصل مع مسؤولي اتحاد الكرة، خلال الـ24 ساعة الماضية، والأمر تم حله بشكل رسمي. وكان مجلس إدارة بني سويف برئاسة علي سليم، يرغب في الحصول على حقوق البث من الشركة الراعية، وتمسك بحضور جماهير بني سويف في المباراة بشكل طبيعي.
الأهلي- والنجم- الساحلي (1)

تطبيق تقنية الفيديو.. 4 مطالب للأهلي في شكواه للكاف

تقدم النادي الأهلي اليوم الأحد بشكوى رسمية للاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" ضد الأخطاء التحكيمية الواضحة وغير المقبولة التي تشهدها المسابقات الإفريقية، وذلك بعد بعد ما جرى من الحكم البتسواني جوشوا بوندو الذي أدار مباراة الأهلي والنجم الساحلي أمس الأول بملعب رادس. وأكد الأهلي في شكواه أن الحكم ارتكب العديد من الأخطاء التي أثرت في نتيجة المباراة بشكل مباشر عندما قام بطرد أيمن أشرف مدافع الأهلي بعد مرور 12 دقيقة فقط من بداية المباراة، وهو لم يكن يستحق الطرد وفقًا لنصوص القانون -ذلك وفقًا لما نشره الموقع الرسمي للنادي.
الأهلي- والنجم- الساحلي (2)

فايلر: لا نستحق الخسارة ولن أعلق على التحكيم

أبدى رينيه فايلر المدير الفني للنادي الأهلي، احباطه الشديد هو واللاعبون بعد الخسارة أمام النجم الساحلي اليوم في تونس في الجولة الأولى من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا، وأضاف فايلر خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة : "سيكون من الأفضل عدم التعليق على التحكيم في مباراة اليوم". وأوضح أن الأهلي كان الافضل فنيا من النجم الساحلي رغم أنه أكمل المباراة بعشرة لاعبين فقط من الدقيقة 12. وأشار فايلر إلى أن الأهلي كان يواجه فريقا قويا اليوم، لكن في النهاية الأمر انتهى وعلينا إغلاق صفحة مباراة النجم والتفكير فيما هو قادم.
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